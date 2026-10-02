Du lịch Israel - UAE vừa khởi sắc lại dấy lên lo ngại sau vụ 'Flydubai'

Cơ trưởng chuyến bay FZ1073 của Flydubai - Smit Machchhar, người Ấn Độ, có hơn 13 năm kinh nghiệm lái máy bay thương mại trên dòng máy bay Boeing 737 (trái). Smit Machchhar dù bị thương nặng, vẫn dũng cảm ngăn chặn kẻ tấn công (phải). Ảnh: Daily Mail, NDTV

Những người hùng trên chuyến bay vụ "Flydubai"

Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã trở thành điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng đối với khách du lịch Israel, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 2020, thúc đẩy du lịch khởi sắc.

Flydubai là hãng hàng không giá rẻ của Chính phủ Dubai, cung cấp một lựa chọn tiết kiệm qua chuyến bay kéo dài 3 giờ 30 phút. Qua đó khách du lịch Israel có thể tới UAE - điểm đến được họ cho là an toàn hơn để tận hưởng các kỳ nghỉ, so với châu Âu.

Theo tin CNN và báo Daily Mail (Anh), vụ "Flydubai" - một vụ việc có thể trở thành thảm họa kinh hoàng trên không trung hôm 30/9 - đã được ngăn chặn bởi những người hùng trên chuyến bay. Đó là những hành khách dũng cảm, hỗ trợ phi hành đoàn vô hiệu hoá kẻ tấn công, giành lại quyền kiểm soát máy bay trong tình thế nguy hiểm "ngàn cân treo sợi tóc".

Hình ảnh từ một video của hành khách trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai sáng 30/9 cho thấy những hành khách dũng cảm xông vào buồng lái, hỗ trợ cơ trưởng Smit Machchhar khống chế kẻ tấn công.

"Vụ Flydubai" bị nghi ngờ là âm mưu cướp máy bay như vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ, xảy ra trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai sáng 30/9.

Chuyến bay khởi hành từ Dubai lúc 6 giờ 5 phút sáng (theo giờ địa phương), hướng tới sân bay quốc tế Ben Gurion gần thành phố Tel Aviv của Israel. Trên chuyến bay có 174 hành khách, chủ yếu là người Israel. Trong đó có 27 trẻ em.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy, khoảng 2 giờ sau khi cất cánh, máy bay nhanh chóng mất độ cao và chuyển hướng đột ngột về phía Bắc. Tín hiệu cầu cứu từ chuyến bay được phát đi lúc 8 giờ 31 phút sáng, vài phút trước khi phát mã 7500 - mã của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), báo hiệu vụ cướp máy bay.

Vụ việc cụ thể sau đó được tiết lộ, do cơ phó chuyến bay (được cho là người Oman) đã đâm trọng thương cơ trưởng Smit Machchhar (người Ấn Độ) và "cố gắng phá hoại hệ thống của máy bay". Hành động đó khiến máy bay lao từ độ cao khoảng 10.000 mét xuống 5.100 mét chỉ trong chưa đầy 1 phút, gây ra cảnh hoảng loạn trong các hành khách.

Ông Yaniv Hayun (giữa) - một trong những hành khách đã giúp vô hiệu hóa kẻ tấn công trên chuyến bay của Flydubai ngày 30/9 - bày tỏ cảm xúc sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion, Israel. Ảnh: Reuters

Dù bị thương rất nặng, cơ trưởng Machchhar vẫn dũng cảm chống trả, mở được cửa buồng lái và giúp hành khách cùng phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công, ngăn chặn thảm họa.

Trong số hành khách có hai phi công đang nghỉ phép, họ giành lại quyền kiểm soát máy bay và hạ cánh khẩn cấp xuống xuống sân bay Tabuk (Arab Saudi) - nơi hành khách đươc chuyển sang một chuyến bay khác để tới Israel. Nghi phạm tấn công đã bị bắt giữ và bị chính quyền Arab Saudi thẩm vấn.

Tác dộng của "vụ Flydubai" với du lịch qua góc nhìn chuyên gia

Chuyên gia an toàn hàng không Jeff Guzzetti, sau đó cho biết: Với tốc độ giảm độ cao như vậy, máy bay có thể không lấy lại được thăng bằng nếu rơi xuống dưới 3.760 mét. Ông Guzzetti, người từng điều tra các vụ tai nạn cho Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia và Cục Hàng không Liên bang Mỹ, bày tỏ: "Thật đáng kinh ngạc khi họ có thể thoát khỏi cú 'lao dốc' đó. Điều cứu sống họ là vẫn còn đủ độ cao để phục hồi".

Sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk (Arab Saudi), hành khách chờ chuyến bay thay thế. Ảnh: Reuters

Cùng ngày 30/9, hành khách lên chuyến bay thay thế cũng của hãng Flydubai, tại sân bay quốc tế Ben Gurion, Israel. Ảnh: Reuters

Một phát ngôn viên của Flydubai cho biết, hãng tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Israel trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Một loạt cơ quan chức năng của Israel đang tham gia điều tra "vụ Flydubai". Với một trong những câu hỏi chính đang được xem xét là, tại sao phi hành đoàn lại có một phi công đến từ một quốc gia mà Israel không có quan hệ ngoại giao?

Israel áp dụng một số quy trình an ninh hàng không nghiêm ngặt nhất thế giới, sau khi phải đối mặt với lịch sử các vụ cướp máy bay và tấn công nhà ga. Hành khách khởi hành phải trải qua quá trình kiểm tra và thẩm vấn trước khi lên máy bay. Ngoài ra còn qua kiểm tra nhiều lần hộ chiếu, quét hành lý và đôi khi cả kiểm tra toàn thân.

Phân tích về tác động của "vụ Flydubai", báo Financial Times (Anh) ngày 1/10 viết: Sáu năm trước, người Israel vui mừng vì có một điểm đến mới đầy hứa hẹn cho du lịch và thương mại. Đó UAE - quốc gia vừa bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel.

UAE trở thành điểm đến hàng đầu cho khách du lịch Israel, sau khi hai quốc gia bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 2020. Ảnh: Israeli Tourism

Atlantis The Royal là khu nghỉ dưỡng bãi biển siêu sang, mang tính biểu tượng của Dubai (tiểu vương quốc đông dân nhất trong 7 tiểu vương quốc của UAE). Ảnh: Atlantis The Royal

Khi nhiều hãng hàng không nước ngoài tạm ngừng các chuyến bay đến Israel, sau khi cuộc chiến Israel - Hamas khởi phát ngày 7/10/2023 kéo theo các cuộc xung đột khu vực, hầu hết hãng hàng không của UAE) vẫn tiếp tục hoạt động. Theo dữ liệu của Israel, có lúc số chuyến bay giữa hai bên lên tới 25 chuyến mỗi ngày.

Số người Israel sinh sống tại UAE cũng gia tăng, bao gồm cả một số doanh nghiệp Israel hoạt động. Trong khi khách du lịch Israel đổ tới các khách sạn ở Dubai như Atlantis The Royal - khách sạn trị giá 1,5 tỉ USD, xa hoa bậc nhất thế giới.

"Vụ Flydubai" làm dấy lên lo ngại có thể khiến nhiều khách du lịch tiềm năng e dè khi lựa chọn điểm đến UAE. Nhưng nhà phân tích ngườiUAE Abdulkhaleq Abdulla vẫn chia sẻ hy vọng, không xảy ra gián đoạn trong quan hệ UAE-Israel bởi hai bên sẽ "thúc đẩy đối thoại để điều đó không bao giờ xảy ra nữa".

Nguồn: CNN, Daily Mail, Financial Times