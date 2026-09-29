Du lịch Lâm Đồng hướng tới ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030

Bàu Trắng với những triền cát uốn lượn, thay đổi hình dáng liên tục theo gió

Mục tiêu trên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định trong chương trình triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Theo chương trình, Lâm Đồng định hướng phát triển du lịch theo hướng chất lượng, xanh, thông minh, sáng tạo và bền vững; lấy văn hóa làm nền tảng, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh, tạo sức lan tỏa đến các ngành, lĩnh vực khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ; xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; khẩn trương cụ thể hóa chương trình thành các đề án, kế hoạch, dự án cụ thể, có tính khả thi cao.

Trong đó, doanh nghiệp được xác định là lực lượng tiên phong; phát huy vai trò của người dân và cộng đồng, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thu hút đầu tư chiến lược.

Phấn đấu du lịch sẽ đóng góp trực tiếp khoảng 12% vào GRDP của tỉnh

Lâm Đồng cũng định hướng gắn phát triển du lịch với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu điểm đến.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân đạt 13 - 14%/năm; tổng lượt khách phục vụ khoảng 40 triệu, trong đó khoảng 36,6 triệu lượt khách nội địa và tối thiểu 3,4 triệu lượt khách quốc tế.

Tỉnh đặt mục tiêu 80% trở lên các khu, điểm du lịch trọng điểm áp dụng Tiêu chuẩn Du lịch Xanh; lựa chọn, xây dựng thí điểm một số mô hình du lịch hướng tới phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) tại Mũi Né, Đà Lạt và Tà Đùng.

Cùng với đó, hoàn thành số hóa, kết nối và đồng bộ cơ sở dữ liệu du lịch của tỉnh với cơ sở dữ liệu du lịch, các nền tảng số du lịch quốc gia và hệ sinh thái du lịch thông minh.

Mục tiêu đến năm 2030, du lịch Lâm Đồng thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn

Để thực hiện thắng lợi chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch.

Tỉnh sẽ huy động tối đa nguồn lực, tập trung đầu tư đồng bộ, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao. Đồng thời, phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch đặc trưng, đẩy mạnh liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển.

Không gian sôi động những ngày nghỉ lễ ở biển Mũi Né

Công tác phát triển thị trường cũng được chú trọng, với định hướng duy trì các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường tiềm năng, nâng cao hiệu quả quảng bá, xúc tiến và xây dựng thương hiệu du lịch Lâm Đồng.

Cùng với đó, tỉnh định hướng đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng điểm đến theo hướng xanh, thông minh, an toàn, gắn với thông điệp thương hiệu “Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh”.

Đến năm 2045, du lịch Lâm Đồng sẽ trở thành một trong những trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực Đông Nam Á và khu vực châu Á - Thái Bình Dương theo hướng hiện đại, bền vững, khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế tỉnh.