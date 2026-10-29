Du lịch nội đô TP Hồ Chí Minh: Đưa du khách về nguồn

Cùng với đó, một số phường, xã trên địa bàn đã có những sản phẩm mới với hành trình du lịch đưa khách về nguồn; đồng thời tối ưu chi phí nhưng vẫn tận hưởng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, đồng bộ và những trải nghiệm thú vị.

Mở rộng liên kết, ưu đãi dịch vụ

Bưu điện Trung tâm, công trình kiến trúc độc đáo ở trung tâm TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Ghi nhận thực tế cho thấy, điểm nhấn đáng chú ý trong những tháng cuối năm 2026 của thị trường du lịch Thành phố Hồ Chí Minh là mô hình liên kết chéo dịch vụ giữa các khách sạn 5 sao và 4 sao. Qua đó, nhiều khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố mang lại điều kiện thuận lợi, gia tăng lựa chọn và tính linh hoạt cho khách hàng khi tổ chức tiệc, hội nghị, sự kiện và trải nghiệm ẩm thực.

Đơn cử, cụm khách sạn 5 sao gồm Rex Sài Gòn, Majestic Sài Gòn và Grand Sài Gòn; cụm 4 sao gồm Continental Sài Gòn, Kim Đô, Đệ Nhất, Oscar Sài Gòn và Làng Du lịch Bình Quới cùng phối hợp giới thiệu, kết nối và chuyển đổi khách hàng giữa các đơn vị. Khi một địa điểm không còn đủ công suất, hoặc chưa phù hợp với yêu cầu về phong cách, vị trí và thời gian tổ chức, khách hàng được tư vấn lựa chọn dịch vụ tương đương tại một đơn vị khác cùng hạng sao.

Với cách tiếp cận này, các cụm khách sạn 5 sao và 4 sao phát huy lợi thế mạng lưới và sự đa dạng sản phẩm, mở rộng khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp và khách đoàn trong mùa cao điểm cuối năm 2026.

Hơn thế, hệ thống khách sạn còn giới thiệu nhiều gói lưu trú với mức giá và quyền lợi đa dạng, phù hợp cho cả khách du lịch, khách công tác và khách lưu trú dài ngày. Theo đó, khách đến Thành phố Hồ Chí Minh vào dịp cuối năm có cơ hội trải nghiệm: miễn phí đón hoặc tiễn sân bay, giảm 15% giá thực đơn, 30% phí giặt ủi...

Du khách có thể lựa chọn một số gói sản phẩm, dịch vụ như gói The Grand Arrival Experience giá 4.167.000 đồng/đêm khi lưu trú từ 3 đêm, kèm dịch vụ đưa đón sân bay và bữa ăn đặc sản vùng miền; gói Refined Stay With Laundry giá 4.200.000 đồng/đêm kèm giặt ủi và trà chiều…

Không chỉ hướng đến phân khúc khách lẻ và khách vãng lai, cơ sở lưu trú Thành phố Hồ Chí Minh còn thu hút phân khúc khách doanh nghiệp tổ chức hội nghị khách hàng, tổng kết hoạt động, tiệc tất niên, tiệc tri ân đối tác và chương trình đón Giáng sinh, chào mừng năm mới. Cụ thể, khách sạn Continental Sài Gòn giảm 10% giá thuê phòng họp MICE kèm ăn trưa và tiệc trà giữa giờ; giảm 10% vé Gala Dinner đêm 24/12/2026 và Countdown Party đêm 31/12/2026 đối với khách đặt trước ngày 31/10/2026.

Các gói tiệc cưới cũng đi kèm nhiều quyền lợi như phòng tân hôn, màn hình LED và voucher nghỉ dưỡng tại Nha Trang, Huế hoặc Côn Đảo. Tại Làng du lịch Bình Quới, khách hàng có thêm lựa chọn tổ chức tiệc Giáng sinh và tiệc tất niên trong không gian mở, đậm nét dân dã Nam Bộ. Đồng thời, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026) sắp tới, khách hàng được giảm 20% giá món đối với thực đơn “Món ngon Làng du lịch Bình Quới”.

Liên quan đến Chương trình khuyến mãi quý IV/2026 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc Saigontourist Group chia sẻ, chương trình triển khai trên toàn hệ thống dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với danh mục ưu đãi đa dạng tại hầu hết khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành và khu du lịch.

Trong đó, tiếp tục phát huy lợi thế hệ sinh thái dịch vụ du lịch đa dạng, mang đến nhiều giải pháp lưu trú, ẩm thực và tổ chức sự kiện phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng, chương trình được kỳ vọng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp chủ động kế hoạch hội họp, tổng kết và tri ân cuối năm; đồng thời khuyến khích du khách khám phá các điểm đến, tận hưởng kỳ nghỉ và những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đặc sắc tại Việt Nam.

Truyền thông, quảng bá trải nghiệm địa phương

Khách du lịch check-in tại Nhà thờ Đức Bà TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Ông Đỗ Võ An Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, địa phương vừa tổ chức giới thiệu và trải nghiệm chương trình du lịch “Bảy Hiền - Từ ký ức lịch sử đến ẩm thực địa phương” nhằm quảng bá các địa danh lịch sử, di tích, bản sắc văn hóa và ẩm thực đặc trưng đến người dân, cũng như du khách trong và ngoài nước.

Chương trình được xây dựng mang đến hành trình trải nghiệm những địa điểm tiêu biểu gồm Nhà truyền thống “Vùng lõm chính trị - Căn cứ cách mạng Bảy Hiền”, miếu Liệt sĩ Mậu Thân, Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Giác Lâm, chợ Bà Hoa và nhà hàng Thong Dong.

Mỗi điểm đến là một mảnh ghép riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng trên địa bàn để đưa du khách về nguồn thông qua sản phẩm du lịch nội đô của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là điểm nhấn nổi bật không chỉ làm phong phú trải nghiệm của du khách, mà còn thể hiện nét giao thoa văn hóa của cộng đồng cư dân, góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch Bảy Hiền.

Theo ông Nguyễn Hữu Ân, Phó Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết sản phẩm du lịch nội đô triển khai trên địa bàn thành phố đều không chỉ đáp ứng yêu cầu quảng bá hình ảnh, mà còn giúp khách du lịch có thể tìm hiểu về truyền thống đấu tranh cách mạng và những giá trị lịch sử như một hành trình đưa về nguồn.

Song song đó, du khách có thể khám phá di tích kiến trúc nghệ thuật mang giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc; góp phần tìm hiểu chiều sâu lịch sử và đời sống tinh thần của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, ngành Du lịch Thành phố đang tăng tốc thực hiện nhiều giải pháp phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu dùng du lịch.

Đặc biệt, việc triển khai Luật Phát triển đô thị và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về "phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới" được ngành Du lịch Thành phố gắn với yêu cầu khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của ngành.

Do đó, ngay trong tháng đầu tiên của quý IV/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai các chương trình truyền thông, quảng bá du lịch địa phương. Trong đó có nền tảng discoverhcmc.com và thẻ trải nghiệm điện tử “Vibrant Pass” đã được giới thiệu đến người dân và du khách, nhằm kết nối thông tin điểm đến, hoạt động khám phá và ưu đãi của doanh nghiệp tham gia chương trình.

Chương trình “Hành trình check-in Thành phố Hồ Chí Minh - 360 độ sống động” kết nối các nhóm điểm đến như di tích, bảo tàng, công trình kiến trúc, không gian ven sông, biển đảo, làng nghề, địa điểm ẩm thực, du lịch sinh thái…; từ đó khuyến khích người dân, du khách khám phá và chia sẻ trải nghiệm về Thành phố.

Chương trình trải nghiệm cùng Đại sứ truyền thông - người có sức ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung du lịch giới thiệu những nhóm sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố đến công chúng thông qua trải nghiệm thực tế.

Các chuyên gia chỉ ra rằng, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn hơn, nguồn lực phong phú hơn và yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng. Sự hội tụ của đô thị, văn hóa, công nghiệp, sinh thái và biển đảo mở ra cơ hội cho Thành phố nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch trong khu vực.

Tuy nhiên, muốn hiện thực hóa cơ hội đó, ngành cần nâng cao chất lượng dịch vụ và đổi mới cách tiếp cận thị trường. Đây cũng là cơ sở để ngành Du lịch Thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả năm đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch 330.000 tỷ đồng; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của Thành phố Hồ Chí Minh.