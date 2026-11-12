Du lịch núi Việt Nam trước cơ hội đón dòng khách từ Trung Quốc

Việc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam làm việc với Tập đoàn Đầu tư Du lịch Hải Nam - HITG (Trung Quốc) hướng tới kết nối doanh nghiệp, khai thác các đường bay mới và thúc đẩy trao đổi khách hai chiều, góp phần cụ thể hóa những mục tiêu của Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Việt Nam sở hữu lợi thế tự nhiên đáng kể để tham gia sâu hơn vào thị trường du lịch núi và thể thao ngoài trời quốc tế.

Với địa hình đồi núi chiếm khoảng 3/4 diện tích lãnh thổ, hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan phong phú cùng nền văn hóa đặc sắc của các cộng đồng địa phương, nước ta có điều kiện phát triển nhiều dòng sản phẩm gắn với khám phá thiên nhiên, trekking, leo núi, thể thao địa hình, nghỉ dưỡng sinh thái và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Sa Pa, Đà Lạt, Tam Đảo, Phong Nha - Kẻ Bàng là những điểm đến có tiềm năng khai thác các sản phẩm này.

Mỗi khu vực sở hữu đặc trưng riêng về địa hình, khí hậu, cảnh quan và hệ sinh thái, tạo khả năng hình thành những chương trình du lịch chuyên biệt, phục vụ nhóm khách yêu thích vận động, khám phá và trải nghiệm thiên nhiên.

Đây cũng là cơ sở để Việt Nam mở rộng thị trường khách quốc tế, gia tăng sức hấp dẫn của các điểm đến ngoài những trung tâm du lịch biển và đô thị vốn đã quen thuộc.

Phát triển du lịch núi và thể thao ngoài trời đòi hỏi sự kết hợp giữa tài nguyên, năng lực tổ chức hoạt động, chất lượng dịch vụ và khả năng bảo đảm an toàn cho du khách.

Việc xây dựng sản phẩm cần gắn với bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái, gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương, đồng thời nâng cao năng lực của doanh nghiệp và cộng đồng tham gia cung ứng dịch vụ.

Đây là những yếu tố quan trọng để các điểm đến Việt Nam tham gia thị trường quốc tế với những sản phẩm có chất lượng và khả năng cạnh tranh.

Trong định hướng mở rộng hợp tác với Trung Quốc, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang thúc đẩy kết nối với các đối tác có năng lực khai thác thị trường và tổ chức dịch vụ du lịch.

Làm việc với Tập đoàn Đầu tư Du lịch Hải Nam (HITG), Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy đã trao đổi về cơ hội hợp tác, đặc biệt là kết nối thị trường Hải Nam với các điểm đến của Việt Nam, phát triển chương trình du lịch hai chiều và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp hai nước.

Phó Cục trưởng Phạm Văn Thủy đánh giá cao đề xuất hợp tác của HITG, đồng thời đề nghị Tập đoàn phát huy mạng lưới doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ để xây dựng các chương trình đưa khách từ Hải Nam đến Việt Nam, song song với việc thúc đẩy khách Việt Nam đến Hải Nam.

Các sản phẩm du lịch tại Việt Nam có khả năng đáp ứng nhiều phân khúc khách Trung Quốc, từ du lịch biển, nghỉ dưỡng, tham quan di sản, trải nghiệm ẩm thực đến golf và du lịch cao cấp.

Để hợp tác sớm chuyển thành những chương trình cụ thể, phía Việt Nam đề nghị HITG làm rõ quy mô khách dự kiến đưa đến Việt Nam, các sản phẩm du lịch tiêu biểu, năng lực của doanh nghiệp thành viên và chỉ tiêu khai thác khách trong năm 2027.

Tập đoàn cần xây dựng đề xuất bằng văn bản, xác định lĩnh vực ưu tiên, doanh nghiệp đầu mối, mục tiêu và kế hoạch triển khai để Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, hỗ trợ kết nối với các đơn vị liên quan.

Ngay trong quá trình làm việc, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã kết nối một số doanh nghiệp du lịch Việt Nam có nhu cầu hợp tác khai thác thị trường khách hai chiều với Hải Nam.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng đưa khách từ Hải Nam đến Khánh Hòa thông qua đường bay thẳng, các chương trình du lịch trọn gói và chính sách miễn thị thực thí điểm; đồng thời nghiên cứu thúc đẩy chiều khách từ Việt Nam đến Hải Nam trên cơ sở các cơ chế miễn thị thực phù hợp.

HITG là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động trong các lĩnh vực vận tải du lịch, khách sạn, ẩm thực, mua sắm miễn thuế, khu du lịch và nghỉ dưỡng. Với hệ thống hoạt động đa dạng, Tập đoàn có khả năng tham gia vào nhiều khâu trong chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch.

Việc tăng cường hợp tác với doanh nghiệp này có thể tạo thêm kênh kết nối giữa các đơn vị lữ hành, vận chuyển, lưu trú và khai thác điểm đến của hai nước.

Đặc biệt, các đường bay thẳng Hải Khẩu - TP.HCM và Hải Khẩu - Nha Trang đã lần lượt được khai trương, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho giao lưu du lịch giữa Hải Nam với Việt Nam.

Kết nối hàng không có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận điểm đến, xây dựng tour trọn gói và tổ chức các chương trình trao đổi khách thường xuyên. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp hai bên có thể nghiên cứu các sản phẩm phù hợp với thời gian lưu trú, khả năng chi tiêu và nhu cầu trải nghiệm của từng nhóm khách.

Tiềm năng hợp tác còn được củng cố bởi quy mô trao đổi khách giữa hai thị trường. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất, với gần 4,4 triệu lượt, chiếm khoảng 22,6% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam là thị trường gửi khách đến Trung Quốc lớn thứ tư, vượt một số thị trường truyền thống như Mỹ, Nhật Bản và Australia.

Quy mô trao đổi khách từ hai phía tạo cơ sở để doanh nghiệp chuyển từ khai thác các dòng khách truyền thống sang mở rộng những phân khúc có tiềm năng.

Trong đó, du lịch núi, thể thao ngoài trời, nghỉ dưỡng sinh thái và trải nghiệm thiên nhiên có thể trở thành những hướng sản phẩm bổ sung cho quan hệ hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc. Việc kết nối các doanh nghiệp có năng lực tổ chức tour, vận chuyển và cung ứng dịch vụ sẽ giúp tăng tính thực chất của hoạt động hợp tác.

Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 đặt ra yêu cầu thúc đẩy các nội dung hợp tác đi vào thực tiễn, với trọng tâm là tăng cường kết nối hàng không, đường bộ, đường sắt; mở rộng tuyến và chương trình du lịch; phát triển sản phẩm mới; đẩy mạnh giao lưu văn hóa và trao đổi khách hai chiều.

Việc kết nối với HITG, nghiên cứu khai thác các đường bay mới và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước là những hoạt động cụ thể phục vụ các mục tiêu này.

Với Việt Nam, phát triển du lịch núi và thể thao ngoài trời quốc tế còn mở thêm hướng khai thác tài nguyên du lịch ở các vùng miền núi, cao nguyên và khu vực có lợi thế sinh thái.

Khi được đầu tư bài bản về sản phẩm, hạ tầng, nhân lực và quản lý điểm đến, những khu vực này có thể thu hút thêm các nhóm khách quốc tế có nhu cầu trải nghiệm chuyên sâu, góp phần đa dạng hóa thị trường và kéo dài thời gian lưu trú.

Kết nối giữa Việt Nam và Hải Nam vì vậy có ý nghĩa trên cả phương diện mở rộng thị trường lẫn phát triển sản phẩm.

Nếu các đề xuất hợp tác được cụ thể hóa bằng chỉ tiêu khách, chương trình khai thác, doanh nghiệp đầu mối và kế hoạch triển khai rõ ràng, Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 sẽ có thêm những kết quả thiết thực, tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác du lịch song phương phát triển ổn định và lâu dài.

Mới đây, tại thành phố Hưng Nghĩa, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy đã tham dự Hội nghị Du lịch Núi và Thể thao ngoài trời Quốc tế, đồng thời làm việc với Tập đoàn Đầu tư Du lịch Hải Nam (HITG) nhằm thúc đẩy hợp tác và trao đổi khách du lịch hai chiều. Hội nghị được tổ chức với chủ đề “Gắn kết Văn hóa - Du lịch - Thể thao. Hít thở sâu giữa núi rừng, trải nghiệm nhịp sống chậm - Nâng cao chất lượng cuộc sống”, tạo diễn đàn trao đổi về tiềm năng, định hướng phát triển du lịch núi và các hoạt động thể thao ngoài trời, đồng thời tăng cường kết nối du lịch giữa Trung Quốc với các quốc gia thành viên Liên minh Du lịch Núi Quốc tế.