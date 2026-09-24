Du lịch mùa thấp điểm hấp dẫn với những góc nhìn mới

Cảnh đêm mùa thu của Thư viện ngoài trời tại Cheonggyecheon - dòng suối dài 5,8 km chảy qua khu trung tâm Thủ đô Seoul, Hàn Quốc - thu hút nhiều người dân và khách du lịch cùng tới trải nghiệm. Ảnh: seoul

Nét cuốn hút châu Á, châu Âu dịp thấp điểm mùa thu 2026

"Mặc dù chúng tôi tin chắc rằng bất cứ lúc nào cũng là thời điểm tuyệt vời để khám phá thế giới, nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn độc đáo của lựa chọn du lịch vào mùa thấp điểm. Nếu các bạn có thể sắp xếp thời gian, thì du lịch vào mùa thấp điểm có thể mang đến những góc nhìn hoàn toàn mới về cả một số điểm đến tuyệt nhất thế giới.

Dưới đây là gợi ý của chúng tôi về những nơi khách du lịch nên cân nhắc trong mùa thấp điểm" - tác giả Brittany Henderson chia sẻ trên trang web Qantas.com của hãng hàng không Qantas (Australia) ngày 3/9, khi đề xuất "28 điểm đến thậm chí còn tuyệt hơn vào mùa thấp điểm" (28 destinations that are even better in the off-season).

Theo đó, mùa thấp điểm sắp tới sẽ có sự thu hút của các điểm đến tại bán cầu Bắc - nơi đang là mùa thu từ tháng 9 tới tháng 11, cũng như tại bán cầu Nam - nơi là mùa hè từ tháng 12 tới tháng 2.

Đỉnh Baegundae trong Vườn quốc gia Bukhansan luôn là lựa chọn tuyệt vời cho chuyến trekking leo núi trong ngày ở Seoul, Hàn Quốc. Dịp thấp điểm mùa thu nơi đây vẫn tuyệt đẹp với cảnh quan lá vàng, lá đỏ rực rỡ. Ảnh: inmykorea

Vẻ lãng mạn của Thượng Hải, Trung Quốc nằm ở bầu không khí thư thái của những con phố và ngõ hẻm. Tản bộ dọc theo tuyến phố như được che phủ bởi "mái vòm" của những hàng cây bồ đề, ngắm các biệt thự cổ, hàng quán thanh lịch… là cách rất "chất" để trải nghiệm thành phố. Ảnh: VCG

Nổi lên trong các điểm đến du lịch dịp thấp điểm mùa thu 2026 có 3 điểm đến châu Á:

Seoul, Hàn Quốc

Thủ đô Seoul của "xứ sở kim chi" Hàn Quốc là điểm đến rất thích hợp cho những ngày ấm áp và cảnh sắc mùa thu rực rỡ. Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 có Chuseok (Tết Trung thu hay còn gọi là Lễ Tạ ơn truyền thống, là một trong hai kỳ nghỉ lễ lớn và quan trọng nhất trong năm) mang lại khung cảnh lễ hội rực rỡ cho thành phố nhộn nhịp, cùng các món bánh kẹo đặc trưng như yakgwa (bánh quy mật ong).

Dịp này sắc lá vàng, lá đỏ biến Vườn quốc gia Bukhansan của Seoul thành một bữa tiệc thị giác. Đồng thời lượng mưa thấp và nhiệt độ ban ngày khoảng 25ºC lý tưởng để khách du lịch khám phá thiên nhiên hoang dã. Với điểm nhấn nổi bật là tour trekking chinh phục "Lá phổi của Seoul" - Baegundae (đỉnh cao nhất trong 7 ngọn núi của Seoul), nơi mở ra tầm nhìn tuyệt đẹp toàn cảnh thành phố.

Thượng Hải, Trung Quốc

Được mệnh danh là "Paris của phương Đông" và "New York của châu Á", thành phố Thượng Hải dịp thấp điểm du lịch từ tháng 11 tới tháng 2 rất phù hợp với những khách du lịch yêu thích lịch sử và văn hoá.

Lago di Braies là hồ đẹp nhất nằm trong dãy núi Dolomites (một phần của dãy Alps) ở tỉnh Nam Tyrol, Italy. Ảnh: loudavymkrokem

Dù thời gian này nhiệt độ ban đêm có thể xuống tới âm 6 độ C, nhưng với các hoạt động thú vị thường tập trung trong nhà thì thời tiết không phải là vấn đề. Điếm nhấn là tour chiêm ngưỡng nghệ thuật cổ đại tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Thượng Hải. Hoặc mua sắm tại Plaza 66, rồi sưởi ấm bằng một tách trà tại quán Bei TeaHouse ở khu nghỉ dưỡng cao cấp Amanyangyun ở vùng ngoại ô thanh bình của thành phố.

Tại châu Âu, dãy núi Dolomites ở Italy cũng nổi lên với sức cuốn hút dịp thấp điểm mùa thu (từ tháng 9 tới tháng 11). Đây là nơi được nhiều khách du lịch lựa chọn để trải nghiệm đi bộ đường dài (hiking), đạp xe và leo núi.

Sức cuốn hút dịp thấp điểm mùa hè châu Đại Dương, mùa mưa châu Phi

Đại diện cho châu Đại Dương dịp thấp điểm mùa hè 2026, bao gồm:

Alice Springs, Australia

"Xứ sở Kangaroo" Australia chứng kiến dịp thấp điểm du lịch mùa hè từ tháng 12 tới tháng 2. Với điểm nhấn Alice Springs - đô thị lớn thứ ba của Lãnh thổ Bắc Úc (Northern Territory, Australia), nơi có khí hậu đặc trưng của hoang mạc, nhiệt độ trung bình dao động từ 20°C - 35°C.

Tuyệt nhất dịp này là các chuyến thám hiểm "giờ vàng" tại sa mạc Red Centre (Trung tâm đỏ) - nơi giàu văn hóa thổ dân cùng vẻ đẹp độc lạ của vùng hoang sơ hẻo lánh.

Khách du lịch được tư vấn trải nghiệm khu cắm trại hạng sang Longitude 131° để hạ nhiệt trong hồ bơi. Sau đó tham gia tour ngắm hoàng hôn tại Uluru (khối đá sa thạch khổng lồ còn được gọi là Ayers Rock, một Di sản thế giới của UNESCO).

Khách du lịch mùa thấp điểm ngắm cảnh hoàng hôn lộng lẫy từ Đài tưởng niệm chiến tranh Anzac Hill, với tầm nhìn toàn cảnh Alice Springs (Northern Territory, Australia). Ảnh: Shutterstock

Trải nghiệm tour cưỡi lạc đà dọc bãi biển Cable Beach, lắng nghe tiếng sóng vỗ êm đềm vào bờ cát, trước khi khách du lịch chiêm ngưỡng cảnh tượng thiên nhiên về đêm huy hoàng nhất tại thị trấn Broome (bang Western Australia). Ảnh: oakshotels

Broome, Australia

Broome là một thị trấn ven biển chuyên khai thác ngọc trai và du lịch, ở vùng Kimberley thuộc bang Tây Úc (Western Australia). Vào mùa mưa (từ tháng 11 đến tháng tư), ban ngày Broome nóng bức nhưng ban đêm mưa mát mẻ.

Đây cũng là thời điểm khách du lịch được chứng kiến những màn trình diễn sấm sét ngoạn mục, cùng cảnh hoàng hôn tráng lệ trải dài trên vùng hẻo lánh hoang sơ này. Dịp tháng 4 nhiệt độ có thể xuống đến 23ºC, hút khách tham gia các tour đi bộ tham quan những quán bar nhỏ độc đáo trong khu phố Trung Hoa (Chinatown) lịch sử.

Quần đảo Fiji

Mùa mưa ở Fiji từ tháng 11 đến tháng tư trùng với mùa hè, nhiệt độ trung bình từ 21-31 độ C. Sau mùa xuân, quần đảo Fiji trở nên xanh tươi nhất. Khách du lịch có thể trải nghiệm các tour đi bộ đường dài kỳ thú xuyên qua những địa hình hoang sơ, hoặc lặn biển (snorkel) ngắm những rạn san hô đẹp mê hồn.

Fiji là một quốc đảo nằm ở Nam Thái Bình Dương, được ví như "thiên đường nơi hạ giới" với vẻ đẹp hoang sơ, đường bờ biển ngoạn mục trải dài. Ảnh: fijitravel

Khách du lịch dịp thấp điểm mùa đông Morocco, trải nghiệm tour hiking khám phá dãy Atlas, ngắm cảnh từ đỉnh núi Toubkal Jebel "nóc nhà của Bắc Phi". Ảnh skyhookadventure

Trong khi tại châu Phi nổi lên điểm đến mùa đông Marrakech, Morocco (từ tháng 12 - tháng 2), với điểm nhấn dãy núi Atlas kỳ vĩ phủ đầy tuyết trắng.

Ngoài ra còn có khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara, Kenya (từ tháng 12 tới tháng 2 là mùa mưa), với hệ động vật hoang dã phong phú.

Vùng châu thổ Okavango Delta, Botswana từ tháng 11 tới tháng tư cũng là mùa mưa, rất phù hợp cho các tour safari nhóm nhỏ với giá ưu đãi.

Nguồn: Qantas.com