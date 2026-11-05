Du lịch Giáng sinh tại Phần Lan mở rộng sang phân khúc cao cấp

Ảnh: Visit Levi

Miền bắc Phần Lan đang trở thành một trong những điểm đến mùa đông được ưa chuộng nhất tại châu Âu, đặc biệt vào mùa Giáng sinh. Năm 2025, sân bay Rovaniemi đón 1,1 triệu lượt hành khách, tăng 18,4% chỉ trong một năm. Sân bay Kittilä gần đó, phục vụ khu trượt tuyết Levi và các khu vực khác ở phía tây Lapland, ghi nhận mức tăng 8,3%.

Ngay cả kết nối đường bộ cũng đang được cải thiện, với việc khôi phục tuyến đường sắt cũ nối Thụy Điển và Phần Lan. Nhu cầu vẫn tập trung chủ yếu vào mùa đông, khi du khách đến để gặp ông già Noel, đi xe chó kéo, tiếp xúc với tuần lộc và ngắm cực quang.

Những căn nhà gỗ và lều tròn mái kính gần như đã gắn liền với kỳ nghỉ đông ở Lapland, chẳng kém gì chính hiện tượng cực quang. Tuy nhiên, một xu hướng lưu trú mới đang hình thành.

Ảnh: Finding the Universe

Làn sóng các khu nghỉ dưỡng quy mô nhỏ, đậm dấu ấn thiết kế đang đưa Lapland của Phần Lan tiến sâu hơn vào thị trường du lịch cao cấp. Sự riêng tư, chăm sóc sức khỏe và khả năng tiếp cận thiên nhiên hoang dã thay thế các loại hình lưu trú độc đáo, mới lạ để trở thành điểm bán hàng chính.

THẾ HỆ KHÁCH SẠN MỚI TẠI LAPLAND

Tại Muonio, gần Vườn quốc gia Pallas-Yllästunturi, khách sạn Arcora Boutique Hotel dự kiến khai trương ngày 14/12/2026. Cơ sở này sẽ có 59 phòng suite và biệt thự, cùng các tiện ích chăm sóc sức khỏe theo phong cách Bắc Âu và khu ẩm thực.

Vị trí của khách sạn cũng chuyển sự chú ý từ khu vực Rovaniemi ngày càng đông đúc sang những cảnh quan yên tĩnh hơn nhiều ở phía tây Lapland, nơi các trải nghiệm Bắc Cực được thiết kế riêng sẽ được cung cấp.

Xa hơn về phía bắc, Gáldu Hotel & Spa khai trương tại Saariselkä cuối năm 2025 với chỉ 31 phòng. Nằm cạnh Vườn quốc gia Urho Kekkonen, khách sạn có khu spa ngoài trời với ba loại phòng xông hơi khác nhau, hồ bơi nước nóng và bể nước lạnh, tất cả được bao quanh bởi rừng.

Ảnh: Gáldu Hotel & Spa

Gần khu vực Rovaniemi, thủ phủ của Lapland, Skýra Retreat với 15 phòng chọn một hướng đi khác.

Một ngôi trường được phục dựng từ thập niên 1950 cùng các biệt thự gỗ bên hồ Norvajärvi tạo nên nền tảng cho khu nghỉ dưỡng xoay quanh ẩm thực, xông hơi, hoạt động ngoài trời và chăm sóc sức khỏe. Giá phòng đã bao gồm đưa đón sân bay, bữa sáng, cà phê chiều và chương trình chăm sóc sức khỏe hàng ngày, còn các chuyến tham quan Bắc Cực có thể được sắp xếp thông qua dịch vụ concierge.

Skýra cũng trở thành khách sạn đầu tiên ở Lapland của Phần Lan gia nhập hệ thống Small Luxury Hotels of the World, đưa vùng đất này vào một mạng lưới khách sạn vốn thường gắn với các điểm đến sang trọng đã có tên tuổi.

CƠ HỘI TỪ ĐÀ BÙNG NỔ DU LỊCH CỦA PHẦN LAN

Thời điểm này hợp lý vì chỉ riêng tháng 12/2025, Lapland ghi nhận 550.000 lượt lưu trú qua đêm của khách quốc tế, tăng 6% so với năm trước. Du khách đến từ Anh, Đức và Pháp là những thị trường quốc tế lớn nhất.

Giá phòng khách sạn cho thấy khách sẵn sàng chi trả khá cao cho các chuyến du lịch mùa đông. Tháng 2/2026, giá trung bình một phòng khách sạn tại Lapland là 279 euro (313 USD), mức cao nhất trong các vùng của Phần Lan.

Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, các đường bay quốc tế trực tiếp tiếp tục được mở rộng, giúp việc đến các điểm đến trên khắp Lapland thuận tiện hơn mà không cần quá cảnh tại Helsinki. Tuy nhiên, các khách sạn mới cũng chỉ ra điều mà khu vực này ngày càng cần: những lý do để du khách đến thăm ngoài mùa cao điểm Giáng sinh.

Các cơ sở lấy đi bộ đường dài, ẩm thực, xông hơi, chăm sóc sức khỏe và thiên nhiên hoang dã làm điểm nhấn có thể thu hút khách vào lúc ông già Noel nghỉ hè. Chẳng hạn, cả Skýra và Gáldu đều hoạt động ngoài mùa đông.

Dĩ nhiên, các điểm tham quan về ông già Noel ở Rovaniemi vẫn vô cùng đông khách, những căn lều kính sẽ không biến mất, và với nhiều du khách lần đầu, cực quang vẫn tiếp tục là lý do chính để hướng về phương bắc.

Ảnh: Afar

Thay vào đó, Lapland của Phần Lan đang bổ sung thêm một lớp giá trị mới. Điểm đến từng thuyết phục thành công du khách quốc tế dành kỳ nghỉ đông phía trên Vòng Bắc Cực nay đang tìm cách thuyết phục một bộ phận trong số họ lưu trú ở những nơi nhỏ hơn, yên tĩnh hơn và đắt đỏ hơn đáng kể.

Qua đó, Phần Lan nói chung và Lapland nói riêng đang dần không chỉ là chuyến đi Giáng sinh một lần trong đời, mà trở thành một điểm đến xa xỉ ở Bắc Cực theo đúng nghĩa, và hoàn toàn có thể diễn ra quanh năm.