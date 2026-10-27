Du lịch Halal: Mở cơ hội để Đà Nẵng tham gia phân khúc du lịch phát triển nhanh nhất toàn cầu

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế và tiềm năng phát triển du lịch Halal tại Đà Nẵng". (Nguồn: danang.gov.vn)

Hôm nay (27/10), Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi (ISAWAAS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) phối hợp với Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao; Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tp. Đà Nẵng và INFORMA Market ở ASEAN và châu Á tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Kinh nghiệm quốc tế và tiềm năng phát triển du lịch Halal tại Đà Nẵng” tại phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Phân khúc du lịch phát triển nhanh nhất toàn cầu

Thị trường du lịch Halal hiện đang nổi lên là một trong những phân khúc du lịch phát triển nhanh nhất toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội cho các điểm đến tiềm năng như thành phố Đà Nẵng. Theo chỉ số Du lịch Hồi giáo Toàn cầu (GMTI) năm 2025 của Mastercard-CrescentRating, lượng khách du lịch Hồi giáo quốc tế năm 2025 đạt 196 triệu người, tăng hơn 11,3% so với năm 2024 và dự kiến sẽ lên đến 262 triệu người vào năm 2030 với mức chi tiêu ước đạt 310 tỷ USD.

Du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng. Năm 2025, thành phố Đà Nẵng đón khoảng 17,3 triệu lượt khách, tăng 15% so với năm 2024, trong đó khách quốc tế là 7,6 triệu lượt. Tuy nhiên, lượng du khách Hồi giáo đến thành phố Đà Nẵng chiếm tỷ lệ khiêm tốn do khả năng thu hút và đáp ứng nhu cầu của dòng du khách Hồi giáo còn hạn chế.

Hội thảo quốc tế được tổ chức, góp phần tạo “đột phá” để thu hút dòng du khách Hồi giáo tiềm năng này, hiện thực hóa mục tiêu Quyết định số 2726/QĐ-UBND và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị khóa XIV về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới và dần hình thành hệ sinh thái Halal, tạo động lực tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Thị trường du lịch Halal hiện đang nổi lên là một trong những phân khúc du lịch phát triển nhanh nhất toàn cầu. (Ảnh: Công Sơn)

Hội thảo đã tạo diễn đàn trao đổi, bàn luận và so sánh kinh nghiệm phát triển du lịch Halal, du lịch thân thiện với người Hồi giáo của một số quốc gia trên thế giới như: Malaysia, Singapore, Pakistan... để gợi ý cho thành phố Đà Nẵng.

Các chuyên gia và học giả uy tín đã phân tích đánh giá thực trạng và triển vọng phát triển du lịch Halal trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bao gồm điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức.

Ba hướng trọng tâm của Đà Nẵng về du lịch Halal

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, với lợi thế về hạ tầng, hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch đa dạng, tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phong phú, Đà Nẵng có nhiều điều kiện để tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách quốc tế.

Trong đó, du lịch Halal là một hướng đi cần được nghiên cứu nghiêm túc, tiếp cận bài bản và triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố. Phát triển du lịch Halal không chỉ là cơ hội thu hút thêm khách quốc tế mà còn mở ra khả năng kết nối du lịch với thương mại, ẩm thực, lưu trú, mua sắm và các dịch vụ liên quan.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành kết quả thực chất, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng, cần có sự chuẩn bị đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và đặc biệt là sự chủ động tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

Để phát triển du lịch Halal, thành phố tập trung vào ba định hướng trọng tâm gồm tăng cường hợp tác quốc tế và học hỏi kinh nghiệm; từng bước chuẩn bị năng lực cung ứng dịch vụ Halal; tăng cường kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp.

Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế và tiềm năng phát triển du lịch Halal tại Đà Nẵng” được tổ chức theo hình thức trực tiếp, quy tụ khoảng hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế. (Ảnh: Công Sơn)

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, thành phố Đà Nẵng sẽ quan tâm thúc đẩy việc nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực phục vụ du khách Hồi giáo theo các tiêu chuẩn Halal trong các lĩnh vực thiết yếu như ẩm thực, nhà hàng, cơ sở lưu trú, mua sắm và các dịch vụ hỗ trợ. Cùng với đó, khuyến khích các hiệp hội, chi hội và doanh nghiệp du lịch, thương mại chủ động nghiên cứu cơ hội, liên kết hình thành các sản phẩm, dịch vụ phù hợp và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế.

Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế và tiềm năng phát triển du lịch Halal tại Đà Nẵng” được tổ chức theo hình thức trực tiếp, quy tụ khoảng hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi; Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri; Ông Bahardeen Fazal, Nhà sáng lập và CEO CrescentRating, CEO HalalTrip; các nhà quản lý và đại diện của các sở ban ngành Tp. Đà Nẵng và các địa phương khác, các nhà nghiên cứu và giảng viên đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và cao đẳng và giới doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ bao gồm nhà hàng, khách sạn, lữ hành…

Sự kiện thuộc khuôn khổ nhiệm vụ cấp thành phố “Giải pháp phát triển du lịch Halal trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” do Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi là tổ chức chủ trì, PGS.TS. Đinh Công Hoàng làm chủ nhiệm; Hợp đồng số 11-4/HĐ-SKHCN ngày 17/4/2026.