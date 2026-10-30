Du lịch Khánh Hoà 'cán đích' sớm, thêm cơ hội thu hút khách Trung Quốc

Việc phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hoà có nhiều thuận lợi. (Ảnh: Khánh Vy)

Nỗ lực phát triển sản phẩm mới

Riêng tháng 10/2026, Khánh Hòa đón khoảng 2 triệu lượt khách, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 685.000 lượt, tăng 46,53%. Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt 4.338 tỷ đồng, tăng 21,06%; công suất phòng bình quân đạt 49,3%.

10 tháng năm 2026, Khánh Hòa đón hơn 22,5 triệu lượt khách, vượt 3,7 triệu lượt so với mục tiêu 18,8 triệu lượt cả năm; khách quốc tế tăng 66,56%, doanh thu du lịch toàn tỉnh đạt hơn 72.239 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ tiêu đón khách cả năm đã được hoàn thành trước thời hạn hai tháng, phản ánh sức hút ngày càng lớn của điểm đến và đà phục hồi, mở rộng của thị trường du lịch.

Tính chung 10 tháng, công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt trên 60%. Lượng khách tăng mạnh góp phần thúc đẩy doanh thu lưu trú, ăn uống, vận chuyển và các dịch vụ đi kèm. Đặc biệt, mức tăng 66,56% của thị trường quốc tế cho thấy khách nước ngoài tiếp tục là động lực quan trọng trong cơ cấu tăng trưởng du lịch Khánh Hòa.

Tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển du lịch 8 tháng năm 2026 và bàn giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm, bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà cho biết, hiện tại việc phát triển du lịch của tỉnh có nhiều thuận lợi.

Nghệ sĩ trình diễn tại quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang), đây cũng là khu vực tập trung phát triển kinh tế đêm. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Toàn tỉnh hiện có 1.441 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 70.500 phòng, trong đó 107 cơ sở đạt chuẩn 3 - 5 sao với 28.296 phòng, chiếm hơn 40% tổng số phòng toàn tỉnh. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có các khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại lớn đáp ứng nhu cầu của khách. Hệ thống mạng lưới giao thông được kết nối…

Từ đầu năm đến nay, ngành du lịch Khánh Hoà đã nỗ lực phát triển sản phẩm mới. Công tác xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển cũng được triển khai đồng bộ hơn; mạng lưới đường bay trong nước và quốc tế đến Khánh Hòa tiếp tục được duy trì và mở rộng.

Ông Phạm Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh cho biết, từ đầu năm đến nay, các hãng hàng không đã mở thêm 3 đường bay mới kết nối Thái Lan, Belarus và Kazakhstan với Cam Ranh. Hiện tại, mỗi ngày có khoảng 40 chuyến bay quốc tế đến Cam Ranh.

Công ty cũng có kế hoạch hợp tác cùng các doanh nghiệp du lịch mời những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL, KOC) từ Trung Quốc đến khảo sát và quảng bá du lịch Khánh Hòa; tổ chức các chuyến bay charter đưa khách Nhật Bản đến Khánh Hòa…

Du khách Trung Quốc tham quan Tháp Bà Ponagar (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa). (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Miễn thị thực cho khách Trung Quốc theo đoàn đến Khánh Hòa

Một chính sách được kỳ vọng tạo thêm thuận lợi cho việc mở rộng thị trường là miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị, đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa.

Theo Nghị quyết số 325 của Chính phủ, chính sách áp dụng từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 31/12/2027 đối với đoàn từ hai người trở lên tham gia chương trình du lịch trọn gói không quá 30 ngày do doanh nghiệp lữ hành quốc tế Việt Nam tổ chức. Khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh và nhập cảnh, xuất cảnh qua cùng cửa khẩu này.

Nho “ba màu” ở Ninh Thuận. (Ảnh: Duy Ngọc)

Chính sách miễn thị thực mở thêm cơ hội thu hút khách Trung Quốc, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình phù hợp, kết nối vận chuyển, lưu trú và trải nghiệm tại điểm đến. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường xúc tiến sẽ góp phần chuyển lợi thế về chính sách thành lượng khách thực tế.

Song song với mở rộng thị trường, Khánh Hòa tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quy hoạch và phát triển sản phẩm dài hạn. Tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh, xây dựng quy hoạch Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ đến năm 2045 và kế hoạch phát triển thị trường khách quốc tế giai đoạn 2026-2030.

Đề án vận hành mô hình quản lý điểm đến du lịch (DMO) giai đoạn 2027-2030 cũng đang được phối hợp xây dựng nhằm tăng cường liên kết, nâng cao hiệu quả quản lý và quảng bá điểm đến.

Du lịch cộng đồng và du lịch xanh là những hướng phát triển được Khánh Hoà chú trọng. Tỉnh xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030, đồng thời công nhận tiêu chuẩn Du lịch xanh cho ba cơ sở lưu trú gồm Champa Island Nha Trang, The Anam và Vinpearl Resort Nha Trang.

Tỉnh cũng đề xuất xây dựng đề án cửa hàng du lịch xanh phục vụ khách quốc tế, hướng tới kết hợp phát triển du lịch với trách nhiệm môi trường.

Du lịch cộng đồng và du lịch xanh là những hướng phát triển được Khánh Hoà chú trọng. (Nguồn: Vinpearl)

Chuyển đổi số tiếp tục được thúc đẩy thông qua việc tích hợp dữ liệu du lịch lên hệ thống điều hành thông minh (IOC) của tỉnh và tổ chức các khóa tập huấn cho doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, với việc mở rộng đường bay quốc tế, tận dụng các chính sách thuận lợi về thị thực, đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh chuyển đổi số, Khánh Hòa có thêm cơ hội thu hút khách, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Cùng với đó, phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng và nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, từng bước khẳng định vị thế của Khánh Hòa trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.