Du lịch kỳ vọng đạt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026

Khách du lịch tham quan Văn Miếu- Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: THU HÀ

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam thông tin, trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 17,7 triệu lượt khách quốc tế. Bước vào mùa cao điểm (từ tháng 10 đến đầu năm sau), cùng với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thu hút khách, ngành du lịch kỳ vọng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm.

Theo đó, ngành du lịch chủ động đổi mới phương thức quảng bá, xúc tiến; chuyển mạnh từ việc giới thiệu những gì sẵn có sang xây dựng sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của du khách.

Kế hoạch xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, trong đó có chương trình hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc, được kỳ vọng tạo động lực quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy thông tin tại họp báo. Ảnh: THU HÀ

Bên cạnh đó, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan mở rộng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và tăng cường kết nối hàng không. Trong đó, việc phối hợp với Bộ Công an và cơ quan quản lý giao thông vận tải nhằm thúc đẩy kết nối, khôi phục cũng như tăng cường các đường bay giữa Việt Nam với các nước, giữa các địa phương trong nước, được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm.

Chia sẻ về phương pháp đánh giá hiệu quả phát triển du lịch, ông Phạm Văn Thủy nhấn mạnh cần xem xét toàn diện cả lượng khách lẫn mức chi tiêu. Nếu lượng khách phản ánh sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam, thì mức chi tiêu thể hiện hiệu quả kinh tế và chất lượng dịch vụ.

Hiện nay, ngành du lịch đang đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới thu hút phân khúc khách lưu trú dài ngày có mức chi tiêu cao.