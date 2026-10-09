Du lịch đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên: Mở rộng kết nối, trải nghiệm

Các đơn vị lữ hành của Hiệp hội Du lịch Hà Nội trải nghiệm tuyến du lịch đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Lân

6 hành trình trải nghiệm hấp dẫn

Thái Nguyên sở hữu vị trí địa lý chiến lược, tiếp giáp Thủ đô Hà Nội ở phía Nam, cách Sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 50km, có mạng lưới giao thông đồng bộ gồm đường bộ, đường sắt và đường sông. Sau sáp nhập địa giới hành chính, du lịch Thái Nguyên có thêm dư địa phát triển với nguồn tài nguyên phong phú.

Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Thái Nguyên sở hữu hệ thống di tích lịch sử phong phú, với nhiều địa chỉ đỏ thu hút du khách về nguồn. Thiên nhiên ưu đãi cho địa phương nhiều danh thắng như hồ Núi Cốc, hồ Gềnh Chề, hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà cùng hệ thống suối, bãi đá hoang sơ trên sườn Đông Tam Đảo. Đặc biệt, những đồi chè xanh ngút ngàn và không gian văn hóa Trà Thái Nguyên là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và trải nghiệm nông nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên Vũ Thị Thu Hương phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Hoàng Lân

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên Vũ Thị Thu Hương cho biết, toàn tỉnh hiện có 19 điểm du lịch được UBND tỉnh công nhận. Tiêu biểu là Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, vinh dự nhận giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới” năm 2022 của UNWTO và Giải thưởng Du lịch ASEAN năm 2025; các điểm du lịch cộng đồng Tân Cương, Tân Sơn; điểm du lịch sinh thái Phượng Hoàng; Trung tâm Thương mại Du lịch Dũng Tân...

Để đẩy mạnh phát triển du lịch, đặc biệt là kết nối giữa Thái Nguyên và Hà Nội, bên cạnh các sản phẩm truyền thống bằng đường bộ, tỉnh hợp tác với Tập đoàn Đường sắt Việt Nam triển khai tuyến du lịch đường sắt. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình phát triển sản phẩm đặc sắc gắn với văn hóa trà Thái Nguyên, đồng thời khai thác hiệu quả tuyến giao thông đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên.

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống trên tàu trải nghiệm Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Lân

Sau nhiều lần khảo sát, thử nghiệm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cùng Tập đoàn Đường sắt Việt Nam chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ về phát triển sản phẩm du lịch đường sắt giai đoạn 2026 - 2030. Các chuyến tàu mở màn sẽ đưa du khách từ Hà Nội đến Thái Nguyên tham dự Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, diễn ra từ ngày 30-10 đến 7-11-2026.

Theo ông Phạm Văn Dũng, Phó Ban Kế hoạch Kinh doanh Tập đoàn Đường sắt Việt Nam, với vị trí cửa ngõ tiếp giáp Hà Nội, kết nối đường sắt thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú, bề dày lịch sử và không gian văn hóa trà đặc sắc, Thái Nguyên có nhiều điều kiện để phát triển sản phẩm du lịch đường sắt độc đáo.

Trong các toa tàu, du khách được thưởng thức âm nhạc. Ảnh: Hoàng Lân

Trước mắt, tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn Đường sắt Việt Nam triển khai 6 chuyến tàu chuyên đề gắn với các hoạt động của Lễ hội Trà Thái Nguyên, dự kiến vào các ngày 30, 31-10 và 1, 5, 6-11. Đây là cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, đồng thời đánh giá nhu cầu thị trường, kiểm chứng chất lượng dịch vụ và hoàn thiện phương án khai thác thương mại.

Xây dựng sản phẩm mới Hà Nội - Thái Nguyên

Tại toạ đàm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên, Giám đốc Công ty lữ hành Tràng An Travel Nguyễn Hữu Cường đã công bố 6 sản phẩm du lịch được xây dựng kết hợp với đường sắt để các doanh nghiệp lữ hành cùng khai thác, gồm 3 tour trong ngày và 3 tour 2 ngày 1 đêm.

Trên hành trình trải nghiệm, du khách được thưởng thức nghệ thuật và nghe giới thiệu về văn hóa trà Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Lân

Với tour trong ngày, du khách khởi hành từ ga Hà Nội, đến ga Lưu Xá, tham quan Di tích lịch sử 915, Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, Hợp tác xã chè Hảo Đạt và Không gian văn hóa trà Tân Cương... Giá tour từ 790.000 đồng/khách. Đối với tour 2 ngày 1 đêm, hành trình từ Hà Nội đến Thái Nguyên và hồ Ba Bể mang đến cơ hội khám phá mùa vàng ruộng bậc thang, động Hua Mạ cùng các điểm đến trong hành trình.

“Tôi kỳ vọng du lịch đường sắt sẽ mang đến chìa khóa cho du lịch Thái Nguyên, phù hợp với khách nội địa, trong đó có học sinh, sinh viên, người lao động và người nghỉ hưu”, ông Nguyễn Hữu Cường nhận định.

Góc không gian giới thiệu trà Thái Nguyên trên tàu. Ảnh: Hoàng Lân

Tuy nhiên, để sản phẩm có thể phát triển bền vững, tạo sức bật cho du lịch Hà Nội - Thái Nguyên, cần sự phối hợp đa chiều hơn. Đóng góp cho sản phẩm du lịch mới này, Giám đốc Hanoitourist (Tổng Công ty Du lịch Hà Nội) Lê Thị Hòa cho rằng, đoàn tàu cần được trang bị màn hình giới thiệu thông tin du lịch của hai địa phương, góp phần quảng bá điểm đến và cung cấp thông tin cho hành khách. Bên cạnh đó, các địa phương cần có chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp du lịch, làm mới các điểm check-in, đầu tư không gian trải nghiệm để tăng sức hấp dẫn đối với du khách.

Sau khi đến ga Lưu Xá, du khách được tham quan Di tích lịch sử 915. Ảnh: Hoàng Lân

Theo Giám đốc Chi nhánh Saigontourist Hà Nội Nguyễn Hoài Thu, để sản phẩm du lịch đường sắt phát triển lâu dài, bền vững, địa phương cần gia tăng giá trị trải nghiệm ngay từ khi hành khách bước chân lên tàu. “Du khách nên được tiếp cận văn hóa đặc trưng tại các toa trải nghiệm thông qua hoạt động thưởng trà, thưởng thức chè lam và các sản phẩm gắn với văn hóa địa phương”, bà Thu gợi ý.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitour Hồ Xuân Phúc nhận định, để hấp dẫn khách quốc tế hơn, cần đa dạng hóa trải nghiệm tại các toa tàu, nâng tầm không gian văn hóa trà, nâng cao chất lượng trải nghiệm để đáp ứng nhu cầu của phân khúc khách cao cấp.

Du khách trải nghiệm không gian văn hóa trà tại Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Lân

Góp ý cho định hướng phát triển sản phẩm, Giám đốc Công ty du lịch Avitour Nguyễn Trung Quân, đại diện Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội, cho rằng cần định vị rõ ràng sản phẩm du lịch đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, xây dựng chiến dịch truyền thông cụ thể cho từng sản phẩm, đồng thời địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ và có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Đặng Duy Trung Hiếu cũng cho rằng, các sản phẩm du lịch đường sắt cần gắn với định hướng phát triển du lịch xanh, đồng thời lấy văn hóa trà làm nền tảng định vị thương hiệu trà Thái Nguyên. Trên cơ sở đó, địa phương cần xây dựng hệ sinh thái văn hóa trà với câu chuyện hấp dẫn, các sản phẩm, dịch vụ phong phú, sáng tạo hơn, qua đó tăng sức hấp dẫn và khả năng tiếp cận nhóm du khách trẻ.

Không gian nghệ thuật tại ga Lưu Xá. Ảnh: Hoàng Lân

Các ý kiến tại tọa đàm cho thấy, bên cạnh lợi thế về giao thông và tài nguyên du lịch, việc nâng cao chất lượng trải nghiệm, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết giữa các bên là những yếu tố được doanh nghiệp quan tâm. Với kế hoạch triển khai các chuyến tàu chuyên đề gắn với Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, tuyến du lịch đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho du khách, góp phần quảng bá hình ảnh và thúc đẩy liên kết du lịch giữa hai địa phương.