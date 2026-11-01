Du lịch MICE cần chính sách đột phá, thu hút khách quốc tế

Các doanh nghiệp du lịch tham gia gặp gỡ, trao đổi thông tin, kết nối hợp tác tại MICE EXPO 2025. (Ảnh: Ngọc Bích/TTXVN)

Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển du lịch MICE nhờ điểm đến đa dạng, chi phí cạnh tranh, cơ sở lưu trú chất lượng và kinh nghiệm tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Tuy nhiên, để thu hút thêm các đoàn khách quốc tế, Việt Nam cần đẩy mạnh xúc tiến chuyên biệt, hoàn thiện hạ tầng hội nghị và xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Theo ông Phạm Văn Bẩy, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Vietravel Chi nhánh Hà Nội, thị trường khách quốc tế phục hồi, cùng với năng lực tổ chức sự kiện và hạ tầng lưu trú ngày càng phát triển, đang tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch MICE Việt Nam.

Trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón gần 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Đà phục hồi của thị trường du lịch tạo thêm cơ hội khai thác các phân khúc khách doanh nghiệp, hội nghị, hội thảo và du lịch khen thưởng. Nhu cầu MICE cũng ngày càng đa dạng, từ hội nghị kết hợp tham quan đến đào tạo, gắn kết nhân sự, tri ân đối tác và quảng bá thương hiệu.

Lợi thế của Việt Nam là khả năng kết hợp hội nghị, công việc, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa trong cùng hành trình. Hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, ẩm thực phong phú và kết nối hàng không quốc tế ngày càng mở rộng tạo sức hấp dẫn cho điểm đến. Chi phí tổ chức tương đối cạnh tranh cũng là yếu tố giúp Việt Nam thu hút các doanh nghiệp lựa chọn địa điểm tổ chức chương trình cho nhân viên, khách hàng và đối tác.

Các đoàn khách du lịch MICE được chào đón khi vừa đến Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, kiêm Giám đốc Công ty Du lịch AZA Travel cho biết nhiều tập đoàn quốc tế lựa chọn Việt Nam tổ chức các chương trình MICE; trong đó có những đoàn nghỉ mát quy mô lớn. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, Việt Nam cần mở rộng từ du lịch khen thưởng sang hội nghị, triển lãm và sự kiện kết nối thương mại.

Năng lực phục vụ các đoàn quốc tế quy mô lớn được thể hiện qua công tác hậu cần tại Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 của Vietravel. Doanh nghiệp này đón tiếp hơn 2.600 đại biểu từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, bố trí lưu trú tại 15 khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao và huy động hơn 200 hướng dẫn viên phục vụ các đoàn quốc tế.

Trong năm 2026, doanh nghiệp đã thành lập Trung tâm MICE Việt Nam và Trung tâm MICE miền Bắc nhằm chuyên môn hóa hoạt động tổ chức loại hình du lịch này.

Dù có nhiều lợi thế, Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức cạnh tranh từ những điểm đến có kinh nghiệm tổ chức MICE như Singapore, Thái Lan và Malaysia. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, hoạt động quảng bá và tiếp cận khách hàng quốc tế của Việt Nam chưa thực sự chuyên biệt cho phân khúc này. Bên cạnh giới thiệu tài nguyên du lịch, Việt Nam cần chứng minh năng lực tổ chức hội nghị, triển lãm và sự kiện doanh nghiệp quy mô lớn để thuyết phục khách hàng lựa chọn điểm đến.

Hạ tầng tổ chức sự kiện cũng chưa đồng đều giữa các địa phương. Một số nơi có khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp nhưng thiếu không gian đủ sức tổ chức đồng thời hội nghị, triển lãm, gala và các hoạt động bên lề cho hàng nghìn người. Vì vậy, năng lực lưu trú chưa đồng nghĩa với khả năng đáp ứng toàn diện yêu cầu của các sự kiện MICE quy mô lớn.

Ngoài ra, thủ tục nhập cảnh, thời gian chờ tại sân bay và việc tổ chức di chuyển cho đoàn đông người có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách. Cơ chế hỗ trợ về tài chính, vé tham quan, chương trình biểu diễn và các dịch vụ đi kèm cũng chưa tạo lợi thế rõ rệt so với một số quốc gia trong khu vực.

Ông Nguyễn Tiến Đạt cho rằng Việt Nam cần tăng cường hỗ trợ từ phía chính quyền để doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh. Kinh nghiệm tại Hàn Quốc, nơi có cơ quan chuyên trách hỗ trợ đoàn MICE và các chương trình khuyến khích theo quy mô đoàn khách. Chính sách phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng sản phẩm, tính toán chi phí và thuyết phục khách hàng lựa chọn điểm đến.

Để nâng cao sức cạnh tranh, Việt Nam cần xây dựng chiến lược phát triển MICE cấp quốc gia, xác định thị trường ưu tiên, nhóm sự kiện mục tiêu và thế mạnh của từng điểm đến.

Theo ông Phạm Văn Bẩy, việc thu hút các hội nghị, triển lãm quốc tế lớn thường đòi hỏi nhiều năm chuẩn bị và vận động đăng cai. Vì vậy, Việt Nam có thể nghiên cứu hình thành đầu mối chuyên trách theo mô hình Convention Bureau (tổ chức chuyên trách xúc tiến, thu hút và hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm và sự kiện quốc tế tại điểm đến), hỗ trợ quảng bá điểm đến, xây dựng hồ sơ dự thầu và kết nối doanh nghiệp lữ hành với hãng hàng không, khách sạn, trung tâm hội nghị. Cùng với đó, cần xem xét cơ chế hỗ trợ phù hợp cho các đoàn MICE quốc tế quy mô lớn.

Khách MICE trải nghiệm dịch vụ tại Song Be Golf Resort, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Về hạ tầng và sản phẩm, cần phát triển các trung tâm hội nghị, triển lãm có quy mô phù hợp, trang thiết bị hiện đại và kết nối đồng bộ với hệ thống lưu trú, vận chuyển, hàng không và tham quan. Việt Nam cũng có thể mở rộng sản phẩm MICE gắn với hội chợ, triển lãm, giao thương quốc tế và sự kiện công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ thống dữ liệu MICE thống nhất để theo dõi thị trường khách, quy mô đoàn, số đêm lưu trú, mức chi tiêu và loại hình sự kiện, làm cơ sở xác định thị trường ưu tiên, đánh giá hiệu quả xúc tiến. Việc đào tạo cần chú trọng năng lực quản lý sự kiện, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ và xử lý tình huống.

Phát triển du lịch MICE không chỉ là thu hút thêm khách quốc tế mà còn đòi hỏi khả năng tổ chức chuyên nghiệp và hệ thống dịch vụ đồng bộ. Xúc tiến có trọng tâm, cơ chế hỗ trợ phù hợp và hạ tầng đáp ứng yêu cầu quốc tế sẽ giúp Việt Nam khai thác tốt hơn lợi thế sẵn có, nâng cao sức cạnh tranh trong khu vực./.