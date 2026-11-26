Du lịch Hải Phòng tăng trưởng tích cực, lượng khách gần 14 triệu lượt

Theo số liệu từ Trung tâm Điều hành thông minh Hải Phòng (IOC), lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đón gần 13,95 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lượng khách quốc tế tăng 71,17%, khách nội địa tăng 15,24%. Đáng chú ý, mức tăng trưởng của thị trường quốc tế cho thấy sức hấp dẫn của Hải Phòng đang từng bước mở rộng, không chỉ giới hạn ở thị trường khách nội địa truyền thống.

Ở một góc độ thống kê khác, theo báo cáo của Thống kê Hải Phòng, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành phục vụ trong 9 tháng đạt khoảng 12,1 triệu lượt, tăng 17,22% so với cùng kỳ; riêng khách quốc tế đạt khoảng 985.000 lượt, tăng 16,04%. Hai chỉ tiêu này phản ánh những phạm vi thống kê khác nhau, cùng cho thấy xu hướng gia tăng nhu cầu du lịch và sử dụng dịch vụ tại thành phố.

Doanh thu du lịch tăng 37,19%, đóng góp vào động lực kinh tế dịch vụ

Không chỉ tăng trưởng về lượng khách, hiệu quả kinh tế từ hoạt động du lịch cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Theo IOC Hải Phòng, doanh thu du lịch trong 9 tháng năm 2026 đạt 16.724 tỷ đồng, tăng 37,19% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng doanh thu cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng lượng khách, cho thấy tiềm năng gia tăng giá trị khai thác từ hệ thống dịch vụ, lưu trú, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Bức tranh này nằm trong đà phát triển chung của kinh tế thành phố. Theo báo cáo của Thống kê Hải Phòng, GRDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 12,08% so với cùng kỳ; trong đó khu vực dịch vụ tăng 10,99%, đóng góp 3,82 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt hơn 33.432 tỷ đồng, tăng 17,87%. Những con số cho thấy du lịch không chỉ tạo ra nguồn thu trực tiếp mà còn thúc đẩy hoạt động thương mại, vận tải, ẩm thực và nhiều lĩnh vực kinh tế liên quan. Đây cũng là cơ sở để Hải Phòng tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị cao, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Đồ Sơn – Điểm sáng trong bức tranh du lịch biển Hải Phòng

Trong hệ sinh thái du lịch đa dạng của Hải Phòng, Đồ Sơn tiếp tục khẳng định sức hút của một điểm đến biển giàu tiềm năng. Theo thông tin từ phường Đồ Sơn, trong 9 tháng năm 2026, địa phương đón 4,52 triệu lượt khách, đạt 92% kế hoạch năm, với doanh thu du lịch hơn 2.400 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của Đồ Sơn không chỉ đến từ lợi thế cảnh quan biển mà còn từ sự đa dạng của các hoạt động văn hóa, lễ hội, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Cùng với những giá trị du lịch truyền thống, khu vực đang từng bước mở rộng không gian trải nghiệm, hướng tới thu hút nhiều phân khúc khách hàng và giảm tính mùa vụ. Đặc biệt, vị trí kết nối thuận lợi với trung tâm Hải Phòng, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tạo điều kiện để Đồ Sơn phát triển thành điểm đến nghỉ dưỡng cuối tuần, du lịch gia đình và tổ chức sự kiện.

Dragon Ocean Đồ Sơn – Bổ sung động lực cho hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng

Trong quá trình chuyển mình của du lịch Đồ Sơn, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn đang góp phần mở rộng không gian và nâng tầm trải nghiệm cho điểm đến; Dự án có quy mô 480 ha, được quy hoạch theo mô hình tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao và giải trí trên biển với hệ thống tiện ích đa dạng. Nổi bật trong quần thể là sân golf 27 hố Dragon Golf Links, tổ hợp khách sạn 5 sao Dream Dragon Resort, Bãi biển Rồng, công viên Legend Park cùng các không gian nghỉ dưỡng, thương mại và vui chơi giải trí. Sau 4 năm đi vào hoạt động, Dragon Ocean Đồ Sơn từng bước hình thành điểm đến tích hợp nhiều loại hình trải nghiệm, từ nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí đến mua sắm và khám phá thiên nhiên. Cùng với việc đưa các tiện ích vào khai thác, dự án liên tục tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và lễ hội quy mô, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, thu hút du khách và gia tăng sức sống cho điểm đến.

Những chuyển động này diễn ra trong bối cảnh du lịch Đồ Sơn ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Theo số liệu từ cơ quan quản lý địa phương, năm 2022, Đồ Sơn đón khoảng 1,93 triệu lượt khách; đến năm 2025, con số này đạt 4,7 triệu lượt, tăng khoảng 143,5% sau ba năm. Bên cạnh nỗ lực chỉnh trang đô thị, cải thiện hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm của địa phương, sự hiện diện của những tổ hợp du lịch quy mô lớn như Dragon Ocean Đồ Sơn đang bổ sung thêm sức hút cho điểm đến, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch từ du lịch biển theo mùa sang hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng hơn.

Đáng chú ý, sự gia tăng của các hoạt động du lịch, sự kiện và lễ hội tại Đồ Sơn mở ra tiềm năng khai thác thương mại cho dòng sản phẩm shophouse tại phân khu Kim Long – Cát Long. Với lợi thế nằm trong quần thể du lịch, cùng thiết kế 5 tầng và mặt tiền rộng, các căn shophouse có thể phát triển đa dạng mô hình kinh doanh như nhà hàng, café, cửa hàng đặc sản, thời trang, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và lưu trú. Đặc biệt, vào các dịp cao điểm du lịch hè, lễ hội biển, sự kiện văn hóa, thể thao và các chương trình quy mô lớn, lượng khách tập trung tạo thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, gia tăng nhu cầu tiêu dùng và khai thác dịch vụ. Đây là lợi thế để shophouse không chỉ phục vụ hoạt động kinh doanh thường nhật mà còn đón bắt dòng doanh thu theo mùa sự kiện.

Việc tích hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, thể thao và thương mại trong cùng một điểm đến không chỉ mở rộng trải nghiệm cho du khách mà còn tạo sự cộng hưởng giữa hoạt động du lịch và kinh doanh dịch vụ. Với định hướng phát triển đồng bộ, Dragon Ocean Đồ Sơn góp phần bổ sung sản phẩm chất lượng cho du lịch địa phương, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến và tạo thêm động lực tăng trưởng cho du lịch Hải Phòng.