Du lịch Hà Nội 9 tháng năm 2026: Sức hút từ thị trường quốc tế và động lực bứt phá

Du khách tham gia vào hoạt động văn hóa tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: KHÔI MINH)

Đằng sau những con số tăng trưởng đầy thuyết phục ấy là sự chuyển dịch sâu sắc về chất, phản ánh hiệu quả từ công tác quản lý, định hướng chiến lược của ngành cùng bản lĩnh chủ động thích ứng của các doanh nghiệp trước những biến động của thị trường toàn cầu.

Mũi nhọn quốc tế và sự chuyển dịch về chất

Du lịch Hà Nội trong 9 tháng qua cho thấy một diện mạo khởi sắc nhưng không bằng phẳng. Giữa bối cảnh thị trường du lịch toàn cầu phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc Hà Nội đón 27,5 triệu lượt khách (tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2025) không đơn thuần là sự gia tăng về mặt cơ học. Điều đáng ghi nhận hơn cả nằm ở sự chuyển dịch mang tính chất lượng trong cơ cấu dòng khách.

Trong khi thị trường nội địa giữ nhịp tăng trưởng ở mức 2% (đạt 20,9 triệu lượt), thì dòng khách quốc tế lại chứng kiến sự bứt phá mạnh. Với 6,67 triệu lượt khách ghé thăm, thị trường khách ngoại vọt tăng tới 22%-tốc độ tăng trưởng cao gấp 11 lần so với phân khúc nội địa.

Đây chính là "chìa khóa" giải bài toán nâng cao giá trị gia tăng cho ngành du lịch. Khách quốc tế với thời gian lưu trú dài hơn và mức chi tiêu cao hơn đã trực tiếp kích hoạt dòng lưu chuyển tiền tệ, đưa tổng thu từ du lịch đạt mốc 113.200 tỷ đồng (tăng 13,3%).

Kết quả này là minh chứng sinh động cho hiệu quả từ công tác chỉ đạo, điều hành sát sao của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Ngay từ đầu năm, Sở đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các chương trình xúc tiến, quảng bá có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh liên kết vùng và tập trung thu hút du khách tại các thị trường trọng điểm, giàu tiềm năng, góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội-Điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa.

Chùa Khơ Me (Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam). (Ảnh: KHÔI MINH)

Khả năng thích ứng trước thử thách mùa vụ

Nhìn nhận một cách khách quan, đà tăng trưởng của du lịch Thủ đô không tránh khỏi những nhịp co giãn theo quy luật. Trong quý III, dẫu lượng khách quốc tế lưu trú vẫn duy trì mức tăng 21,3% so với cùng kỳ, nhưng đã xuất hiện nhịp giảm nhẹ khoảng 3% so với quý II liền kề.

Sự chững lại mang tính thời điểm này phản ánh đúng thực tế khách quan của du lịch phía bắc khi thời tiết mùa hè nóng ẩm cùng thiên tai, mưa bão là rào cản tự nhiên đối với thị trường khách Âu-Mỹ. Bên cạnh đó, những biến động địa-chính trị thế giới, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, làm đứt gãy một số tuyến bay trung chuyển, đẩy giá vé máy bay lên cao và thu hẹp chi tiêu du lịch toàn cầu.

Trước tình hình đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã kịp thời đưa ra những chỉ đạo định hướng, yêu cầu các đơn vị lữ hành và cơ sở lưu trú chủ động làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ chân du khách. Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý cùng tinh thần linh hoạt của cộng đồng doanh nghiệp đã giúp thị trường nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng.

Những tháng cuối năm, dòng khách quốc tế phục hồi mạnh mẽ. Chỉ tính riêng tháng 9, lượng khách ngoại lưu trú đã chạm mốc 500.000 lượt, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự năng động của khối doanh nghiệp lữ hành với 3,12 triệu lượt khách phục vụ (tăng 31,7%), trong đó khách quốc tế tăng tới 78,8%, đã chứng minh năng lực đón đầu các làn sóng du khách ngay cả trong giai đoạn thị trường nhiều biến động.

Động lực lan tỏa và yêu cầu chuẩn hóa hạ tầng

Sự bứt phá của ngành du lịch đã và đang tạo sức bật lan tỏa tới toàn bộ hệ thống dịch vụ phụ trợ của thành phố. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống 9 tháng qua chạm mốc 115.300 tỷ đồng (tăng 16,3%), đóng góp tới 14,2% vào tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của toàn thành phố, khẳng định vị trí trụ cột của du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế dịch vụ Thủ đô.

Những kết quả đạt được cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác quản lý nhà nước đối với hạ tầng du lịch. Hiện nay, toàn thành phố có 2.649 doanh nghiệp lữ hành, hơn 10.700 hướng dẫn viên được cấp thẻ và 3.769 cơ sở lưu trú. Tuy nhiên, việc mới chỉ có 65 khách sạn và khu căn hộ được xếp hạng từ 1 đến 5 sao, cùng 64 cơ sở dịch vụ đạt chuẩn cho thấy "dư địa" nâng cấp chất lượng hạ tầng cao cấp vẫn còn rất lớn.

Nhận thức rõ bài toán này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt quản lý chất lượng dịch vụ tại các điểm đến; đồng thời khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn hóa nguồn nhân lực du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm toàn diện cho du khách.

Những tháng cuối năm 2026 - thời điểm vàng của du lịch đón khách quốc tế - đang mở ra nhiều cơ hội lớn. Với sự chỉ đạo sát sao từ thành phố, cùng sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, du lịch Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước và khu vực.