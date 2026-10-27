Du lịch Hà Nội thu 750 tỷ đồng từ concert BigBang

Yi Xuan (bên trái) và Chen Xi (24 tuổi), người Trung Quốc, tại sân vận động Mỹ Đình cho đêm concert của BigBang ngày 24/10. Ảnh: Trần Hiền.

Ngày 27/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết 2 đêm concert của BigBang (24-25/10) đã thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong nước và quốc tế.

Riêng trong 2 ngày (23-24/10), thành phố đón khoảng 220.000 lượt khách, tăng 15,6% so với tuần trước, trong đó có 67.900 lượt khách quốc tế. Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3-5 sao đạt 75-100%. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp sự kiện ước đạt 750 tỷ đồng.

Trước đó, khi BlackPink biểu diễn tại Hà Nội vào tháng 7/2023, thành phố đón khoảng 170.000 lượt khách trong 2 ngày, với tổng thu du lịch ước đạt 630 tỷ đồng. Bình quân mỗi lượt khách chi tiêu khoảng 3,7 triệu đồng.

Nhu cầu đi lại, mua sắm, ăn uống và lưu trú tăng mạnh trong dịp diễn ra chương trình. Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên Trip.com tăng 74%, trong khi lượng tìm kiếm chuyến đi đến Thủ đô trên Traveloka tăng gấp 4 lần.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đánh giá đây là một trong những sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế quy mô lớn trong năm, góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh thành phố. Sức hút của đại nhạc hội cũng mở ra cơ hội kết nối các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với trải nghiệm du lịch, từ lưu trú, ăn uống đến mua sắm.

Thành phố định hướng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với sự kiện, khai thác mối liên kết giữa văn hóa, nghệ thuật, du lịch và kinh tế, qua đó nâng cao trải nghiệm của du khách và gia tăng giá trị từ các hoạt động văn hóa, giải trí quốc tế.

"Các chương trình quy mô lớn cũng là dịp quảng bá Hà Nội đến công chúng trong nước và quốc tế, trong đó có hình ảnh điểm đến an toàn cho du khách", đại diện Sở nhận định.

Nhóm du khách quốc tế đổ về sân vận động Mỹ Đình chờ xem concert của BigBang ngày 24/10. Ảnh: Đinh Hà.

Để tổ chức 2 đêm concert của BigBang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết đã phối hợp các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức hoàn thiện thủ tục, rà soát điều kiện thực địa, xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Sở đánh giá chương trình diễn ra an toàn, nhận được phản hồi tích cực từ đơn vị tổ chức, nghệ sĩ và truyền thông trong nước, quốc tế. Sự kiện cũng cho thấy khả năng đáp ứng của hạ tầng Hà Nội đối với các đại nhạc hội quốc tế, vốn đòi hỏi cao về công nghệ sân khấu, âm thanh và công tác bảo đảm an toàn.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, phối hợp tổ chức và bảo đảm an toàn cho người dân, du khách tại các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế.

"Hà Nội cũng định hướng phát huy nguồn lực văn hóa, tăng cường liên kết giữa du lịch và dịch vụ, hướng tới trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa, giải trí chuyên nghiệp, an toàn và văn minh", đại diện đơn vị cho hay.

BigBang biểu diễn bùng nổ trong 2 đêm concert tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: Minh Hạo.

Trong 9 tháng, Hà Nội đón 27,5 triệu lượt khách, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế đạt khoảng 6,67 triệu lượt (tăng 22%), khách nội địa đạt 20,9 triệu lượt (tăng 2%). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 113.200 tỷ đồng, tăng 13,3%.

Chênh lệch tốc độ tăng trưởng giữa hai thị trường cho thấy khách quốc tế đang đóng vai trò ngày càng rõ nét trong hoạt động du lịch của Thủ đô.

Số liệu từ các cơ sở lưu trú cũng ghi nhận mức tăng ở cả 2 nhóm khách. Trong 9 tháng, các cơ sở lưu trú tại Hà Nội phục vụ 6,874 triệu lượt khách, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,763 triệu lượt, tăng 25,7%; khách nội địa đạt 2,111 triệu lượt, tăng 21,2%.

Màn hát đồng thanh của fan Việt gây chú ý sau concert BigBang Không chỉ màn hát vang Haru Haru, khoảnh khắc nhân viên an ninh nhún nhảy khi tiễn fan ra về sau concert BigBang ngày 24/10 cũng được người hâm mộ quốc tế chú ý. Những video từ Mỹ Đình cho thấy bầu không khí cuồng nhiệt trong ngày nhóm nhạc trở lại Việt Nam.