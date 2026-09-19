Du lịch góp thêm nhịp tăng trưởng cho Hải Phòng

Tượng đài Nữ tướng Lê Chân tại trung tâm thành phố. (Nguồn: Vietnam+)

Những kết quả từ mùa du lịch Hè và kỳ nghỉ Quốc khánh cho thấy thị trường du lịch Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đồng thời tạo thêm động lực cho khu vực thương mại, dịch vụ của thành phố.

Trong tháng 8/2026, Hải Phòng ước đón 1.737.274 lượt khách. Lũy kế 8 tháng, tổng lượng khách đạt 12.748.022 lượt, vượt kịch bản 8 tháng đề ra là 12,73 triệu lượt. Đặc biệt, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, thành phố đón và phục vụ khoảng 1,063 triệu lượt khách, trong đó có 36.890 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch trong dịp này ước đạt 1.594,5 tỷ đồng.

Sức hút của các điểm đến Hải Phòng cũng được thể hiện qua lượng khách tại những địa danh giàu giá trị lịch sử, văn hóa. Riêng Di sản thế giới Côn Sơn-Kiếp Bạc đón hơn 15.000 lượt khách trong những ngày nghỉ lễ.

Đáng chú ý, du khách đến Hải Phòng không chỉ tập trung tại những điểm tham quan quen thuộc. Thành phố đang mở rộng hệ thống sản phẩm và không gian trải nghiệm bằng các hoạt động văn hóa, giải trí mới như Phố đi bộ - ẩm thực đêm, cùng các sự kiện quy mô như vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Những hoạt động này góp phần tạo thêm lựa chọn vui chơi, giải trí, đồng thời kích thích nhu cầu ăn uống, mua sắm và sử dụng các dịch vụ khác trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của Hải Phòng ước đạt 283.101 tỷ đồng, tăng 15,92% so với cùng kỳ. Trong bức tranh chung này, du lịch và các sự kiện văn hóa là một trong những yếu tố góp phần gia tăng lượng người tiêu dùng và nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Tuy nhiên, không thể quy toàn bộ mức tăng của doanh thu bán lẻ, dịch vụ hay GRDP cho du lịch và lễ hội. Những con số về lượng khách, doanh thu du lịch và sức mua trên thị trường cho thấy khu vực dịch vụ đang có đóng góp ngày càng rõ hơn vào hoạt động kinh tế của thành phố.

Trong bối cảnh Nghị quyết 11-NQ/TU đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, việc khai thác hiệu quả khu vực dịch vụ có ý nghĩa quan trọng. Mỗi sản phẩm du lịch mới, mỗi sự kiện có khả năng thu hút khách và mỗi không gian kinh tế đêm được tổ chức hiệu quả đều có thể tạo thêm dòng lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và thu nhập cho người dân, doanh nghiệp.

Định hướng này cũng được đặt trong chiến lược phát triển dài hạn của Hải Phòng. Đề án tổng thể phát triển du lịch đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 xác định mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu đón khoảng 25 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch khoảng 50.000 tỷ đồng và đóng góp khoảng 5% GRDP.

Hải Phòng hiện sở hữu gần 4.000 di tích và khoảng 1.300 lễ hội, cùng hệ thống không gian vui chơi, giải trí ngày càng được mở rộng. Đây là nguồn tài nguyên để thành phố phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, lịch sử và đời sống địa phương.

Bài toán đặt ra không chỉ là thu hút thêm khách mà còn nâng chất lượng tổ chức, tạo sản phẩm có sức cạnh tranh, tăng khả năng kết nối giữa các điểm đến và mở rộng sự tham gia của người dân, doanh nghiệp. Khi được tổ chức bài bản và đặt trong chiến lược phát triển dài hạn, mỗi mùa lễ hội không chỉ tạo thêm những trải nghiệm văn hóa mà còn có thể trở thành một phần của chuỗi hoạt động kinh tế, góp thêm động lực tăng trưởng cho Hải Phòng./.