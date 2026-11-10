Du lịch ngắn ngày lên ngôi, bước chuyển trong tư duy tiêu dùng hiện đại

Thay vì tích góp ngân sách và thời gian cho những chuyến đi dài ngày, người tiêu dùng toàn cầu lẫn Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang xu hướng du lịch vi mô hay "Trip Snacking" với các kỳ nghỉ linh hoạt chỉ kéo dài từ 1 đến 2 đêm. Sự thay đổi này không đơn thuần là sự điều chỉnh về thời lượng hành trình, mà phản ánh bước chuyển rõ nét trong tư duy tiêu dùng khi du khách chú trọng giải tỏa căng thẳng định kỳ, tối ưu hóa ngân sách và tìm kiếm những trải nghiệm mang đậm dấu ấn.

Ảnh: Agoda Vietnam

Tối ưu hóa chi tiêu và ưu tiên giá trị thực

Các báo cáo thị trường từ những nền tảng du lịch lớn khẳng định sức hút của làn sóng tiêu dùng mới. Báo cáo "Unpack '27: The Trends in Travel" của Hotels.com ghi nhận số lượt tìm kiếm chuyến đi một đêm tăng gần 10% so với năm trước. Khảo sát của Expedia Group cũng chỉ ra 79% du khách dự định thực hiện các kỳ nghỉ ngắn ngày trong năm 2027,với tỷ lệ áp đảo 83% thuộc nhóm Gen Z và Millennials.

Đồng quan điểm, nghiên cứu quy mô toàn cầu từ Hilton với hơn 14.000 người tham gia cho thấy 21% du khách chủ động tăng tần suất các chuyến đi ngắn. Đáng chú ý, 45% người được hỏi khẳng định việc tìm kiếm mức giá hợp lý là tiêu chí quan trọng nhất khi ra quyết định tiêu dùng. Thay vì thắt chặt chi tiêu hoàn toàn, người tiêu dùng chọn cách phân bổ ngân sách thông minh: 34% chi cho các mốc kỷ niệm cá nhân, 32% kết hợp với hòa nhạc hay sự kiện thể thao, và 63% ưu tiên chọn lưu trú tại trung tâm để tối ưu hóa thời gian di chuyển.

Báo cáo Xu hướng Du lịch 2027 của Skyscanner tại Seoul cũng nhấn mạnh tiêu dùng du lịch đang chuyển dịch sang hướng "chi tiêu khôn ngoan" (smart spending). Du khách không tìm kiếm phương án rẻ nhất bằng mọi giá, mà chủ động quyết định cắt giảm các khoản không cần thiết để đầu tư vào trải nghiệm chiều sâu như chữa lành hay tách biệt thiết bị điện tử.

Đòn bẩy từ chính sách nghỉ lễ và sức mua nội địa

Tại Việt Nam, sự bùng nổ của du lịch ngắn ngày phản ánh rõ nét sức mua và thói quen tiêu dùng mới của tầng lớp trung lưu cùng giới trẻ đô thị. Dữ liệu từ Traveloka ghi nhận nhu cầu đối với các chuyến đi 2 đến 3 ngày tăng gần 40%, kéo theo lượng tìm kiếm chặng bay nội địa ngắn tăng vọt. Khảo sát của The Outbox Company cũng chỉ ra 52% du khách Việt lên kế hoạch cho các hành trình dưới 3 đêm.

Ảnh: Oxalis Adventure

Sức hút của mô hình tiêu dùng này nhận thêm cú hích lớn từ bức tranh chính sách nghỉ lễ trong nước. Việc áp dụng thêm ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương mới - Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) bắt đầu từ năm 2026, kết hợp cùng các kỳ nghỉ dài từ 2 đến 4 ngày nhờ việc hoán đổi cuối tuần, đã tạo ra "điểm rơi" lý tưởng cho các quyết định du lịch tự phát. Những quãng nghỉ ngắn này giúp người lao động thỏa mãn nhu cầu tái tạo năng lượng mà không ảnh hưởng tới quỹ phép năm hay kế hoạch tài chính dài hạn.

Doanh nghiệp chuyển mình để tái cấu trúc chuỗi cung ứng

Sự lên ngôi của du lịch vi mô đòi hỏi các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và hàng không phải tái cấu trúc sản phẩm. Thay vì đẩy mạnh các gói tour truyền thống kéo dài 5-7 ngày, các đơn vị kinh doanh chuyển hướng sang thiết kế gói sản phẩm linh hoạt 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm, tích hợp dịch vụ cao cấp trong thời gian ngắn như spa, ẩm thực bản địa hay nghỉ dưỡng gia đình.

Việc nắm bắt hành vi tiêu dùng ngắn ngày giúp các doanh nghiệp duy trì dòng tiền ổn định quanh năm, giảm bớt tính mùa vụ khắt khe của ngành du lịch. Trong cuộc đua này, những điểm đến và thương hiệu cung cấp trải nghiệm trọn vẹn, cá nhân hóa nhanh chóng trong thời gian ngắn sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh vượt trội.

Mời quý độc giả xem video: Xu hướng du lịch ngắn ngày/ Nguồn: VTV24