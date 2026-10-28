Du lịch Hàn Quốc đẩy nhanh mục tiêu thu hút 23 triệu lượt khách quốc tế

Khách du lịch chụp ảnh cây anh đào cổ thụ trong Cung Changdeok tại thủ đô Seoul. Ảnh: Phạm Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo số liệu sơ bộ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố ngày 27/10 cho biết tổng lượng khách quốc tế đến nước này tính từ đầu năm đã đạt khoảng 18,91 triệu lượt.

Với đà tăng trưởng hiện nay, lượng khách được dự báo vượt kỷ lục 18,94 triệu lượt của năm 2025 ngay trong thời gian tới, đồng thời lần đầu tiên chạm mốc 20 triệu lượt vào tuần thứ ba của tháng 11.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc dự kiến nước này sẽ đón khoảng 1,94 triệu lượt khách trong tháng 11 nếu xu hướng hiện tại được duy trì. Bộ trưởng Chae Hwi Young nhận định việc xác lập kỷ lục sớm hơn khoảng hai tháng so với năm trước cho thấy mục tiêu thu hút 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay có cơ sở để đạt được.

Đáng chú ý, tăng trưởng du lịch không chỉ đến từ các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á, mà còn mở rộng sang châu Âu và châu Mỹ. Bên cạnh đó, xu hướng du khách nhập cảnh qua các sân bay, cảng biển địa phương và tham quan những khu vực ngoài thủ đô Seoul ngày càng rõ nét, góp phần mở rộng lợi ích kinh tế từ du lịch trên phạm vi cả nước.

Chi tiêu của du khách quốc tế cũng tăng 47,7% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung vào mua sắm, lưu trú, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe. Diễn biến này cho thấy du lịch đang đóng góp không chỉ thông qua lượng khách mà còn qua mức chi tiêu và nhu cầu sử dụng các dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Theo chính phủ Hàn Quốc, sức lan tỏa toàn cầu của văn hóa đại chúng Hàn Quốc, sự đổi mới trong các sản phẩm du lịch và chất lượng phục vụ du khách là những yếu tố quan trọng thúc đẩy đà tăng trưởng. Trong thời gian tới, nước này sẽ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm và mở rộng điểm đến ngoài Seoul, hướng tới xây dựng hình ảnh Hàn Quốc thành điểm đến có sức cạnh tranh lâu dài trên thị trường du lịch quốc tế.