Du lịch MICE từ 'địa điểm' sang 'trải nghiệm' gia tăng giá trị kinh tế

Thành phố đang hướng đến khả năng tổ chức, kết nối và cấu trúc các nguồn lực đó thành những chuỗi sản phẩm MICE hoàn chỉnh, có khả năng kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và mở rộng giá trị mà mỗi đoàn khách mang lại. Đây là giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị khóa XIV về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới của ngành du lịch Thành phố.

Khơi thông cơ chế phối hợp các nhà

Khu trải nghiệm văn hóa tại Bảo tàng gốm sứ Minh Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, nền tảng chính sách của Nghị quyết số 26-NQ/TW yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tiếp theo là tiếp tục hoàn thiện các điều kiện phát triển theo hướng đồng bộ hơn, từng bước chuyển trọng tâm từ hỗ trợ thu hút khách sang kiến tạo thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của điểm đến MICE thành phố. HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND quy định “Chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan du lịch” đã tạo thêm cơ sở chính sách quan trọng cho công tác thu hút và phục vụ khách MICE đến năm 2030. Đây cũng là định hướng quan trọng trong quá trình xây dựng Đề án phát triển du lịch MICE Thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Nhìn lại 4 năm triển khai, Chương trình Du lịch MICE Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022–2025 đã góp phần xác định những định hướng trọng tâm cho phát triển du lịch MICE thành phố trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh những kết quả cụ thể về số lượng đoàn khách, chương trình này đã từng bước hình thành cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các nhà: cơ quan quản lý nhà nước, các sở, ban, ngành, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác thu hút, tiếp nhận và phục vụ khách MICE.

Bảo tàng gốm sứ Minh Long, Thành phố Hồ Chí Minh, là một điểm đến phục vụ khách MICE.

Bà Hồng Thu Mai, Trưởng phòng Cung ứng dịch vụ và sản phẩm, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, dấu ấn phục vụ MICE của đơn vị tại địa phương thời gian qua là lượng khách Việt Nam đạt 30.409 lượt với doanh thu 106,05 tỷ đồng, khách quốc tế đạt 1.718 lượt khách với doanh thu 11,40 tỷ đồng. Lữ hành Saigontourist đảm bảo năng lực phục vụ siêu đoàn lên đến 1.400 khách/đoàn bằng lợi thế khai thác hệ sinh thái khép kín. Chiến lược MICE của doanh nghiệp dựa trên ba trụ cột: MICE xanh và bền vững đạt chuẩn quốc tế, cá nhân hóa trải nghiệm bằng việc “may đo” kịch bản riêng gắn văn hóa doanh nghiệp với di sản, chuyển đổi số ứng dụng phần mềm quản lý đoàn và truyền thông số. Đây cũng chính là hiệu quả thiết thực từ chính sách của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và hạ tầng lưu trú 4-5 sao hàng đầu. Mặc dù vậy, thách thức trên thị trường MICE hiện nay là thiếu trung tâm triển lãm siêu lớn, đa năng; áp lực giao thông giờ cao điểm, biến động giá vé máy bay… Do đó, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cần thể chế hóa Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND thông qua ưu đãi phân hạng theo quy mô đoàn, thủ tục một cửa trực tuyến; xúc tiến quốc tế như thành lập tổ công tác MICE Thành phố, đẩy mạnh liên kết vùng Đông Nam bộ với trực Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai.

Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Huy Bình đánh giá, cơ phối hợp được hình thành trong giai đoạn 2022–2025 là một nền tảng quan trọng để Thành phố tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh MICE. Sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị trong tất cả các khâu, từ xuất nhập cảnh, an ninh, giao thông, đón tiếp đến lưu trú, hội nghị, tham quan, mua sắm và dịch vụ trải nghiệm đã từng bước hình thành một chuỗi phối hợp tương đối đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và tính chuyên nghiệp của điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ngoài các chỉ tiêu về số lượng đoàn và số lượng khách thì du lịch MICE cần chú trọng hơn đến chất lượng và giá trị kinh tế mà mỗi đoàn khách, mỗi hội nghị, triển lãm, hay sự kiện mang lại cho Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tới, Thành phố tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực đầu tư nhằm nâng cao năng lực hạ tầng phục vụ MICE; đổi mới công tác xúc tiến và nâng cao năng lực vận động, đăng cai các hội nghị, triển lãm và sự kiện quốc tế có giá trị cao; nâng cao năng lực quản trị và chất lượng của toàn bộ hệ sinh thái MICE.

Tăng giá trị hệ sinh thái du lịch

Khách MICE trải nghiệm dịch vụ tại Song Be Golf Resort, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhiều lợi thế cạnh tranh và phát triển du lịch MICE khi hội tụ hệ thống tài nguyên, hạ tầng và dịch vụ có tính đa dạng và bổ trợ cao. Khu vực trung tâm có thế mạnh về hội nghị, thương mại, tài chính và dịch vụ. Khu vực Bình Dương với nền tảng công nghiệp, triển lãm chuyên ngành, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư. Còn khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo với thế mạnh về kinh tế biển, nghỉ dưỡng, sinh thái và các sản phẩm trải nghiệm đặc thù.

Đại diện Becamex Hotel New City, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, khách MICE không chỉ lưu trú mà còn sử dụng nhiều dịch vụ và trải nghiệm từ hội nghị, ẩm thực đến tham quan, vận chuyển. Du lịch MICE là một hành trình dịch vụ tích hợp, tạo giá trị lan tỏa cho cả doanh nghiệp và hệ sinh thái du lịch, hay nói cách khác là doanh thu lan tỏa qua nhiều doanh nghiệp và dịch vụ trong chuỗi điểm đến. Nhu cầu MICE đang chuyển từ “địa điểm” sang “trải nghiệm". Nếu trước đây du lịch MICE chỉ dừng lại ở đặt phòng, thì ngày nay đòi hỏi thiết kế trải nghiệm MICE hoàn chỉnh từ hội nghị - lưu trú- ẩm thực – team building – gala – tham quan. Trên hành trình trải nghiệm này, khách MICE ngày càng yêu cầu cao về cá nhân hóa với chương trình linh hoạt theo mục tiêu và ngân sách doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ và thực hiện trách nhiệm môi trường,…

Một số doanh nghiệp du lịch – lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thách thức trong khai thác MICE là liên kết chưa đồng bộ, áp lực giá, nhân lực, chất lượng hạ tầng, năng lực cạnh tranh điểm đến,… Chính vì vậy, ngành Du lịch Thành phố cần xây dựng hệ sinh thái MICE liên kết từ mỗi doanh nghiệp bán một dịch vụ sang cùng tạo sản phẩm hoàn chỉnh và phát triển gói dịch vụ giữ chân khách. Cùng với đó, MICE cần thêm lý do để trở lại nên ngành du lịch Thành phố cần xúc tiến MICE chuyên biệt như tiếp cận doanh nghiệp lớn, thu hút đầu tư quy mô, đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, nghiên cứu phát triển kinh tế đêm và sản phẩm trải nghiệm đặc trưng…

Sản phẩm phòng/buồng được thiết kế hiện đại dành cho phân khúc khách MICE tại Becamex Hotel New City, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, phát triển MICE không chỉ là phát triển một phân khúc du lịch, mà còn là nâng cao khả năng kết nối các dòng khách, dòng vốn, dòng tri thức và cơ hội kinh doanh với Thành phố. Yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đòi hỏi Thành phố phải tiến xa hơn, từ hình thành cơ chế phối hợp và chính sách hỗ trợ sang xây dựng năng lực cạnh tranh thực chất của một điểm đến MICE, kết nối các nguồn lực thành một hệ sinh thái, hình thành các chuỗi giá trị MICE có sức cạnh tranh cao hơn.

Cụ thể, Thành phố xác định đặt MICE trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế – dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của thành phố, hướng tới thu hút các hội nghị, triển lãm và sự kiện gắn với những ngành, lĩnh vực có lợi thế và ưu tiên phát triển như tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, y tế, giáo dục, công nghiệp và kinh tế biển. Thành phố cũng sẽ nâng cao năng lực nghiên cứu thị trường, xác định danh mục sự kiện mục tiêu, chuẩn bị hồ sơ đăng cai, thiết lập quan hệ với các hiệp hội và nhà tổ chức quốc tế, đồng thời huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, chuyển từ vị thế cung cấp địa điểm và dịch vụ sang chủ động lựa chọn, vận động và thu hút những sự kiện phù hợp với chiến lược phát triển của thành phố.

Mục tiêu của Thành phố không đơn thuần là có thêm khách MICE mà phải gia tăng giá trị trong nền kinh tế Thành phố. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chủ động đầu tư, đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết. Sức cạnh tranh của MICE Thành phố không thể được tạo nên bởi những năng lực riêng lẻ, mà phải được hình thành từ một hệ sinh thái đủ mạnh, đủ chuyên nghiệp và đủ khả năng tham gia vào những sự kiện có quy mô và giá trị cao.