Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, riêng tháng 10/2026, địa phương ước đón hơn 2 triệu lượt khách, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 685.000 lượt, tăng hơn 46,5%.

Công suất phòng bình quân trong tháng đạt khoảng 49,3%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 4.338 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2026, tổng lượng khách đến Khánh Hòa đạt hơn 22,5 triệu lượt, tăng hơn 50,8%.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 7,8 triệu lượt, tăng gần 66,6%. Tổng doanh thu du lịch đạt 72.239,7 tỷ đồng, tăng 20,9%; công suất phòng bình quân đạt hơn 60%.

10 tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa đón hơn 22,5 triệu lượt khách du lịch.

Những kết quả này cho thấy hoạt động du lịch Khánh Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đặc biệt ở thị trường khách quốc tế. Đây cũng là cơ sở để địa phương hướng đến hoàn thành các mục tiêu phát triển du lịch trong năm 2026.

Để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, trong tháng 10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành du lịch Khánh Hòa đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh và xây dựng kế hoạch phát triển thị trường khách quốc tế giai đoạn 2026 - 2030.

Địa phương cũng phối hợp xây dựng Đề án mô hình quản lý điểm đến du lịch (DMO) giai đoạn 2027 - 2030; hoàn thiện dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng và Đề án phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030.

Song song với việc mở rộng thị trường, Khánh Hòa chú trọng chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh.

Du lịch Khánh Hòa tăng trưởng mạnh.

Trong tháng qua, UBND tỉnh đã công nhận thêm 3 cơ sở lưu trú đạt Tiêu chuẩn Du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa, gồm Champa Island Nha Trang, The Anam Cam Ranh và Vinpearl Resort Nha Trang.

Ngành du lịch tỉnh cũng làm việc với 40 doanh nghiệp để đánh giá việc thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV/2026. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu điều chỉnh kịch bản, đề xuất các giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Với lượng khách và doanh thu tiếp tục tăng, cùng các kế hoạch phát triển thị trường, nâng chất lượng điểm đến và thúc đẩy du lịch xanh, Khánh Hòa đang tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch.