Du lịch MICE tại TP.HCM 'vào mùa' sớm

Ảnh minh họa: Lữ hành Vietluxtour

Tại hội nghị tổng kết Chương trình du lịch MICE giai đoạn 2022–2025, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, nhận định bước vào giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp, điều kiện và dư địa phát triển du lịch MICE của TP.HCM có nhiều thay đổi.

Theo đó, trọng tâm giai đoạn tới không chỉ là khai thác hiệu quả từng sản phẩm, địa bàn hay phân khúc dịch vụ, mà còn tăng cường kết nối các nguồn lực để hình thành chuỗi sản phẩm MICE hoàn chỉnh. Qua đó, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng cao giá trị từ mỗi đoàn khách.

Trước mắt, trong quý 4/2026 này, thị trường MICE đã bắt đầu “nóng” từ giữa tháng 9. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour, cho biết tính đến đầu tháng 10/2026, doanh nghiệp đã hoàn tất ký kết khối lượng hợp đồng đạt hơn 70% kế hoạch MICE của cả năm, với lịch khởi hành trải dài đến cận Tết Nguyên đán. “Các doanh nghiệp năm nay chốt hợp đồng sớm hơn, trung bình từ 1,5 - 2 tháng, để đảm bảo giữ dịch vụ tốt nhất trong mùa cao điểm,” bà Thu cho biết.

Doanh nghiệp này hiện đang tập trung vào những chương trình MICE được thiết kế theo đặc điểm từng doanh nghiệp, trong đó có Eco-MICE và Tech-MICE. Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An và Nha Trang tiếp tục là những điểm đến được quan tâm nhờ hạ tầng lưu trú và hội nghị; Phan Thiết cũng nổi lên với lợi thế kết nối đường bộ.

Doanh nghiệp hiện tập trung vào những chương trình MICE được thiết kế theo đặc điểm từng doanh nghiệp. Ảnh: Lữ hành Vietluxtour

Theo bà Thu, hướng phát triển MICE thời gian tới không chỉ là khai thác từng sản phẩm hay địa bàn riêng lẻ, mà cần kết nối các nguồn lực thành những chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh, qua đó kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và gia tăng giá trị kinh tế của mỗi đoàn khách.

Cách tiếp cận này cũng đặt ra yêu cầu thay đổi cách đo lường hiệu quả du lịch MICE. Bên cạnh số lượng đoàn và khách, cần chú trọng giá trị kinh tế mà mỗi hội nghị, triển lãm hay sự kiện tạo ra cho điểm đến thông qua các lĩnh vực thương mại, đầu tư và dịch vụ.

Quy mô khách cũng đang phân hóa. Bên cạnh những đoàn 500 - 1.000 khách trở lên phục vụ sự kiện cuối năm, nhóm khách nhỏ từ 30 - 80 người, tập trung vào đào tạo, chuyên đề dành cho cấp quản lý, đang tăng 25%.

Không chỉ các đoàn nội địa, thị trường inbound cũng tạo thêm sức nóng cho mùa MICE. Tại FLC Hạ Long, ông Vinayak Razdan, Tổng Quản lý FLC Hạ Long Bay Golf Club & Luxury Resort, cho biết, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận nhu cầu từ những đoàn hàng trăm đến hàng nghìn khách. Với những đoàn quy mô lớn, bài toán vận hành phức tạp hơn nhiều so với đoàn vài chục khách. Từ phòng nghỉ, không gian hội nghị, ẩm thực đến lịch trình của đoàn đều phải được phối hợp đồng bộ.

“Một đoàn 1.000 - 2.000 khách đặt ra yêu cầu rất khác một đoàn vài chục khách. Khi đó, năng lực cạnh tranh phụ thuộc vào cả hệ thống: khả năng kết nối hàng không quốc tế, năng lực của sân bay, vận chuyển mặt đất, trung tâm hội nghị, hệ thống phòng lưu trú, nguồn nhân lực, an ninh, y tế và khả năng tổ chức các chương trình quy mô lớn tại điểm đến”, ông Razdan nhận định.

Không chỉ các đoàn nội địa, thị trường inbound cũng tạo thêm sức nóng cho mùa MICE. Ảnh: FLC Hạ Long

Tương tự, Saigontourist trong 8 tháng đầu năm 2026 đã phục vụ 63 đoàn MICE quy mô lớn và vừa. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Saigontourist Group, cho biết để phát triển dòng khách MICE, tập đoàn đồng thời kết nối với 45 đơn vị và xây dựng 49 sản phẩm liên kết, qua đó mở rộng lựa chọn về điểm đến và dịch vụ cho khách đoàn.

"Mục tiêu trong những tháng cuối năm không chỉ đưa thêm khách đến hệ thống mà quan trọng hơn là gia tăng số lượng dịch vụ được sử dụng, nâng giá trị chi tiêu trên mỗi khách hàng, mở rộng doanh thu từ các dịch vụ bổ sung, qua đó tối ưu hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị cũng như toàn hệ thống", bà Hoa nói.

Về phía doanh nghiệp lưu trú, các chương trình khuyến mãi sớm được xem là một động thái đón đầu nhu cầu hội nghị, du lịch khen thưởng và sự kiện doanh nghiệp những tháng cuối năm. Mở đầu cho xu hướng này, Tập đoàn Marriott Bonvoy với chương trình "Lên kế hoạch sớm. Tích trọn đặc quyền" dành cho khách đoàn và các sự kiện đủ điều kiện được ký hợp đồng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tham gia chương trình ở Việt Nam.

Mục tiêu trong những tháng cuối năm không chỉ đưa thêm khách đến hệ thống mà quan trọng hơn là gia tăng số lượng dịch vụ được sử dụng. Ảnh: Saigontourist Travel

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị khách sạn Becamex New City (Bình Dương), cho biết các đoàn khách MICE cần nhiều dịch vụ trong cùng một chương trình như địa điểm hội họp, tiệc mừng và các hoạt động trải nghiệm, gắn kết tập thể. Thời gian qua, bên cạnh đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, đơn vị cũng chú trọng đầu tư dịch vụ ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và đào tạo nhân viên.

“Chúng tôi hy vọng các đoàn MICE không chỉ thăm ở trung tâm TP.HCM mà còn đến khu vực Bình Dương. Bình Dương có những điều kiện thuận lợi để phát triển MICE về công nghiệp, du lịch xanh. Sắp tới tại đây có khu công nghệ cao Tây Bắc TP.HCM, hy vọng sẽ giúp đón nhiều đoàn khách, nhiều nhà khởi nghiệp, doanh nhân về thiết lập các chi nhánh, các công ty,” ông Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ.

Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, hệ thống nghỉ dưỡng biển đã bổ sung thêm lựa chọn cho hành trình MICE khi du khách đến với TP.HCM. Bà Phạm Thị Bích Nhung, Giám đốc kinh doanh của The Grand Hồ Tràm, cho biết mỗi đoàn khách MICE có yêu cầu riêng. Có đoàn cần không gian hội họp và hoạt động ngoài trời; có đoàn cần không gian trưng bày sản phẩm. “Đến hiện tại có nhiều đặt chỗ vào giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, với các đoàn khách du lịch khen thưởng và tiệc cuối năm của các công ty, doanh nghiệp,” bà Nhung nói.

Bình Dương có những điều kiện thuận lợi để phát triển MICE về công nghiệp, du lịch xanh. Ảnh: World Trade Center Binh Duong New City

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, loại hình MICE kết hợp hội họp, khen thưởng, hội nghị, triển lãm là 1 trong 7 trụ cột phát triển của ngành du lịch TP.HCM. Với đặc điểm sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ, dòng khách MICE tạo nguồn thu cho lưu trú, vận chuyển, ẩm thực, tổ chức sự kiện, mua sắm và giải trí. Phát triển MICE vì vậy có ý nghĩa trong việc nâng doanh thu du lịch và thúc đẩy hoạt động của nhiều doanh nghiệp dịch vụ.

Giá trị của MICE còn tiếp nối qua các hoạt động giao thương và tìm hiểu đầu tư. Hội nghị, triển lãm tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp đối tác, trao đổi chuyên môn và hình thành quan hệ hợp tác. Khai thác tốt phân khúc này giúp du lịch gắn chặt hơn với hoạt động kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số của TP.HCM.