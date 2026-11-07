Du lịch Đồng Tháp bứt phá nhờ trải nghiệm xanh đậm chất bản địa

Sở hữu cảnh quan sông nước đặc trưng, hệ sinh thái đa dạng cùng những nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, Đồng Tháp có nhiều lợi thế phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp và cộng đồng. Điểm khác biệt của vùng đất này là du khách không chỉ được tham quan, ngắm cảnh mà còn có cơ hội hòa mình vào đời sống người dân, trải nghiệm những hoạt động mộc mạc đậm chất miền Tây.

Một trong những điểm đến tiêu biểu là Khu bảo tồn Quốc gia Tràm Chim, khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới. Vào mùa nước nổi, vùng đất Đồng Tháp Mười khoác lên diện mạo đặc trưng với những cánh đồng ngập nước, kênh rạch chằng chịt, bông điên điển vàng rực và mùa cá linh non theo con nước trở về.

Du khách trải nghiệm mùa nước nổi tại khu phố Bình Hòa, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Theo lãnh đạo Khu du lịch Tràm Chim, mỗi dụng cụ đánh bắt truyền thống đều chứa đựng kinh nghiệm, tri thức dân gian được người dân tích lũy qua nhiều thế hệ. Việc đưa những hoạt động này vào chương trình tham quan vừa giúp du khách hiểu hơn về văn hóa địa phương, vừa góp phần bảo tồn các giá trị đang dần mai một.

Đáng chú ý, người dân tại 4 xã vùng đệm Khu bảo tồn Quốc gia Tràm Chim được đào tạo để trở thành hướng dẫn viên, người kể chuyện bản địa. Chương trình tham quan mùa nước nổi gồm 9 hoạt động, kết nối thiên nhiên với đời sống cộng đồng, tạo thêm sinh kế cho người dân từ chính vốn hiểu biết và kỹ năng của mình. Ngoài khám phá cảnh quan tự nhiên, du khách còn được trải nghiệm đặt lợp, thu hoạch cá, cho cá ăn, đạp xe quanh trang trại và đi dạo vào buổi sáng sớm. Những hoạt động gần gũi này mang đến khoảng thời gian thư giãn, giúp du khách tạm rời nhịp sống đô thị.

Đa dạng điểm đến, tạo sức hút riêng

Không chỉ có Tràm Chim, Đồng Tháp còn hấp dẫn bởi những không gian du lịch mang đậm dấu ấn miệt vườn. Tại cù lao Thới Sơn, phường Thới Sơn, du khách có thể chèo xuồng qua những con rạch nhỏ, tham quan vườn cây ăn trái, thưởng thức trái cây tại vườn, nghe đờn ca tài tử và trải nghiệm làm bánh dân gian.

Chị Đặng Thị Oanh Kiều, du khách đến từ TP.HCM, cho biết mỗi lần đến cù lao Thới Sơn đều mang lại cảm giác mới lạ. Không gian thiên nhiên, những vườn cây trĩu quả và tiếng đờn ca tài tử tạo nên nét hấp dẫn riêng của vùng sông nước.

Trải nghiệm tham quan, đi thuyền trên cù lao Thới Sơn là lựa chọn hấp dẫn đối với du khách.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, các cơ sở du lịch cũng chủ động đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung nhân lực và đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm. Ông Trần Thanh Sơn, chủ Điểm Trà mật ong Kỳ Lân tại phường Thới Sơn, cho biết đơn vị đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ lượng khách tăng cao, hướng đến mang lại những trải nghiệm tốt hơn.

Trong khi đó, Khu du lịch biển Tân Thành, xã Gò Công Đông, mang đến một trải nghiệm khác biệt. Đến đây, du khách có thể khám phá đời sống vùng biển, tự tay cào nghêu dưới lớp cát và thưởng thức những sản vật địa phương.

Sự kết hợp giữa du lịch sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng và du lịch biển đang tạo nên bức tranh đa dạng cho ngành du lịch Đồng Tháp. Theo thống kê, tỉnh hiện có khoảng 106 điểm du lịch gắn với hoạt động nông nghiệp, cộng đồng và làng nghề, cùng khoảng 455 cơ sở lưu trú phục vụ du khách.

Đáng chú ý, Khu du lịch sinh thái Trại rắn Đồng Tâm được công nhận đạt tiêu chí du lịch xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2026. Đây là dấu ấn cho định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và khai thác bền vững các giá trị bản địa.

Trại rắn Đồng Tâm là điểm đến kết hợp tham quan, giáo dục trải nghiệm và bảo tồn đa dạng sinh học.

Giai đoạn 2025 - 2030, Đồng Tháp định hướng lấy du lịch sinh thái, nông nghiệp và cộng đồng làm sản phẩm đặc trưng, gắn với những thế mạnh như sen, xoài, hoa, kiểng và bản sắc văn hóa địa phương. Tỉnh đồng thời đẩy mạnh liên kết với TP.HCM và các địa phương để phát triển những tuyến du lịch kết nối, trong đó có hành trình về đất sen hồng, khám phá miền di sản và tuyến sắc màu vùng biên.

Đưa hình ảnh đất sen hồng vươn xa

Cùng với đầu tư sản phẩm, Đồng Tháp xác định quảng bá hình ảnh là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là xây dựng hình ảnh Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa và hội nhập sâu rộng.

Theo đó, tỉnh chú trọng xây dựng hệ thống dữ liệu, sản phẩm truyền thông kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia; tăng cường quảng bá trên báo chí, mạng xã hội và các nền tảng số. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn cũng được định hướng ứng dụng trong sản xuất, phân phối nội dung, phát triển hệ sinh thái truyền thông đa ngôn ngữ.

Địa phương đồng thời khuyến khích các sở, ngành, xã, phường chủ động quảng bá tiềm năng, thế mạnh; huy động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và những người có ảnh hưởng cùng tham gia lan tỏa hình ảnh quê hương.