Du lịch Lào Cai: Hành trình trở về an yên

Đoàn tham gia khảo sát Famtrip thực tế tại các điểm du lịch trên tuyến Mậu A, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Phình Hồ, Tú Lệ, Púng Luông và Mù Cang Chải.

“Hành trình trở về an yên” được xây dựng theo hướng du lịch chăm sóc sức khỏe toàn diện (wellness), kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa cộng đồng. Sản phẩm mở ra cách khai thác những giá trị sẵn có của địa phương, hướng tới nhu cầu sống chậm và cảm nhận sâu hơn sau mỗi chuyến đi.

Đánh thức tiềm năng từ đại ngàn

Lào Cai sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, trải dài trên cung đường Mậu A, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Phình Hồ, Tú Lệ, Púng Luông và Mù Cang Chải. Mỗi địa phương mang một lợi thế riêng: Mậu A có tri thức về dược liệu, Trạm Tấu nổi bật với nguồn khoáng nóng, Phình Hồ có vùng trà Shan tuyết cổ thụ, Nghĩa Lộ đậm đà bản sắc văn hóa Thái, Tú Lệ và Mù Cang Chải hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên cùng những giá trị văn hóa bản địa.

Tuy nhiên, việc khai thác các lợi thế này vẫn còn phân tán. Nhiều điểm đến hoạt động riêng lẻ, sản phẩm chưa được kết nối thành chuỗi trải nghiệm thống nhất; lượng khách ở một số nơi còn phụ thuộc vào mùa, cảnh quan và lễ hội.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai khảo sát các điểm dịch vụ khoáng nóng tại xã Hạnh Phúc.

Từ thực tế đó, phát triển du lịch wellness được xem là hướng đi giúp kết nối các thế mạnh, tạo thêm giá trị cho từng điểm đến ở Lào Cai.

Điểm đáng chú ý là những giá trị làm nên sản phẩm đều bắt nguồn từ chính thiên nhiên và văn hóa địa phương. Đó là làn nước khoáng nóng giúp thư giãn, tri thức chăm sóc sức khỏe từ cây cỏ, hương vị trà Shan tuyết, bữa cơm dân tộc và không gian bình yên nơi bản làng.

Sáu chặng trải nghiệm, một hành trình

Trên nền tảng ấy, “Hành trình trở về an yên” được thiết kế với sáu chặng trải nghiệm, kết nối các điểm đến: Mậu A, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Phình Hồ, Tú Lệ, Púng Luông và Mù Cang Chải.

Chị Tạ Thị Tú Uyên - Phó Giám đốc Ban Phát triển Kinh doanh Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel chia sẻ: “Điểm khác biệt của sản phẩm so với tour truyền thống là không bắt đầu từ việc lựa chọn điểm đến, mà từ câu hỏi du khách cần trải qua những gì để thực sự nghỉ ngơi, thư giãn và tìm lại sự cân bằng. Mỗi hoạt động được sắp xếp có chủ đích, tạo thành hành trình liền mạch”.

Đoàn khảo sát famtrip trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng dược liệu tại xã Mậu A.

Mở đầu tại Mậu A, du khách tìm hiểu tri thức y học cổ truyền, các loại thảo dược và phương thức chăm sóc sức khỏe được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Câu chuyện của những người làm nghề, cùng hương thơm cây cỏ, đưa du khách đến gần hơn với kho tri thức bản địa.

Đến Trạm Tấu, hành trình chuyển sang trải nghiệm nghỉ dưỡng với hoạt động ngâm khoáng nóng, thưởng thức ẩm thực địa phương và giao lưu văn hóa trong không gian núi rừng. Đây là khoảng thời gian để cơ thể được thư giãn sau những chặng đường di chuyển.

Hợp tác xã Suối khoáng nóng Cường Hải là điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng trong không gian núi rừng.

Đồi chè cổ thụ 300 - 400 năm tuổi tại xã Phình Hồ là điểm đến tham quan, tìm hiểu văn hóa trà.

Tại Phình Hồ, du khách được hòa mình vào không gian trà Shan tuyết cổ thụ, nghe người làm trà kể chuyện nghề, tìm hiểu quy trình chế biến và thưởng thức hương vị trà giữa núi rừng.

Đến Nghĩa Lộ, những bữa cơm chung, câu chuyện đời thường và vòng xòe truyền thống của đồng bào Thái mở ra không gian giao lưu văn hóa gần gũi, chân thành.

Tại Tú Lệ, du khách có khoảng lắng sâu hơn với thiền chuông, trà đàm, pháp thoại và những phút giây nhìn lại chính mình.

Thiền chuông - trong chương trình trải nghiệm tại Tú Lệ.

Không gian văn hóa Thái ở Mường Lò được giới thiệu qua ẩm thực và vòng xòe truyền thống.

Khép lại tại Mù Cang Chải, du khách được chiêm ngưỡng cảnh quan dãy Hoàng Liên, những triền ruộng bậc thang và tìm hiểu đời sống, nghề thủ công, ẩm thực của đồng bào dân tộc. Giữa những triền ruộng ấy là dấu ấn lao động và văn hóa của cộng đồng, góp phần làm nên vẻ đẹp riêng của vùng đất.

Chị Phạm Thị Thu Huyền - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội nhận xét, sáu chặng trải nghiệm được kết nối theo trình tự: hiểu biết, thả lỏng, thưởng thức, kết nối, trở về với chính mình và mở ra chân trời mới. Đây cũng là thông điệp mà sản phẩm muốn gửi gắm: du lịch không đơn thuần là hành trình khám phá một vùng đất mà còn là cơ hội để mỗi người thay đổi cách cảm nhận thiên nhiên và cuộc sống.

Liên kết để phát triển bền vững

Điểm mới của “Hành trình trở về an yên” còn nằm ở cách thức tổ chức. Thay vì khai thác riêng lẻ, các điểm đến và doanh nghiệp được kết nối thành chuỗi dịch vụ, cùng tham gia xây dựng sản phẩm và bảo đảm chất lượng phục vụ.

Phiên bản đầu tiên được khảo sát, trải nghiệm thực tế qua chương trình famtrip ba ngày hai đêm, kết nối Đại Phú An (Mậu A), Trạm Tấu Eco Garden, Hợp tác xã Trà Shan Tuyết Phình Hồ, Mường Lò, Le Champ (Tú Lệ) và Garrya Mù Cang Chải. Chuyến khảo sát là dịp để các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị du lịch và cơ quan báo chí trực tiếp đánh giá chất lượng dịch vụ, khả năng kết nối cũng như tính khả thi của sản phẩm.

Hoạt động ký kết hợp tác du lịch sau chương trình khảo sát famtrip tại Lào Cai.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, mỗi địa phương, cơ sở dịch vụ đều có cơ hội phát huy thế mạnh và đóng góp vào giá trị chung. Từ người làm trà, người am hiểu dược liệu đến cơ sở khoáng nóng, đơn vị lưu trú, nhà hàng và cộng đồng bản địa đều có thể trở thành mắt xích trong chuỗi trải nghiệm.

Dù vậy, để sản phẩm thực sự hấp dẫn, hành trình vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Lịch trình ba ngày kết nối sáu điểm đến tương đối dày, đòi hỏi các đơn vị tính toán hợp lý thời gian di chuyển và trải nghiệm, tránh để chuyến đi tìm kiếm sự thư thái trở thành hành trình vội vã.

Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ giữa các điểm đến cần được chuẩn hóa; đội ngũ phục vụ phải được nâng cao tính chuyên nghiệp. Đặc biệt, người dân địa phương cần được tham gia thực chất vào quá trình xây dựng và vận hành sản phẩm. Họ cần trở thành chủ thể, trực tiếp cung cấp dịch vụ, gìn giữ bản sắc và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Việc xây dựng thêm những phiên bản hành trình phù hợp với từng nhóm khách, thời gian lưu trú và khả năng chi trả cũng là yêu cầu cần thiết, qua đó kéo dài thời gian trải nghiệm, giảm tính mùa vụ và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Theo ông Trần Sơn Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lào Cai có nhiều chất liệu quý để phát triển dòng sản phẩm du lịch khác biệt, từ vùng trà cổ thụ, nguồn khoáng nóng đến cảnh quan và bản sắc văn hóa bản làng.

"Hành trình trở về an yên" được kỳ vọng tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch Lào Cai.

“Hành trình trở về an yên” mới ở những bước đầu, cần tiếp tục hoàn thiện và kiểm nghiệm qua thực tế thị trường, nhưng đã mở ra cách tiếp cận mới: không chỉ đưa du khách đến ngắm nhìn Lào Cai mà còn giúp họ sống chậm, cảm nhận sâu hơn về vùng đất và con người nơi đây.

Sau mỗi chuyến đi, điều đọng lại không chỉ là những bức ảnh đẹp hay những điểm đến đã qua mà còn có thể là cơ thể được nghỉ ngơi, tâm trí nhẹ nhõm và những cảm xúc tốt đẹp. Để sự an yên ấy trở thành giá trị bền lâu, hành trình cần được chăm chút từ nhịp độ trải nghiệm, chất lượng dịch vụ đến sự gắn bó và hưởng lợi của cộng đồng.