Du lịch MICE mở hướng khai thác di sản làng nghề

Kết nối các chương trình MICE với workshop thực hành nghề truyền thống vì thế mở ra hướng khai thác mới giá trị di sản làng nghề, đồng thời tạo thêm cơ hội để văn hóa Hà Nội hiện diện trong hành trình của du khách quốc tế.

Từ lợi thế tổ chức sự kiện đến trải nghiệm văn hóa

MICE là thuật ngữ viết tắt của bốn nhóm hoạt động: Meetings (hội họp), Incentives (du lịch khen thưởng), Conferences (hội nghị, hội thảo) và Exhibitions (triển lãm). Khách MICE thường đi theo đoàn, có lịch trình trước, yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ. Đối tượng khách chủ yếu là doanh nhân, chuyên gia, đại biểu, nhân sự các tổ chức, doanh nghiệp và khách tham dự sự kiện quốc tế. Ngoài chương trình chính, hoạt động tham quan, giao lưu, trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng cũng là những thành phần quan trọng của hành trình.

Hà Nội sở hữu hệ thống khách sạn cao cấp, trung tâm hội nghị, triển lãm cùng lợi thế về giao thông và vị thế trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Năng lực tổ chức sự kiện của Hà Nội từng được thể hiện qua nhiều hoạt động quốc tế. Bên cạnh đó, thành phố thường xuyên đăng cai các diễn đàn, hội nghị, triển lãm và hoạt động xúc tiến du lịch. Vì thế, Hà Nội hoàn toàn có điều kiện phát triển hệ sinh thái dịch vụ phục vụ MICE.

Đoàn SonicWall trải nghiệm nghệ thuật ghép tranh lụa tại Vụn Art, một hình thức kết hợp hoạt động giao lưu doanh nghiệp với trải nghiệm thủ công truyền thống, gợi mở khả năng khai thác làng nghề trong các chương trình MICE. Ảnh: VỤN Art

Các chuyên gia cho rằng, để tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm MICE, các doanh nghiệp cần chuyển từ cách tổ chức hội nghị, hội thảo đơn thuần sang xây dựng những chương trình kết hợp nhiều trải nghiệm tại điểm đến. Tại diễn đàn cấp cao “Du lịch MICE trong kỷ nguyên mới: Bền vững, kết nối, cơ hội” diễn ra hồi tháng 8-2026, bà Trần Nguyện, Phó Tổng Giám đốc Khối Giải trí và Nghỉ dưỡng Sun Group cho rằng, doanh nghiệp cần chuyển cách tiếp cận từ “bán phòng” sang “bán điểm đến MICE”. Theo ông Nguyễn Hữu Y Yên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, trải nghiệm địa phương chính là yếu tố tạo khác biệt giữa các điểm đến. Vì thế, trải nghiệm văn hóa cần được tính đến ngay trong quá trình thiết kế sản phẩm MICE.

Với Hà Nội, các làng nghề truyền thống là lựa chọn phù hợp giúp chương trình của đoàn khách thêm phong phú, du khách được trực tiếp tiếp xúc với nghệ nhân và tìm hiểu kỹ thuật nghề. Tại hội nghị về kết nối di sản và phát triển làng nghề Hà Nội, ông Lê Hồng Thái, Trưởng phòng Đầu tư và Phát triển, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) cũng đề xuất chú trọng nhóm khách MICE và khách ngoại giao khi phát triển sản phẩm du lịch làng nghề; doanh nghiệp cần thiết kế hoạt động theo nhu cầu thị trường, thay vì chỉ khai thác những gì làng nghề sẵn có. Trải nghiệm ấy vừa tạo điểm nhấn cho chương trình, vừa giúp du khách tiếp cận văn hóa Hà Nội bằng sự tương tác trực tiếp.

Đưa nghệ nhân vào chuỗi giá trị du lịch

Hà Nội hiện có nguồn tài nguyên làng nghề phong phú với 1.350 làng có nghề, trong đó 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề truyền thống đã được công nhận, thu hút khoảng 800.000 lao động. Gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, khảm trai Chuyên Mỹ, điêu khắc Sơn Đồng là những địa danh đã tạo dựng được thương hiệu và có khả năng thu hút khách trong nước, quốc tế.

Các chuyên gia trải nghiệm văn hóa làng nghề trong khuôn khổ hội nghị quốc tế về tương lai ngành thủ công tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt (Bát Tràng, Hà Nội) ngày 14-11-2026. Ảnh: Bảo tàng gốm Bát Tràng.

Tại Bát Tràng, hoạt động du lịch đã được mở rộng từ tham quan, mua sắm sang tìm hiểu không gian làng cổ, gặp gỡ nghệ nhân, tham quan xưởng sản xuất và trực tiếp làm sản phẩm. Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt là một trong những địa điểm có thể kết nối hoạt động giới thiệu nghề với trải nghiệm thủ công. Khách vừa quan sát sản phẩm gốm và còn có cơ hội tìm hiểu quy trình chế tác, thử tạo hình, trang trí sản phẩm dưới sự hướng dẫn của người làm nghề.

Tại Vạn Phúc, bên cạnh việc quan sát quy trình sản xuất, giao lưu với nghệ nhân, một số cơ sở tại làng nghề còn tổ chức cho du khách thực hành dệt trên khung cửi, vẽ hoặc in họa tiết trên lụa. Hợp tác xã VỤN Art cũng đưa chất liệu lụa vụn vào hoạt động sáng tạo tranh ghép, tạo thêm hình thức trải nghiệm gắn với nghề truyền thống. Nếu được thiết kế thành các chương trình có chủ đề, thời lượng và quy mô phù hợp, hoạt động tìm hiểu, thực hành nghề dệt có thể trở thành nội dung bổ trợ cho các đoàn khách MICE.

Một tín hiệu đáng chú ý là ngày 15-11-2026, Hà Nội công bố 25 sản phẩm du lịch đặc trưng trên nền tảng số HanoiGo, trong đó có nhóm sản phẩm làng nghề và nghệ thuật thủ công truyền thống. Các hành trình như “Hương và Tơ”, “Làng nghề Việt”, “Một vòng nón Chuông - Một nét Hà Nội xưa” đưa du khách gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu quy trình sản xuất và trực tiếp thực hành nghề. Đây là nguồn sản phẩm thực tế để doanh nghiệp nghiên cứu điều chỉnh sao cho phù hợp với nhóm khách MICE.

Việc đón khách MICE cũng mở cơ hội cho làng nghề tiếp cận nhóm khách có khả năng chi tiêu và nhu cầu trải nghiệm chuyên biệt. Từ đó, các cơ sở nghề cần chuẩn bị không gian thực hành, đội ngũ hướng dẫn, quy trình đón tiếp và sản phẩm phù hợp với quy mô đoàn, không ảnh hưởng đến lịch trình hội nghị, hội thảo. Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm phải bảo đảm nghệ nhân thực sự là chủ thể truyền dạy, giới thiệu nghề, được trả công tương xứng và có lợi ích từ hoạt động du lịch. Như ý kiến của GS.TS Từ Thị Loan, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, tại hội nghị đối thoại về làng nghề Hà Nội tháng 10-2026: “Giữ sản phẩm phải đi liền với giữ người làm ra sản phẩm”.

Những định hướng chính sách gần đây cũng mở thêm cơ sở để kết nối du lịch MICE với trải nghiệm văn hóa làng nghề. Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định thủ công truyền thống, du lịch văn hóa là những lĩnh vực cần được chú trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với sinh kế cộng đồng. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu tăng cường sản phẩm du lịch hội nghị, sự kiện, lễ hội (MICE), đồng thời mở rộng du lịch cộng đồng gắn với làng nghề và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Tại Hà Nội, Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13-5-2026 của UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã xác định phát triển mạnh du lịch MICE tầm vóc quốc tế tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm - Hồ Tây, gắn với hạ tầng dịch vụ cao cấp. Cùng với đó, quy hoạch định hướng hình thành các vành đai di sản làng nghề, xây dựng những cung đường du lịch làng nghề di sản và không gian du lịch làng nghề kết nối với du lịch nông thôn, du lịch sinh thái. Đây là cơ sở quan trọng để nghiên cứu kết nối các trung tâm tổ chức sự kiện với không gian văn hóa, làng nghề, qua đó mở rộng nội dung trải nghiệm cho khách MICE. Đó cũng là cách để Hà Nội biến nguồn tài nguyên văn hóa thành giá trị du lịch và sinh kế bền vững cho cộng đồng.