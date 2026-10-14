Du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long:Tìm cách làm mới để thu hút khách

Du khách trải nghiệm làng bè cá Bảy Bon ở khu du lịch cộng đồng Cồn Sơn, TP Cần Thơ

Tăng trưởng nhưng chưa bền vững

Đến với sông nước Cần Thơ lần đầu tiên nên chị Linda (du khách Pháp) cùng nhóm bạn thích thú khi được trải nghiệm Làng du lịch cộng đồng Cồn Sơn (phường Bình Thủy), mà chị biết qua mạng xã hội. Từ trung tâm TP Cần Thơ, chị được hướng dẫn viên đưa tới bến tàu du lịch Ninh Kiều để xuống thuyền đi tham quan Cồn Sơn. Điểm đầu tiên là ghé bè cá Bảy Bon nằm trên dòng sông Hậu hiền hòa. Tại đây, du khách được trải nghiệm cho cá ăn, chụp ảnh, nghe kể chuyện về nuôi cá bè hiện đại. Sau đó, thuyền đưa khách len lỏi vào các vườn trái cây hữu cơ để khách tự tay hái trái và thưởng thức tại chỗ.

Bà Phan Kim Ngân, Giám đốc hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn chia sẻ, bà con làm du lịch từ văn hóa bản địa, kể lại những câu chuyện chân thật, sống động để thu hút khách. Vì vậy, trong 9 tháng đầu năm nay Cồn Sơn đón trên 24.000 lượt khách, doanh thu 7 tỉ đồng giúp các hộ có thu nhập ổn định.

Theo Sở VHTTDL TP Cần Thơ, không chỉ Cồn Sơn mà nhiều khu du lịch khác trên địa bàn cũng hoạt động nhộn nhịp; nhờ đó đến giữa tháng 9 thành phố đón 11,8 triệu lượt khách, tăng 25%. Trong đó, đón 551.330 lượt khách quốc tế, đạt 89% kế hoạch; tổng doanh thu từ du lịch hơn 10.280 tỉ đồng, đạt 90% kế hoạch năm.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau Lý Vỹ Triều Dương cho hay, 9 tháng đầu năm tổng lượng khách đến tỉnh này khoảng 7,2 triệu lượt, tăng 6,4%; trong đó khách quốc tế hơn 108.480 lượt, tăng 3,5%; tổng thu khoảng 7.637 tỉ đồng, tăng 12%. Theo ông Dương, nhờ chủ động tổ chức nhiều sự kiện như: “Ngày hội Văn hóa di sản và lễ hội Khinh khí cầu”, “Hương rừng U Minh”… đã thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, trải nghiệm.

Tại Vĩnh Long, lượng khách đến trong 9 tháng qua cũng khá tốt, với hơn 4,9 triệu lượt, tăng 15%; trong đó khách quốc tế đạt 851.388 lượt, tăng 17,2%; tổng doanh thu hơn 4.495 tỉ đồng, tăng 27,6%. Nổi bật nhất là An Giang khi đón hơn 23 triệu lượt khách chỉ trong 9 tháng, đạt 94% kế hoạch năm; trong đó hơn 1,94 triệu lượt khách quốc tế, đạt hơn 91%; tổng doanh thu khoảng 58.000 tỉ đồng, đạt 83% kế hoạch năm…

Mặt được là vậy, song du lịch ĐBSCL được đánh giá vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Cơ sở hạ tầng giao thông, kỹ thuật còn hạn chế; thiếu các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí quy mô lớn để thu hút và giữ chân khách dài ngày.

Triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ

Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành tại Cần Thơ Trần Thanh Nghị cho rằng, để du lịch ĐBSCL đột phá trong thu hút khách quốc tế và giữ chân khách lâu hơn thì cần có những sản phẩm ấn tượng, lễ hội hấp dẫn. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện về văn hóa, thể thao mang tầm khu vực và quốc tế nhằm thu hút sự quan tâm của du khách.

Tại Cần Thơ, dù chợ nổi Cái Răng rất nổi tiếng nhưng chậm đổi mới, một số dịch vụ lặp lại làm cho du khách nhàm chán. Khu vực Bến Ninh Kiều, phố đi bộ, khu chợ đêm cũng chưa phong phú về dịch vụ, sản phẩm để giữ chân khách. Vì vậy, tới đây ngành chức năng cần đầu tư thêm công trình nghệ thuật đúng tầm, xây khu vui chơi giải trí đa dạng, khu chợ đêm sầm uất với nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền nhằm tạo điểm mua sắm nhộn nhịp.

Giám đốc Công ty du lịch Nụ Cười Mê Kông Trần Thanh Thái đề xuất Cần Thơ là trung tâm của vùng ĐBSCL, vì vậy cần có giải pháp sớm mở lại các đường bay quốc tế. Một khi có đường bay thì việc chào mời khách quốc tế đến miền Tây sẽ thuận lợi. Trước mắt, có thể nghiên cứu mở các đường gần như: Thái Lan, Singapore, Trung Quốc… Khi thu hút được số lượng khách ổn định thì mở tiếp các đường bay xa hơn.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp năm 2026, Cần Thơ dự kiến thu hút trên 12,3 triệu lượt du khách. Tuy nhiên, lượng du khách quốc tế chưa như mong muốn. Thời gian lưu trú của khách còn ngắn, vì vậy chuỗi giá trị mang lại từ du lịch chưa tương xứng. Đây là vấn đề mà lãnh đạo thành phố luôn trăn trở và đang nỗ lực tháo gỡ.

Mới đây, thành phố đã làm việc với các Hãng hàng không để xem xét mở lại một số đường bay nội địa và quốc tế nhằm kích cầu du lịch phát triển, đồng thời mời gọi doanh nghiệp lớn đầu tư vào du lịch. Thành phố đang quy hoạch lại chợ nổi Cái Răng phù hợp với tình hình mới, tạo thêm các điểm ấn tượng hơn. Song song đó, xây dựng chương trình nghệ thuật đặc trưng như hò, hát ru, dân ca Nam Bộ, đờn ca tài tử, cải lương, dù kê, kết hợp âm nhạc, múa, sân khấu hóa...

Tại Vĩnh Long, ngành VHTTDL đang tập trung cho sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok” vào tháng 11, với nhiều hoạt động phong phú nhằm tăng cường thu hút du khách. Ngoài ra còn thực hiện các chương trình kích cầu du lịch, với mục tiêu đón khoảng 6,2 triệu lượt khách trong năm 2026, doanh thu 5.599 tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho biết, để du lịch phát triển có trọng tâm, trọng điểm, bền vững và tăng trưởng xanh. Tỉnh sẽ đổi mới quản lý nhà nước về du lịch theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch. Đồng thời, nâng cao vai trò của cộng đồng, xây dựng cộng đồng du lịch văn minh, thân thiện trong ứng xử với du khách.