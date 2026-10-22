Du lịch Đồng Tháp, 5 đặc sản nhất định phải mua về làm quà

Bánh phồng tôm Sa Giang giòn rụm

Nhắc đến đặc sản Đồng Tháp, bánh phồng tôm Sa Giang là cái tên quen thuộc. Sản phẩm gắn với vùng Sa Đéc, được làm từ tinh bột, tôm cùng các loại gia vị theo công thức riêng.

Sau khi phối trộn nguyên liệu, người làm bánh hấp chín, cắt thành lát mỏng rồi phơi khô và đóng gói. Khi chế biến, bánh được chiên trong dầu nóng, nở phồng, có độ giòn và hương thơm đặc trưng của tôm.

Ngoài bánh phồng tôm truyền thống, thị trường còn có những sản phẩm với nguyên liệu khác như mực, cua hoặc cá. Bánh có thể dùng ăn trực tiếp sau khi chiên hoặc ăn kèm các món gỏi, giúp tăng độ giòn và hương vị cho món ăn.

Nhờ dễ bảo quản và thuận tiện vận chuyển, bánh phồng tôm là món quà phù hợp để du khách mua về cho gia đình.

Mứt chuối phồng ngọt bùi, thơm vị gừng

Mứt chuối phồng, còn được gọi là kẹo chuối ở một số địa phương, là món quà dân dã được làm từ những nguyên liệu quen thuộc như chuối chín, đường, gừng, đậu phộng, mè và nước cốt dừa.

Chuối được sơ chế, làm khô rồi sên cùng các nguyên liệu đến khi hỗn hợp đạt độ dẻo. Phần mứt sau đó được dàn lên bánh tráng sữa, cuộn lại và cắt thành từng miếng vừa ăn.

Sự kết hợp giữa vị ngọt của chuối, độ béo của dừa, vị bùi của đậu phộng và chút cay ấm của gừng tạo nên hương vị riêng cho món bánh. Khi thưởng thức, thực khách cảm nhận được độ dẻo của phần nhân hòa cùng lớp bánh tráng bên ngoài.

Mứt chuối phồng thường được đóng gói thành từng hộp, thuận tiện mang theo trong hành lý. Khi mua, du khách nên chú ý hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản trên bao bì.

Nem Lai Vung chua dịu, đậm đà

Nem Lai Vung là đặc sản nổi tiếng gắn với địa danh Lai Vung của Đồng Tháp. Món ăn hấp dẫn bởi vị chua dịu, chút ngọt, vị cay của tiêu và hương thơm của tỏi.

Nguyên liệu chính gồm thịt heo nạc, da heo thái nhỏ, thính gạo, tỏi và tiêu. Sau khi trộn cùng gia vị, hỗn hợp được gói bằng lá phù hợp, bên ngoài bọc thêm lá chuối rồi để lên men tự nhiên theo quy trình chế biến.

Nem đạt độ chín có màu sắc đặc trưng, kết cấu chắc và hương vị hài hòa. Món này thường được dùng trực tiếp hoặc ăn kèm rau sống, tùy khẩu vị.

Nem Lai Vung được nhiều du khách lựa chọn làm quà bởi kích thước nhỏ gọn, dễ chia phần. Tuy nhiên, đây là thực phẩm lên men từ thịt nên cần chọn cơ sở sản xuất uy tín, kiểm tra hạn sử dụng và bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhất là khi phải di chuyển xa.

Khô cá lóc Tràm Chim đậm vị đồng quê

Khô cá lóc là món ăn quen thuộc trong ẩm thực miền Tây, trong đó sản phẩm gắn với vùng Tràm Chim được nhiều du khách tìm mua khi đến Đồng Tháp.

Cá lóc sau khi làm sạch được xẻ, sơ chế và tẩm ướp với các loại gia vị như muối, ớt, sả hoặc nghệ tùy công thức. Sau đó, cá được phơi hoặc sấy đến độ khô phù hợp để bảo quản và chế biến.

Khô cá lóc có thể chiên, nướng hoặc dùng làm nguyên liệu cho các món gỏi. Khi kết hợp với xoài xanh, rau thơm hay những loại rau đặc trưng miền Tây, vị đậm đà của cá hòa cùng vị chua, cay và tươi mát của các nguyên liệu khác.

Đây là món quà thích hợp với những gia đình yêu thích đặc sản vùng sông nước. Khi mua, nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bao bì kín và hướng dẫn bảo quản cụ thể.

Quýt hồng Lai Vung ngọt thơm, bắt mắt

Quýt hồng Lai Vung là một trong những đặc sản nông sản được nhắc đến nhiều khi nói về Đồng Tháp. Quả có màu sắc bắt mắt khi chín, hương thơm dễ chịu và vị ngọt dịu xen chút chua nhẹ tùy độ chín.

Nhờ điều kiện đất đai và kinh nghiệm canh tác của người dân địa phương, quýt hồng đã trở thành sản phẩm nông nghiệp gắn với hình ảnh Lai Vung. Vào mùa thu hoạch, du khách có thể tìm mua quýt tại các điểm bán nông sản hoặc tham quan vườn theo chương trình phù hợp.

Quýt hồng có thể thưởng thức ngay hoặc mang về làm quà cho người thân. Khi chọn, nên ưu tiên quả còn nguyên vẹn, không dập nát và được bảo quản phù hợp để giữ độ tươi ngon trong quá trình vận chuyển.

Từ món bánh giòn thơm, nem chua đậm vị đến khô cá lóc và trái cây đặc sản, Đồng Tháp có nhiều lựa chọn quà quê mang dấu ấn miền Tây. Tùy thời điểm ghé thăm và nhu cầu bảo quản, du khách có thể chọn những sản phẩm phù hợp để lưu giữ hương vị của chuyến đi.