Xu hướng du lịch “ít điểm” - tăng trải nghiệm xuất phát từ nhu cầu tận hưởng chuyến đi theo cách riêng, giảm áp lực di chuyển và chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian. Với những người đi du lịch cùng gia đình, nhóm bạn hoặc lựa chọn hình thức tự túc, việc tập trung khám phá một khu vực giúp lịch trình linh hoạt, phù hợp với sở thích và ngân sách. Du khách có thêm thời gian tìm hiểu những giá trị đặc trưng của điểm đến thay vì chỉ dừng chân chụp ảnh rồi tiếp tục di chuyển.

Anh Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Trước đây, mỗi lần đi du lịch, tôi thường muốn ghé được càng nhiều điểm càng tốt để không bỏ lỡ những địa danh nổi tiếng. Tuy nhiên, lịch trình di chuyển liên tục khá mệt, thời gian ở mỗi nơi cũng không nhiều. Những chuyến đi gần đây, tôi thường chọn một vài điểm phù hợp rồi dành thời gian khám phá kỹ hơn, thưởng thức món ăn địa phương và nghỉ ngơi. Theo tôi, đi ít điểm nhưng có thời gian trải nghiệm sẽ giúp chuyến đi thoải mái và để lại nhiều ấn tượng hơn.

Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di tích lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc và nền ẩm thực phong phú, Cao Bằng có nhiều điều kiện để phát triển những hành trình theo hướng này. Du khách đến thác Bản Giốc không chỉ tham quan, chụp ảnh mà còn có thể tìm hiểu đời sống văn hóa của cư dân địa phương, thưởng thức đặc sản và khám phá không gian bản làng. Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, bên cạnh tham quan các địa danh lịch sử, du khách có thể dành thời gian tìm hiểu những câu chuyện về truyền thống cách mạng, ngắm cảnh suối Lê- nin và cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên vùng biên giới.

Khi hành trình được thiết kế hợp lý, mỗi điểm đến có thể trở thành không gian để du khách khám phá nhiều giá trị khác nhau. Thay vì chỉ tập trung vào cảnh quan nổi tiếng, việc kết hợp tham quan với trải nghiệm ẩm thực, tìm hiểu phong tục tập quán và giao lưu với người dân giúp chuyến đi có chiều sâu hơn.

Du khách trải nghiệm sinh hoạt tại homestay, tận hưởng không gian gần gũi với thiên nhiên và đời sống bản địa.

Từ thực tế phục vụ khách, anh Lý Đạo Huy, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Cao Bằng Travel cho biết: Nhiều du khách hiện nay không chỉ quan tâm đến nơi nghỉ mà còn muốn tìm hiểu trước những hoạt động có thể trải nghiệm tại địa phương. Có khách dành thêm thời gian để thưởng thức món ăn bản địa, khám phá cảnh quan xung quanh hoặc tìm hiểu đời sống của người dân. Bên cạnh nâng cao chất lượng phòng nghỉ và dịch vụ, chúng tôi cũng chú trọng tư vấn lịch trình phù hợp, giới thiệu các điểm tham quan và trải nghiệm để du khách chủ động lựa chọn. Khi có thêm hoạt động phù hợp, khách sẽ có nhiều lý do để ở lại lâu hơn.

Để du khách dành nhiều thời gian tại một điểm đến, cảnh quan đẹp là điều kiện quan trọng nhưng chưa đủ. Chất lượng dịch vụ, sự thuận tiện trong di chuyển, thông tin hướng dẫn và thái độ phục vụ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm. Đặc biệt, tại các điểm du lịch cộng đồng, những hoạt động như thưởng thức bữa cơm truyền thống, tìm hiểu cách chế biến món ăn địa phương, khám phá kiến trúc nhà ở hay giao lưu văn hóa có thể tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp du khách hiểu hơn về con người và vùng đất mình đặt chân đến.

Các cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành và hộ kinh doanh dịch vụ cần phối hợp giới thiệu những trải nghiệm đặc trưng, đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm tính minh bạch về giá cả và thông tin để du khách dễ dàng lựa chọn.

Du lịch “ít điểm” - tăng trải nghiệm không đơn thuần là thay đổi cách sắp xếp lịch trình mà còn gợi mở hướng phát triển chú trọng chất lượng, bản sắc và tính bền vững. Với những lợi thế về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa, Cao Bằng có cơ hội xây dựng thêm các sản phẩm hấp dẫn, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn và gia tăng giá trị từ mỗi chuyến đi. Điều quan trọng là biến những lợi thế sẵn có thành sản phẩm cụ thể, để du khách không chỉ đến tham quan mà còn muốn ở lại, khám phá và quay trở lại.