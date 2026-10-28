Du lịch Hòa Thắng tạo đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế

Du khách khám phá Khu du lịch Bàu Trắng, nơi được công nhận là danh thắng cấp quốc gia năm 2019

Du lịch tạo sức hút, mở ra dư địa tăng trưởng

Những ngày này, đang vào mùa khách nước ngoài đến Mũi Né “trú đông”, vì thế, trên cung đường từ Mũi Né đến xã Hòa Thắng, những chiếc xe jeep đủ sắc màu nối đuôi nhau, đưa du khách khám phá Khu du lịch Bàu Trắng, nơi được công nhận là danh thắng cấp quốc gia năm 2019.

Không chỉ có Bàu Trắng, du khách còn có thể trải nghiệm làng chài hoang sơ, khám phá những vườn dưa lưới, nho, thanh long… được trồng theo tiêu chuẩn sạch, công nghệ cao. Một số trang trại đã kết hợp sản xuất, đón khách tham quan, tìm hiểu quy trình trồng trọt và thu hoạch. Mới đây, Hòa Thắng là 1 trong 6 địa phương liền kề đã cùng nhau tổ chức xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch.

Một số trang trại đã kết hợp sản xuất, đón khách tham quan

Sự kiện này sẽ là động lực, mở ra dư địa để Hòa Thắng phát triển các loại hình dịch vụ, nghỉ dưỡng và trải nghiệm gắn với lợi thế sẵn có. Anh Dương Minh Quang, chủ Vy Vy Farm (xã Hòa Thắng) cho biết, lượng khách Hàn Quốc đến tham quan mùa này khá nhộn nhịp. Để chuẩn bị đón khách từ nay đến tết, chúng tôi đang chăm sóc các vườn nho hồng nhật, mẫu đơn, bailey đang vào vụ, cùng với táo, ổi, thanh long sẽ cho trái, mang đến cảnh quan đẹp, trải nghiệm hái và thưởng thức trái cây sạch tận vườn cho du khách.

Xã Hòa Thắng đang từng bước khơi mở tiềm năng du lịch

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng Thổ Minh Bảo cho biết, là địa phương ven biển có một phần thuộc quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né, xã Hòa Thắng nằm trong vùng lõi, được định hướng trở thành khu vực kết nối, mở rộng không gian du lịch biển của tỉnh. Quy hoạch không những chú trọng bảo tồn Danh thắng quốc gia Bàu Trắng và hệ thống đồi cát đặc trưng, mà còn bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với gìn giữ tài nguyên, môi trường.

Với lợi thế đó, xã Hòa Thắng đang từng bước khai thác tiềm năng, tạo sức bật cho kinh tế địa phương. Khi các nguồn lực được khơi thông, du lịch không chỉ góp phần thu hút du khách mà còn tạo cơ hội phát triển dịch vụ, việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng Thổ Minh Bảo

Khơi thông nguồn lực, tạo đà những tháng cuối năm

Không riêng gì du lịch khởi sắc, kinh tế xã Hòa Thắng cũng đạt kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Điểm sáng là tổng thu ngân sách nhà nước tính đến tháng 10/2026 đạt hơn 184 tỷ đồng, đạt 220% dự toán.

Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn cơ bản duy trì ổn định. Sản lượng khai thác thủy sản đạt 850 tấn, diện tích gieo trồng đạt 1.928 ha; Sản xuất nước mắm đạt 635.000 lít; diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 159 ha/50 ha, vượt tới 218,6% kế hoạch.

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở xã Hòa Thắng

Những kết quả này góp phần giữ nhịp sản xuất, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, nhiều công trình giao thông nông thôn sử dụng vốn ngân sách xã đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất. Trong đầu tư công, tổng vốn kế hoạch năm 2026 là gần 23 tỷ đồng,đến đầu tháng 10/2026, tổng số vốn đã giải ngân hơn 21 tỷ đồng, đạt 94%.

Mô hình Nuôi tôm công nghệ cao ở xã Hòa Thắng

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được chính quyền địa phương quan tâm. Công tác sắp xếp trường học được triển khai theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định. Chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời; các hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục được duy trì. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Trong 10 tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã giải quyết 3.242/3.297 hồ sơ, đạt khoảng 98%, không có hồ sơ quá hạn.

Hòa Thắng tiếp tục đặt kỳ vọng vào du lịch - lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển

Những tháng còn lại của năm 2026, Hòa Thắng xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng Thổ Minh Bảo, địa phương tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, khai thác nguồn thu ngân sách, xử lý nợ thuế và nghĩa vụ tài chính, đồng thời hoàn thiện quy hoạch chung và quy hoạch phân khu để tạo cơ sở quản lý, thu hút đầu tư.

Điện gió Hòa Thắng. (Ảnh: tư liệu)

Đặc biệt, Hòa Thắng tiếp tục đặt kỳ vọng vào du lịch - lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển, có thể tạo sức lan tỏa đến các hoạt động dịch vụ và đời sống người dân. Để lợi thế ấy dần trở thành động lực tăng trưởng, địa phương chú trọng tháo gỡ khó khăn cho các dự án du lịch, tạo điều kiện để những tiềm năng sẵn có được khai thác hiệu quả hơn, đồng thời từng bước hoàn thiện quy hoạch, chỉnh trang và nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn.

Địa phương tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, khai thác nguồn thu ngân sách

Những nhiệm vụ này không chỉ hướng đến hoàn thành các mục tiêu năm 2026, mà còn góp phần tạo nền tảng để Hòa Thắng phát triển hài hòa, bền vững, từng bước mang lại những chuyển biến thiết thực cho địa phương.

Trong 10 tháng năm 2026, Hòa Thắng đón gần 255.000 lượt khách du lịch, trong đó khách trong nước chiếm 65%. Toàn xã hiện có 9 điểm du lịch, 17 cơ sở lưu trú cùng 31 dự án du lịch. Công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của du khách tiếp tục được thực hiện.