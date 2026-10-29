Du lịch Khánh Hòa đón hơn 22,5 triệu lượt khách trong 10 tháng

Ngày 29-10, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, ước tính trong tháng 10-2026, Khánh Hòa đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế đạt hơn 685 nghìn lượt, tăng hơn 46,5%. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 49,3%. Tổng doanh thu du lịch trong tháng đạt 4.338 tỷ đồng, tăng hơn 21%.

Khách du lịch Nga bay thẳng từ Moscow đến Khánh Hòa.

Tính chung 10 tháng năm 2026, tỉnh đón hơn 22,5 triệu lượt khách, tăng hơn 50,8% so với cùng kỳ. Trong đó, có hơn 7,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 66,6%. Tổng doanh thu du lịch đạt 72.239,7 tỷ đồng, tăng 20,9%. Công suất phòng bình quân đạt hơn 60%. Kết quả trên cho thấy du lịch Khánh Hòa đang duy trì đà tăng trưởng tốt, nhất là ở thị trường khách quốc tế. Đây là nền tảng thuận lợi để tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển du lịch năm 2026.

Để thúc đẩy phát triển du lịch, trong tháng 10-2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh.

Sở cũng hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh và xây dựng Kế hoạch phát triển thị trường khách quốc tế giai đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh đó, sở phối hợp xây dựng Đề án mô hình quản lý điểm đến du lịch (DMO) giai đoạn 2027 - 2030; hoàn thiện dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng và Đề án phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030.

Ngành du lịch tỉnh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh. Sở đã tham mưu UBND tỉnh công nhận 3 cơ sở lưu trú đạt Tiêu chuẩn Du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa gồm: Champa Island Nha Trang, The Anam Cam Ranh và Vinpearl Resort Nha Trang. Đồng thời, sở làm việc với 40 doanh nghiệp du lịch để đánh giá việc thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV; trên cơ sở đó tham mưu điều chỉnh kịch bản và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.