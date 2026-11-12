Du lịch Peru kỳ vọng bùng nổ dịp Giáo hoàng Leo XIV 'trở về nhà'

Giáo hoàng Leo XIV vẫy chào các tín đồ từ xe chuyên dụng trên đường tới Phủ Tổng thống Peru ở thủ đô Lima, ngày 11/11. (Nguồn: Getty Images)

Theo Reuters, Peru dự kiến đón khoảng 850.000 lượt khách du lịch trong nước trong chuyến thăm kéo dài sáu ngày của Giáo hoàng. Hành trình của ông đi qua bốn thành phố là Lima, Cusco, Pucallpa và Chiclayo. Trong đó, Chiclayo chính là nơi Giáo hoàng từng giữ chức giám mục. Ngoài ra, khoảng 50.000 lượt khách quốc tế cũng được dự báo sẽ đến Peru trong dịp này.

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Peru Rogers Valencia cho biết các chuyến bay đã kín chỗ, trong khi cơ sở hạ tầng du lịch sẵn sàng phục vụ lượng khách tăng cao. Các khách sạn, nhà hàng và cửa hàng lưu niệm cũng tích cực chuẩn bị để đón dòng người hành hương và du khách.

Trước khi trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo, Giáo hoàng Leo XIV, tên khai sinh là Robert Prevost, từng có nhiều năm hoạt động truyền giáo tại Peru. Việc ông được bầu làm Giáo hoàng vào tháng 5/2025 đã tạo thêm sức hút cho các địa điểm gắn với cuộc đời và sự nghiệp của ông tại quốc gia Nam Mỹ.

Du khách đi ngang qua biểu ngữ của chính quyền thành phố với dòng chữ “Hãy mở rộng trái tim, Giáo hoàng Leo XIV trở về quê hương” tại Lima, Peru, ngày 10/11. (Nguồn: Getty Images)

Trong khi du lịch tôn giáo đã phát triển mạnh tại một số quốc gia trong khu vực như Mexico, với khoảng 20 triệu lượt khách mỗi năm, lĩnh vực này tại Peru vẫn còn tương đối mới. Sức hút từ Giáo hoàng Leo XIV đang mở ra cơ hội để Peru khai thác tiềm năng của loại hình du lịch này.

Một trong những sáng kiến nổi bật là tuyến du lịch mang tên “Dấu chân Giáo hoàng Leo XIV”, do Chính phủ Peru quảng bá.

Tuyến tham quan kết nối những địa điểm ông từng hoạt động mục vụ, bao gồm cả các ngôi làng xa xôi dọc bờ biển phía Bắc. Kể từ khi ông được bầu làm Giáo hoàng, hành trình này đã thu hút hơn một triệu lượt khách.

Theo cơ quan xúc tiến du lịch nhà nước PromPerú, tuyến du lịch mang lại doanh thu 450 triệu Sol (khoảng 125 triệu USD) trong năm đầu tiên.

Sức hút của Giáo hoàng còn lan tỏa đến hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng lưu niệm. Tại khu thương mại Gamarra ở thủ đô Lima, nhà sản xuất quần áo Victoria Quiñones dự kiến khối lượng công việc trong tháng 10 và 11 tăng gấp ba lần nhờ nhu cầu mua áo phông và các sản phẩm in hình Giáo hoàng.

Người dân cầm các bức tượng hình Giáo hoàng Leo XIV trước chuyến thăm của ông tới Lima, Peru. (Nguồn: Getty Images)

Bà Quiñones nhận định đây sẽ là mùa kinh doanh tốt nhất trong năm. Nguồn vải phục vụ các thiết kế của bà, trong đó có hình ảnh Giáo hoàng thưởng thức những món ăn nổi tiếng của Peru, cũng đang dần cạn kiệt.

Nhiều hoạt động kinh doanh độc đáo khác cũng xuất hiện để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Tại nhà tù dành cho nữ lớn nhất Peru, các phạm nhân làm búp bê nhung in hình Giáo hoàng để bán.

Trong khi đó, các thợ làm bánh ở Chiclayo sáng tạo những ổ bánh mì mang hình ông. Một bức tượng Giáo hoàng có kích thước lớn cũng đã được khánh thành tại thành phố cảng Callao.

Trong chuyến thăm lần này, hơn hai triệu người dự kiến tham dự các thánh lễ tại Lima và Chiclayo. Trước khi đến Peru, Giáo hoàng Leo XIV đã thăm Uruguay và Argentina, nơi các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công du cũng thu hút lượng người tham dự kỷ lục.

(theo Reuters)