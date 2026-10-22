Du lịch mùa Halloween: Hàn Quốc nói không với 'bóng ma' thảm họa Itaewon

Nhóm khách du lịch mặc hanbok (trang phục truyền thống Hàn Quốc) tại Cung điện Gyeongbok ở trung tâm Seoul vào ngày 19/10 vừa qua. Ảnh: News1

Itaewon - khu vực giải trí về đêm Halloween biểu tượng nhất Seoul

Báo Korea Joongang Daily dẫn thông báo ngày 22/10 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hàn Quốc đã đón 17,1 triệu lượt khách du lịch quốc tế - tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước, hứa hẹn vượt mức 18,9 triệu lượt khách quốc tế ghé thăm năm 2025.

Về du lịch tháng 10, các chuyên gia của hãng Tourist Korea chỉ rõ, đây là "Tháng Vàng" (Golden Month) của Hàn Quốc, là thời điểm đỉnh cao của mùa thu.

Tháng 10 đem lại những điều kiện tuyệt nhất, để khách du lịch tận hưởng trọn vẹn sắc màu lá thu tại những điểm đến nổi tiếng của "xứ sở kim chi". Cùng điểm nhấn kết thúc đầy vẻ kỳ bí và ma mị của lễ hội Halloween (diễn ra vào 31/10 - đêm trước ngày Lễ Các Thánh 1/11).

Theo cẩm nang du lịch Go Trip Room (Hàn Quốc), lễ hội Halloween ở Thủ đô Seoul là một trong những đêm đặc sắc nhất của năm. Nhất là đối với giới trẻ thích hóa trang, cuộc sống về đêm, không khí đường phố và gặp gỡ với khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới.

Các công viên giải trí Hàn Quốc tổ chức Halloween như lễ hội kéo dài nhiều tuần, chứ không chỉ một đêm duy nhất. Halloween năm 2026 rơi vào thứ Bảy 31/10, vì vậy từ thứ Sáu (30/10) đến Chủ nhật (1/11) sẽ là những ngày đông khách nhất. Ảnh: traveltrendhub

Itaewon sở hữu một trong những khung cảnh giải trí về đêm quốc tế nhất Seoul, Hàn Quốc. Halloween năm 2026 diễn ra dịp cuối tuần, được dự kiến sẽ thu hút nhiều người trẻ và khách du lịch đổ tới, trải nghiệm các màn hóa trang ấn tượng. Ảnh: planethustle

Halloween ở Seoul đậm nét Hàn Quốc, khác hẳn so với lễ hội Halloween điển hình dành cho các gia đình ở Bắc Mỹ. Đối với nhiều người trẻ tuổi, cư dân quốc tế và khách du lịch, đêm Halloween ở Seoul tập trung nhiều hơn vào các màn hóa trang ấn tượng, cuộc sống về đêm, chụp ảnh và đi chơi với bạn bè, hơn là trò chơi xin kẹo (trick-or-treat). Nhìn chung, những bộ trang phục hóa trang đã là một trong những điểm thu hút lớn nhất.

Được gọi với biệt danh là "Thị trấn phương Tây" (gợi nhớ đến các khu phố người Hoa ở phương Tây), Itaewon thuộc quận Yongsan là khu vực giải trí về đêm Halloween mang tính biểu tượng nhất Seoul.

Cộng đồng quốc tế, mật độ quán bar, câu lạc bộ dày đặc cùng những con phố đi bộ sôi động, từ lâu đã biến Itaewon thành điểm tập trung tự nhiên thu hút giới trẻ địa phương và khách du lịch ưa thích hóa trang; trước khi Halloween trở nên phổ biến ở các khu vực khác của thành phố.

Vào những đêm Halloween trong quá khứ, không khí lễ hội lan rộng ra ngoài phạm vi các câu lạc bộ riêng lẻ. Với nhiều nhóm hóa trang ấn tượng di chuyển giữa những quán bar, đám đông dừng lại chụp ảnh các bộ trang phục sáng tạo, các đường phố xung quanh Itaewon đã trở thành một phần của trải nghiệm Halloween đậm chất Hàn Quốc.

Đám đông khách du lịch tới sân bay quốc tế Incheon - cách trung tâm Thủ đô Seoul khoảng 60 km về phía Tây - ngày 23/9. Ảnh: NEWS1

Sắc màu mùa thu tháng 10 tại Làng dân gian Hahoe, thuộc thành phố Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, ở phía Đông Nam Hàn Quốc. Hahoe cùng với Làng dân gian Yangdong thuộc thành phố Gyeongju, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 2010. Ảnh: KTO

Seoul triển khai chiến dịch an toàn mùa Halloween 2026

Tuy nhiên sau thảm hoạ tại lễ hội Halloween năm 2022 tại Itaewon, chính quyền địa phương và các cơ quan ứng phó thảm họa Hàn Quốc đã nỗ lực cải tổ các quy trình an toàn đô thị, biến khu phố đêm này thành một nơi thử nghiệm quản lý đám đông theo thời gian thực.

Hãng tin Yonhap ngày 19/10 dẫn lời ông Ko Beom-seok, người đứng đầu cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul cho biết: Cảnh sát đang phối hợp với văn phòng quận Yongsan (nơi quản lý khu vực Itaewon), để kiểm tra an toàn trước thềm lễ hội Halloween 2026.

Văn phòng quận Yongsan cũng đã thông báo về một chiến dịch an toàn toàn diện cho mùa Halloween 2026, qua kế hoạch triển khai khoảng 2.550 nhân viên để quản lý đám đông tại Itaewon từ ngày thứ Sáu (30/10) đến Chủ nhật (1/11).

Hơn 100.000 người dân và khách du lịch tham dự lễ hội Halloween năm 2025 tại đường Hongdae Red Road ở quận Mapo, Seoul. Cảnh sát dựng rào chắn giữa đường để hướng dẫn giao thông. Ảnh: Han Young-won

Giới chức quận Yongsan, Seoul họp ngày 19/10, bàn các biện pháp kiểm soát đám đông, bảo đảm an toàn cho mùa Halloween 2026. Ảnh: Yongsan District Office

Trong bài đăng trên báo Korea Times ngày 19/10, tác giả Jhoo Dong-chan nêu cụ thể: Một chiến dịch tăng cường an ninh đặc biệt kéo dài 10 ngày (từ 23/10 - 1/11), nhằm quản lý lượng khách dự kiến lên tới 165.000 người tại các khu vực giải trí về đêm nổi tiếng. Ví dụ như Phố Ẩm thực Thế giới (World Food Street) ở Itaewon.

Kế hoạch toàn diện này kết hợp giữa tuần tra thực địa với giám sát kỹ thuật số tiên tiến, do lực lượng phối hợp gồm khoảng 2.550 người thực hiện. Giới chức quận Yongsan nhấn mạnh: Cốt lõi của chiến lược là một hệ thống phản hồi phân cấp tiên tiến, dựa trên dữ liệu.

Công tác chuẩn bị diễn ra 4 năm sau một trong những thảm họa thời bình nghiêm trọng nhất của Hàn Quốc, xảy ra đêm 29/10/2022 tại Itaewon. Khi đó có khoảng 100.000 người, chủ yếu là thanh thiếu niên, tới khu vực này để tham dự các lễ hội Halloween. Đám đông đã chen lấn đám đông kinh hoàng trong một con hẻm hẹp và dốc, làm 159 người tử nạn và 196 người bị thương. Trong đó có 27 người nước ngoài.

"Đối với Seoul, lễ hội Halloween năm 2026 sẽ một lần nữa kiểm tra những nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng quá tải nguy hiểm; tại một khu vực có những con phố hẹp và cuộc sống về đêm nhộn nhịp, từ lâu đã biến nơi đây thành một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của thành phố" - báo Korea Bizwire ngày 19/10 nhấn mạnh.

Nguồn: Korea Joongang Daily, Yonhap, Korea Bizwire