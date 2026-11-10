Du lịch Ninh Bình tăng tốc đón khách quốc tế những tháng cuối năm

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón gần 22,038 triệu lượt khách, tăng 25,26% so với cùng kỳ năm trước và vượt 10,19% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 2,696 triệu lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 23.344 tỷ đồng, tăng 23,17% so với cùng kỳ.

Theo Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kịch bản phát triển ngành Du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Ninh Bình thuộc nhóm 11 địa phương trọng điểm được giao chỉ tiêu đón 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tăng 36,3% so với năm 2025.

Du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Ngọc Linh

Bước vào những tháng cuối năm, ngành Du lịch Ninh Bình tập trung khai thác các thị trường có khả năng chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài; tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế, tổ chức khảo sát điểm đến và đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số. Các thị trường trọng điểm được chú trọng gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Cùng với khai thác các danh thắng nổi tiếng, tỉnh chú trọng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái và trải nghiệm cộng đồng. Chương trình kết nối điểm đến “Non thiêng - biển rộng”, xây dựng thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh và phát triển du lịch cộng đồng vùng ven biển được kỳ vọng tạo sự liên kết giữa không gian di sản, du lịch biển và văn hóa bản địa.

Tại Khu du lịch văn hóa Thung Ui, phường Tây Hoa Lư, việc đưa các yếu tố văn hóa Mường vào hoạt động du lịch đang tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến. Trong 10 tháng năm 2026, khu du lịch đón trên 250.000 lượt khách, vượt kế hoạch cả năm, tạo việc làm cho khoảng 600 lao động thường xuyên và thời vụ.

Ông Phùng Thế Quỳnh, Giám đốc vận hành Khu du lịch văn hóa Thung Ui, cho biết đơn vị tiếp tục làm mới các hoạt động trải nghiệm, xây dựng không gian chợ Mường, bếp Mường, sạp Mường và tổ chức các chương trình múa, sinh hoạt văn hóa dân gian nhằm tạo dấu ấn riêng, thu hút du khách quốc tế tìm hiểu bản sắc địa phương.

Ở khu vực ven biển, Vườn quốc gia Xuân Thủy phát huy lợi thế hệ sinh thái đất ngập nước, rừng ngập mặn và đa dạng sinh học để phát triển du lịch sinh thái, quan sát chim, khám phá thiên nhiên gắn với giáo dục môi trường. Theo ông Phạm Vũ Ánh, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy, đơn vị đang nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm, tăng cường liên kết với cộng đồng và doanh nghiệp, bảo đảm khai thác du lịch gắn với bảo tồn hệ sinh thái.

Các khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Hang Múa, Thung Nham cũng chú trọng chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp dịch vụ, phát triển hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm phù hợp với thị hiếu khách quốc tế.

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động mang vẻ đẹp nên thơ, rực rỡ bởi sắc hồng của hoa súng. Ảnh: Ngọc Linh

Theo bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình, khách quốc tế mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng. Do đó, các doanh nghiệp cần tăng cường liên kết, phối hợp xây dựng sản phẩm và nâng cao chất lượng điểm đến, thay vì hoạt động riêng lẻ.

Hiện toàn tỉnh có 17 khu, điểm du lịch được công nhận, gần 60 khu, điểm và địa điểm tiềm năng phát triển du lịch; 86 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trong đó có 19 doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Hệ thống lưu trú có 1.558 cơ sở với gần 23.000 phòng, toàn ngành duy trì trên 46.500 lao động trực tiếp.

Tuy nhiên, hạn chế về nguồn nhân lực, nhất là năng lực ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và nghiệp vụ phục vụ khách quốc tế, vẫn là thách thức đối với ngành Du lịch địa phương. Để khắc phục, ngành tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh lưu trú, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, cung cấp thông tin đa ngôn ngữ và nâng cao chất lượng trải nghiệm.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết thời gian tới, ngành tập trung kích cầu du lịch cuối năm, xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, kết nối doanh nghiệp lữ hành và tổ chức các chương trình khảo sát sản phẩm. Trong đó, việc đón các đoàn doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản đến khảo sát được kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác, đưa sản phẩm du lịch Ninh Bình đến gần hơn với du khách quốc tế.

Cùng với xúc tiến, quảng bá, tỉnh tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn và phát triển sản phẩm gắn với bảo tồn di sản, cảnh quan, hệ sinh thái và lợi ích cộng đồng.

Với kết quả đạt được trong 10 tháng, Ninh Bình đang có cơ sở thuận lợi để hướng tới mục tiêu đón 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường liên kết và phát huy giá trị văn hóa, sinh thái không chỉ góp phần thu hút du khách mà còn hướng tới gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và sức cạnh tranh của điểm đến.