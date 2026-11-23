Ngày 23/11, UBND TP Huế tổ chức Hội nghị công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Đề án tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa - thể thao có quy mô quốc gia, quốc tế tại thành phố Huế giai đoạn 2026 – 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, Huế là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, hội tụ những giá trị đặc sắc của di sản cung đình, văn hóa dân gian, làng nghề truyền thống, ẩm thực và nghệ thuật. Thành phố luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực tăng trưởng mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại sự kiện. Ảnh: G.X

Với lợi thế về hệ thống di sản, kiến trúc, cảnh quan và không gian thiên nhiên, thành phố xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là sức mạnh nội sinh, động lực tăng trưởng mới. Định hướng phát triển công nghiệp văn hóa gắn bảo tồn di sản với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và thu hút đầu tư.

Theo đề án, Huế tập trung phát triển 6 nhóm ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm gồm: du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo áo dài - ẩm thực - phim ảnh; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ và làng nghề; truyền hình và phát thanh, xuất bản, quảng cáo.

Một chương trình văn nghệ tại sự kiện. Ảnh: G.X

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu danh mục các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế dự kiến tổ chức trong giai đoạn 2027-2030.

Đáng chú ý, chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia “Nhà sáng tạo Huế – The Hue Creators” được giới thiệu với định hướng kết hợp trải nghiệm di sản, văn hóa Huế và hoạt động sáng tạo nội dung. Mùa đầu tiên dự kiến triển khai năm 2027, thí điểm tại khu vực Đông Nam Á và mở rộng thêm Hàn Quốc; năm 2028 nghiên cứu mở rộng hợp tác tại châu Á, từ năm 2029 từng bước tiếp cận các thị trường toàn cầu. Chương trình hướng đến xây dựng hệ sinh thái nhà sáng tạo, kết nối văn hóa, di sản Huế với cộng đồng và thị trường.

Tuần lễ Festival Quốc tế Huế dự kiến diễn ra từ ngày 6-10/6/2027, với các hoạt động nghệ thuật đường phố, biểu diễn nghệ thuật truyền thống quốc tế, triển lãm mỹ thuật di sản, giới thiệu cổ vật và ẩm thực.

Tiếp đó, Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế 2027 dự kiến tổ chức từ ngày 11-13/6 tại khu vực công viên và Đài tưởng niệm bên bờ Nam sông Hương. Chương trình kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế, thiết bị bay không người lái theo chủ đề di sản Huế và các hoạt động trải nghiệm.

Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế - Hue Wonderverse Music Fest cũng dự kiến diễn ra từ ngày 28/8 đến 1/9/2027, kết hợp âm nhạc Việt Nam, âm nhạc điện tử và giao lưu nghệ thuật quốc tế.