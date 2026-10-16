Du lịch miền Bắc làm gì để thoát mùa thấp điểm?

Không thể kéo dài mùa du lịch chỉ bằng giảm giá

Khi những bãi biển không còn giữ sức hút như mùa Hè, nhu cầu du lịch giảm, công suất phòng và hoạt động dịch vụ cũng chịu ảnh hưởng.

Câu chuyện đặt ra với các địa phương là tạo được những lý do mới để du khách tiếp tục lên đường, đồng thời giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động trong những tháng vốn ít khách.

Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) vừa triển khai Chương trình kích cầu du lịch Thu - Đông năm 2026 với nhiều gói sản phẩm liên kết, ưu đãi dịch vụ và hoạt động quảng bá điểm đến.

Chương trình hướng tới kéo dài mùa du lịch biển đảo, tăng hiệu quả khai thác dịch vụ và từng bước xây dựng Cô Tô trở thành điểm đến hấp dẫn quanh năm.

Du khách có thể lựa chọn combo gồm tàu cao tốc, khách sạn hoặc homestay, xe điện cùng các điểm tham quan trên đảo, thay cho việc tự ghép từng dịch vụ riêng lẻ.

Câu chuyện của Cô Tô gợi mở hướng tiếp cận rộng hơn cho du lịch miền Bắc: mùa thấp điểm cần được phát triển thành một mùa du lịch có sản phẩm, thị trường và trải nghiệm riêng.

Kích cầu thường bắt đầu bằng giá. Tuy nhiên, nếu mùa thấp điểm chủ yếu được xử lý bằng những chương trình giảm giá lưu trú, vé tàu hay ăn uống, sức hút của điểm đến khó duy trì lâu dài. Du khách có thể tiết kiệm chi phí, song lý do để lựa chọn điểm đến vẫn chưa có nhiều thay đổi.

Bên cạnh các ưu đãi, việc phát triển sản phẩm phù hợp với đặc điểm những tháng cuối năm, gắn với văn hóa, thể thao, thương mại, dịch vụ và sản phẩm địa phương cũng rất quan trọng. Giá ưu đãi giúp du khách dễ quyết định chuyến đi hơn, nhưng sản phẩm mới tạo ra sức hút lâu dài.

Chiến dịch truyền thông Thu - Đông 2026 với thông điệp “Cô Tô mùa Thu - Tự hào điểm đến ASEAN” tập trung quảng bá cảnh quan thiên nhiên, biển đảo, văn hóa, con người địa phương và những giá trị đặc trưng của điểm đến

Miền Bắc cần tạo ra những lý do du lịch mới

Tính mùa vụ xuất hiện ở nhiều điểm đến của miền Bắc. Du lịch biển thường sôi động vào mùa Hè, trong khi miền núi có thể hấp dẫn mạnh vào mùa Thu, Đông hoặc mùa hoa. Nhiều sản phẩm hiện vẫn được thiết kế theo mùa cao điểm, khiến những tháng còn lại thiếu trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách.

Cô Tô đang mở rộng câu chuyện của mình ra ngoài tắm biển. Chiến dịch truyền thông Thu - Đông 2026 với thông điệp “Cô Tô mùa Thu - Tự hào điểm đến ASEAN” tập trung giới thiệu thiên nhiên, biển đảo, văn hóa, con người cùng các sản phẩm xanh, nghỉ dưỡng, văn hóa - lịch sử, ẩm thực và trải nghiệm đời sống cộng đồng.

Hướng đi này có thể gợi mở cho nhiều địa phương phía Bắc. Hạ Long có thể khai thác sâu hơn trải nghiệm di sản và văn hóa ngoài thời gian tham quan vịnh. Hải Phòng có dư địa phát triển ẩm thực, di sản, nghệ thuật và các sản phẩm đô thị cuối tuần.

Ninh Bình có thể tăng sức hút của trải nghiệm thiên nhiên, di sản, nghỉ dưỡng và văn hóa địa phương. Các tỉnh miền núi phía Bắc sở hữu cảnh quan, mùa hoa, chợ vùng cao, văn hóa cộng đồng, trekking, nghỉ dưỡng và trải nghiệm bản địa.

Khi mỗi mùa có một câu chuyện riêng, du lịch sẽ bớt phụ thuộc vào một sản phẩm chủ lực.

Liên kết dịch vụ để tạo trải nghiệm trọn vẹn

Chương trình kích cầu được triển khai với sự chủ trì của Hội Du lịch Cô Tô, phối hợp cùng các phòng, ban chuyên môn, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Trọng tâm là công bố danh sách các đơn vị tham gia, giới thiệu sản phẩm liên kết và triển khai những chính sách ưu đãi phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách.

Một điểm nổi bật trong mô hình của Cô Tô là sự liên kết giữa các doanh nghiệp. Tàu cao tốc, lưu trú, xe điện, tham quan, ăn uống và trải nghiệm được kết nối thành những gói dịch vụ thuận tiện hơn cho du khách.

Với du khách, lợi ích trước hết là giảm thời gian tìm kiếm và tính toán chi phí. Với doanh nghiệp, sự liên kết mở rộng khả năng bán chéo dịch vụ và duy trì hoạt động trong thời gian lượng khách giảm.

Du khách không mua riêng một phòng khách sạn, một chuyến xe hay một bữa ăn. Họ lựa chọn toàn bộ trải nghiệm của chuyến đi. Chất lượng trải nghiệm phụ thuộc vào khả năng phối hợp giữa nhiều nhà cung cấp.

Nếu khách xuống tàu thuận lợi nhưng phải tự tìm phương tiện di chuyển, mất thời gian lựa chọn điểm ăn uống, thiếu thông tin về hoạt động buổi tối hoặc không biết trải nghiệm gì phù hợp với thời tiết, điểm đến vẫn chưa giải quyết được sự bất tiện của mùa thấp điểm.

Khi các dịch vụ được kết nối thành một sản phẩm thống nhất, chuyến đi trở nên dễ lựa chọn hơn, đồng thời doanh nghiệp có thêm cơ hội cùng hưởng lợi từ dòng khách.

Cô Tô đặt mục tiêu năm 2026 đón 392.000 lượt khách, trong đó có 3.300 khách quốc tế, với doanh thu du lịch phấn đấu đạt 1.176 tỉ đồng

Thoát mùa thấp điểm cũng cần kéo dài thời gian lưu trú

Một điểm đến giảm được tính mùa vụ khi tạo được lý do để du khách ở lại lâu hơn. Nếu chương trình kích cầu chỉ khiến giá phòng giảm nhưng thời gian lưu trú không tăng, doanh thu của chuỗi dịch vụ vẫn khó cải thiện.

Cô Tô đặt mục tiêu năm 2026 đón 392.000 lượt khách, trong đó có 3.300 khách quốc tế, với doanh thu du lịch phấn đấu đạt 1.176 tỉ đồng.

Địa phương đồng thời chú trọng nâng chất lượng hạ tầng, dịch vụ, trải nghiệm và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, kinh doanh, tương tác với du khách. Những chỉ tiêu ấy gợi ra một thước đo quan trọng khác bên cạnh lượng khách: Mỗi du khách để lại bao nhiêu giá trị cho điểm đến?

Một chuyến đi kéo dài thêm một đêm có thể tạo thêm doanh thu cho cơ sở lưu trú, nhà hàng, vận chuyển, mua sắm và các dịch vụ trải nghiệm. Sản phẩm buổi tối hấp dẫn có thể giữ khách ở lại lâu hơn. Hoạt động văn hóa được tổ chức tốt có thể tạo thêm lý do để du khách quay lại vào mùa khác.

Mùa thấp điểm không nhất thiết phải được lấp đầy bằng lượng khách thật lớn. Điều quan trọng hơn là tạo ra sản phẩm đủ sức kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng mức chi tiêu.

Cô Tô gợi mở hướng đi cho du lịch miền Bắc

Từ Cô Tô có thể nhìn thấy yêu cầu lớn hơn đối với du lịch miền Bắc: thiết kế năm du lịch thành nhiều mùa trải nghiệm, thay cho việc tập trung quá mạnh vào vài tháng cao điểm.

Điều đó đòi hỏi sự chủ động của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Chính quyền tạo điều kiện về hạ tầng, môi trường kinh doanh và quảng bá; doanh nghiệp đầu tư sản phẩm, nâng chất lượng phục vụ; cộng đồng tham gia giữ gìn văn hóa, cảnh quan và tạo ra những trải nghiệm có bản sắc.

Cô Tô đã lựa chọn kết hợp ưu đãi với sản phẩm liên kết và truyền thông để kéo dài mùa du lịch. Định hướng được đặt trong mục tiêu phát triển xanh, thông minh, thân thiện, an toàn và bền vững.

Chặng tiếp theo là biến những chương trình kích cầu thành sản phẩm có sức sống lâu dài. Khi du khách đến Cô Tô vào mùa Thu vì muốn khám phá một diện mạo khác của biển đảo, thưởng thức một mùa khác, trải nghiệm đời sống địa phương theo một cách khác, mùa thấp điểm sẽ dần có thị trường riêng.

Với du lịch miền Bắc, đây là hướng đi cần được mở rộng: không chờ mùa cao điểm quay lại, mà chủ động tạo sức hấp dẫn cho những tháng vốn ít khách.

Khi mỗi địa phương tìm được câu chuyện riêng cho từng mùa, du lịch miền Bắc sẽ có cơ hội vận hành đều hơn trong cả năm. Mùa thấp điểm khi ấy trở thành thời gian để điểm đến thử nghiệm sản phẩm mới, tiếp cận nhóm khách mới và gia tăng giá trị từ những tài nguyên vốn đã hiện hữu.