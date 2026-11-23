Ngày 23/11, Hiệp hội Du lịch Đồng Nai tổ chức tọa đàm “Du lịch xanh Đồng Nai - Từ nhận thức đến hành động giảm phát thải”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: N.K

Theo bà Nguyễn Cao Thùy Trang - đại diện Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, sau hợp nhất Đồng Nai sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch xanh. Nổi bật là Vườn quốc gia Cát Tiên; Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới, với quy hoạch 51 điểm du lịch sinh thái trên diện tích hơn 42.500ha; cùng các điểm đến như hồ Trị An, núi Bà Rá, núi Chứa Chan.

Bên cạnh tài nguyên thiên nhiên, sự hình thành của sân bay quốc tế Long Thành và cảng Phước An với khả năng đón tàu du lịch quốc tế mở ra thêm cơ hội kết nối, thu hút khách. Đây cũng là cơ sở để Đồng Nai định vị hình ảnh điểm đến du lịch carbon thấp của vùng Đông Nam Bộ.

Tuy nhiên, quy mô khách du lịch ngày càng tăng cũng đặt ra áp lực không nhỏ đối với môi trường. Năm 2025, Đồng Nai đón trên 5,2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 3.900 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương đón hơn 4,45 triệu lượt khách. Theo định hướng tại Nghị quyết số 10-NQ/TU, Đồng Nai hướng tới mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách, doanh thu gần 12.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Bà Trang cho rằng, khoảng cách từ nhận thức đến hành động xanh tại nhiều doanh nghiệp vẫn còn khá lớn. Qua hoạt động khảo sát và đào tạo, bà Trang chỉ ra 4 hạn chế chủ yếu: doanh nghiệp chưa có dữ liệu phát thải cụ thể; còn tâm lý e ngại đầu tư xanh tốn kém; thiếu công cụ tính toán lượng phát thải bằng tiếng Việt, phù hợp điều kiện trong nước; đội ngũ nhân lực trực tiếp chưa được trang bị kiến thức về khí nhà kính (CO2e) và các thao tác tiết kiệm tài nguyên trong công việc hằng ngày.

Vấn đề phát triển du lịch xanh được các chuyên gia, doanh nghiệp quan tâm. Ảnh: N.K

Từ góc độ nghiên cứu, TS. Dương Đức Minh – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch TPHCM nhìn nhận, du lịch xanh là quá trình hình thành và duy trì mối quan hệ hai chiều giữa cung và cầu trong một môi trường thể chế phù hợp. Cụ thể, nhu cầu của du khách tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới sản phẩm, trong khi những dịch vụ xanh có chất lượng, giá cả hợp lý, thuận tiện và thông tin minh bạch cũng góp phần định hướng lựa chọn của khách hàng.

Theo TS. Dương Đức Minh, trong quá trình này, thể chế giữ vai trò kiến tạo thông qua hệ thống quy định, tiêu chuẩn, chính sách hỗ trợ và quản trị điểm đến, qua đó tháo gỡ những trở ngại về hạ tầng và cơ chế phối hợp.

Vận dụng vào thực tiễn Đồng Nai, TS. Dương Đức Minh cho rằng, cần đối chiếu đặc điểm thị trường khách với năng lực cung ứng và chính sách hiện hành để xác định những khâu cần cải thiện. Đáng chú ý, việc gia tăng số lượng sản phẩm xanh hay doanh nghiệp tham gia chưa đủ để khẳng định tác động môi trường đã giảm. Hiệu quả môi trường, đặc biệt là mức giảm phát thải khí nhà kính, phải được đánh giá song song với hiệu quả kinh tế trên cơ sở dữ liệu hoạt động, phạm vi kiểm kê và phương pháp tính toán chính xác.

TP Đồng Nai hướng đến trở thành điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: S.X

Đồng quan điểm, ông Huỳnh Quốc Bảo - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng Nai khẳng định, doanh nghiệp có thể bắt đầu chuyển đổi xanh từ những việc cụ thể như theo dõi mức tiêu thụ điện, nước, nhiên liệu; giảm lãng phí thực phẩm và cải tiến quy trình phục vụ.

“Cần phân biệt giữa cải thiện vệ sinh môi trường thông thường với kết quả giảm phát thải khí nhà kính. Bởi việc xác định mức giảm phát thải đòi hỏi dữ liệu và phương pháp tính toán chuẩn xác, thay vì chỉ dựa trên những thay đổi mang tính cảm tính”, ông Bảo nhấn mạnh.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, Hiệp hội Du lịch Đồng Nai cho hay, sẽ tổng hợp các kiến nghị tại tọa đàm, phối hợp với cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và trường đại học nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận kiến thức, công cụ đo lường và các mô hình thực hành xanh phù hợp.

Theo ông Trần Văn Tấn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Phúc, chủ Nông trại Du lịch Quả Điều Vàng, giá trị của du lịch nông nghiệp không chỉ nằm ở doanh thu từ tham quan, lưu trú hay các dịch vụ, mà còn ở khả năng gia tăng giá trị kinh tế trên nền tảng tài nguyên sẵn có, đồng thời bảo tồn đất nông nghiệp, hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên. Do đó, giảm phát thải cần được thực hiện ngay trong hoạt động vận hành, từ di chuyển, lưu trú, ăn uống đến sử dụng điện, nước và xử lý chất thải, có đo lường và đánh giá cụ thể.