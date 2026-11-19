Không đơn thuần là hành trình khám phá một vùng đất mới, du lịch hoài niệm còn là dịp để mỗi người tìm về ký ức, kết nối quá khứ và cảm nhận giá trị văn hóa, lịch sử qua trải nghiệm thực tế. Đó có thể là chuyến trở lại địa danh gắn với những dấu mốc lịch sử, tìm hiểu phong tục của cộng đồng dân tộc hoặc dành thời gian trải nghiệm cuộc sống bình dị tại bản làng truyền thống.

Suối Lê-nin, núi Các Mác, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó gắn liền với thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Cao Bằng trở thành điểm đến ý nghĩa trong hành trình tìm về lịch sử.

Đối với nhiều du khách lớn tuổi, Cao Bằng là điểm đến gắn với những trang sử hào hùng của dân tộc. Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó là một trong những địa chỉ tiêu biểu. Nơi đây ghi dấu sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước năm 1941, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thăm hang Cốc Bó, suối Lê-nin, núi Các Mác, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên thanh bình mà còn có dịp tìm hiểu về cuộc sống, hoạt động cách mạng của Người trong những năm tháng đầu tiên trở về Tổ quốc.

Cùng với Pác Bó, Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là điểm đến có ý nghĩa trong hành trình tìm hiểu lịch sử. Những dấu tích được bảo tồn giữa không gian núi rừng góp phần tái hiện chặng đường xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trân trọng truyền thống đấu tranh của dân tộc. Đây là lựa chọn phù hợp cho những gia đình mong muốn kết hợp tham quan, giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử quê hương, đất nước.

Du khách tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo - nơi ghi dấu sự kiện thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('6926fb2cddd5b2eb3cf140e42f909cd8')

Với những người từng trải qua nhiều biến động của cuộc sống, việc trực tiếp đặt chân đến những địa danh lịch sử, lắng nghe câu chuyện về thế hệ cha ông thường mang lại những cảm xúc sâu sắc. Ông Nông Công Trí, du khách đến từ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: Tôi đã nghe và đọc nhiều câu chuyện về Pác Bó cùng những năm tháng Bác Hồ hoạt động cách mạng ở Cao Bằng. Khi được trực tiếp đến đây, tận mắt nhìn thấy hang Cốc Bó, dòng suối Lê-nin, tôi cảm nhận rõ hơn sự gian khó nhưng rất đỗi thiêng liêng của năm tháng lịch sử. Chuyến đi giúp tôi hiểu thêm về quá khứ và có thêm tư liệu để kể cho con cháu về truyền thống cách mạng của dân tộc.

Nếu người lớn tuổi tìm về dấu mốc lịch sử để kết nối với ký ức, nhiều du khách trẻ lại lựa chọn Cao Bằng từ mong muốn khám phá chiều sâu văn hóa bản địa. Tại các điểm du lịch cộng đồng, du khách lưu trú trong những ngôi nhà sàn truyền thống, tìm hiểu phong tục, tập quán, thưởng thức ẩm thực địa phương, tham gia các hoạt động sinh hoạt cùng người dân. Những trải nghiệm như tìm hiểu nghề thủ công, nghe hát dân ca, khám phá cách chế biến món ăn truyền thống góp phần tạo nên sự khác biệt so với hình thức tham quan thông thường. Không gian bản làng với nhịp sống bình dị cũng giúp du khách có thêm thời gian nghỉ ngơi, cảm nhận sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên và văn hóa cộng đồng.

Bạn Nguyễn Hải Anh, du khách trẻ đến từ Thành phố Hà Nội chia sẻ: Điều khiến tôi ấn tượng khi đến Cao Bằng không chỉ là cảnh đẹp mà còn là những câu chuyện lịch sử, văn hóa được lưu giữ qua từng địa danh, nếp nhà và phong tục của người dân. Khi được ở trong nhà sàn, thưởng thức món ăn truyền thống, nghe kể về những tập quán lâu đời, tôi có cảm giác như được trở về với một miền ký ức xưa. Những trải nghiệm ấy giúp tôi hiểu hơn về lịch sử, văn hóa vùng đất, để chuyến đi không chỉ đơn thuần là tham quan, khám phá mà còn là hành trình tìm hiểu, kết nối với những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Phát triển du lịch hoài niệm cần đặt yêu cầu bảo tồn lên hàng đầu. Những giá trị lịch sử phải được giới thiệu chính xác, có chiều sâu; văn hóa truyền thống cần được gìn giữ trên cơ sở tôn trọng phong tục, tập quán và đời sống cộng đồng. Cùng với đó, chất lượng dịch vụ, cơ sở lưu trú, hạ tầng giao thông và khả năng kết nối giữa các điểm đến cần tiếp tục được quan tâm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Du khách thưởng thức làn điệu Then trong không gian du lịch cộng đồng.

Với Cao Bằng, ký ức lịch sử, bản sắc văn hóa và cảnh quan thiên nhiên là những nguồn tài nguyên quý giá để tạo nên sức hấp dẫn riêng. Khi mỗi di tích trở thành nơi kể câu chuyện có ý nghĩa, mỗi bản làng là không gian trải nghiệm chân thực và các giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền, du lịch không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo động lực bảo tồn di sản.

Du lịch hoài niệm mở ra hướng tiếp cận mới trong khai thác tiềm năng du lịch Cao Bằng, khi những giá trị lịch sử, văn hóa được kết nối với đời sống và chiều sâu trải nghiệm. Qua đó, mỗi chuyến đi không chỉ giúp du khách hiểu hơn về vùng đất, con người mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản trong đời sống hôm nay.