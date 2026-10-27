Du lịch nông nghiệp nâng cao đời sống người dân

Tú Lệ những ngày thu, du khách không chỉ được ngắm nhìn vẻ đẹp của những cánh đồng lúa nếp đang độ chín, mà còn được hòa mình vào không gian làm cốm rộn ràng, từ tiếng chày thậm thịch đến làn khói, mùi hương cốm rang vương trên bếp lửa. Vì thế, Lễ hội Cốm Tú Lệ vẫn được xã tổ chức hằng năm không chỉ để duy trì truyền thống tôn vinh hạt thóc, cầu mong mùa màng thuận lợi mà còn để quảng bá sản phẩm cốm và nông nghiệp khác của địa phương.

Lễ hội Cốm Tú Lệ năm nay đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu nét văn hóa, sản vật địa phương. Tại 20 gian hàng, du khách có dịp thưởng thức, mua cốm cùng các sản phẩm chế biến từ cốm và nhiều nông sản đặc trưng của địa phương.

Chị Lò Thị Yêu ở thôn Nà Lóng, xã Tú Lệ chia sẻ: Thôn có truyền thống làm cốm. Năm nào chúng tôi cũng tham gia gian hàng tại Lễ hội Cốm để giới thiệu, bán các sản phẩm từ cốm của địa phương. Lễ hội giúp sản phẩm được nhiều du khách biết đến và tiêu thụ thuận lợi hơn. Có những khách mua tại lễ hội rồi tiếp tục liên hệ đặt hàng. Nhờ vậy, gia đình có thêm nguồn thu nhập, đời sống từng bước được cải thiện.

Những năm gần đây, thông qua phát triển du lịch đã góp phần tiêu thụ sản phẩm cốm Tú Lệ ngay tại địa phương.

Du lịch nông nghiệp vừa giúp người dân gia tăng thu nhập từ nông sản, vừa mở ra cơ hội cho nhiều hộ gia đình phát triển các loại hình dịch vụ khác. Homestay là một trong những dịch vụ được người dân địa phương phát triển. Ở bên tuyến đường uốn lượn giữa cánh đồng ở bản Côm, homestay Hưng Khởi có cánh đồng lúa bao xung quanh.

Chị Lò Thị Khánh Linh - chủ homestay Hưng Khởi chia sẻ: “Nhận thấy du lịch địa phương ngày càng phát triển, gia đình tôi tận dụng lợi thế nhà ở gần cánh đồng lúa làm homestay. Đến đây, du khách có thể ngắm cảnh đồng quê, khám phá bản làng và trải nghiệm ẩm thực. Vào mùa du lịch, homestay mang lại cho gia đình nguồn thu nhập thêm khoảng 15 - 20 triệu đồng mỗi tháng”.

Hiện nay, tại xã Tú Lệ có 25 homestay, góp phần gia tăng thu nhập cho người dân.

Trong mùa lúa vừa qua, du khách đến Tú Lệ tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt vào thời điểm lúa chín. Trong 9 tháng năm 2026, Tú Lệ đón hơn 140.000 lượt du khách, đạt trên 130% so với kế hoạch, cho thấy sức hút ngày càng lớn của cảnh quan mùa lúa và các sản phẩm du lịch cộng đồng.

Ông Hoàng Trọng Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Tú Lệ cho biết: Du lịch không chỉ tạo nguồn thu cho các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận tải mà còn tạo thêm sinh kế trực tiếp cho người dân thông qua homestay, bán nông sản, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, dịch vụ trải nghiệm và các hoạt động phục vụ du khách. Xã xác định đây là hướng đi quan trọng để người dân vừa sản xuất nông nghiệp, vừa hưởng lợi từ chính cảnh quan và văn hóa của quê hương mình.

Những lợi thế về du lịch nông nghiệp sẽ tiếp tục được xã Tú Lệ khai thác. Theo Chủ tịch UBND xã Tú Lệ Hoàng Trọng Nghĩa, thời gian tới, địa phương sẽ rà soát, quy hoạch và lựa chọn những vị trí có tiềm năng nhất để hình thành các điểm ngắm cảnh, check-in và trải nghiệm du lịch nông nghiệp theo hướng bài bản.

UBND xã cũng đã đề xuất chủ trương để thu hút đầu tư 1 điểm check-in, 1 khu du lịch tâm linh tại đèo Khau Phạ; mở rộng quy mô khu cất cánh, bãi hạ cánh dù lượn. Cùng với đó, khuyến khích người dân tại khu vực đèo đầu tư mở rộng các điểm ngắm cảnh, các điểm check-in hiện có để đáp ứng nhu cầu của du khách đến tham quan.

Xã sẽ tập trung xây dựng chuỗi sản phẩm gắn với “mùa vàng Tú Lệ”, trong đó lấy ruộng lúa, đặc biệt là gạo nếp và cốm Tú Lệ làm sản phẩm trung tâm; kết hợp với trải nghiệm gặt lúa, làm cốm, chế biến nông sản, tham quan vùng nguyên liệu, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm đời sống, văn hóa của đồng bào địa phương.

“Mục tiêu là biến cảnh quan thành sản phẩm, biến nông sản thành hàng hóa du lịch và biến văn hóa thành trải nghiệm. Qua đó, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và để người dân thực sự là chủ thể, là người được hưởng lợi từ phát triển du lịch” - Chủ tịch UBND xã Hoàng Trọng Nghĩa khẳng định.