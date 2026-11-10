Du lịch Đông Bắc Á hút khách Việt, nhiều điểm đến tăng trưởng gấp 2–3 lần

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka, lượng đặt dịch vụ đến Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong quý III/2026 tăng khoảng 1,5 lần. Một số điểm đến ghi nhận mức tăng cao hơn đáng kể, phản ánh nhu cầu du lịch Đông Bắc Á tiếp tục khởi sắc.

Trung Quốc là thị trường nổi bật về tốc độ tăng trưởng. Tại Hàng Châu, lượng đặt vé máy bay tăng gần gấp ba lần, trong khi lượng đặt phòng tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2025. Việc khai thác thêm các đường bay mới góp phần tạo thuận lợi cho du khách. Bắc Kinh cũng ghi nhận lượng đặt vé tăng hơn gấp đôi, nhu cầu lưu trú tăng gần 50%.

Du khách Việt dành sự quan tâm đặc biệt cho các điểm đến mang đậm phong vị mùa lạnh tại Nhật Bản. (Ảnh: Tràng An Travel)

Tại Nhật Bản, lượng đặt vé máy bay đến Sapporo và Fukuoka cùng tăng khoảng 70%. Trong khi Sapporo thu hút khách bằng cảnh sắc mùa lạnh, Fukuoka được quan tâm nhờ ẩm thực và các trải nghiệm văn hóa địa phương. Lượng đặt phòng tại Nagoya tăng hơn gấp đôi, còn Kyoto tăng hơn 1,5 lần.

Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận sức hút tại những điểm đến ngoài Seoul và Busan. Lượng đặt vé máy bay đến đảo Jeju tăng khoảng 1,5 lần, lượng đặt phòng tăng hơn gấp đôi. Tại Seogwipo, nhu cầu lưu trú tăng hơn hai lần, trong khi lượng đặt vé đến Cheongju tăng gần 2,5 lần.

Những số liệu này cho thấy sự quan tâm của du khách đang mở rộng sang các điểm đến mới. Tuy nhiên, mức tăng đặt dịch vụ trên một nền tảng chưa phản ánh đầy đủ tốc độ tăng trưởng của toàn thị trường.

Không chỉ các nền tảng trực tuyến, nhiều doanh nghiệp lữ hành trong nước cũng ghi nhận nhu cầu du lịch quốc tế mùa thu đông gia tăng.

Theo thông tin từ các đơn vị lữ hành, tính đến đầu tháng 11/2026, lượng khách đăng ký tour mùa thu quốc tế tăng khoảng 15–30% so với cùng kỳ. Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục là những thị trường được quan tâm.

BestPrice ghi nhận tỷ lệ lấp chỗ các hành trình Đông Bắc Á tăng 20–30%. Trong khi đó, Vietluxtour cho biết lượng khách đặt tour thu đông tăng 10–15%, với mức giá khoảng 15–25 triệu đồng cho các hành trình châu Á và 45–70 triệu đồng đối với một số tour trải nghiệm Nhật Bản hoặc châu Âu.

Bên cạnh lượng khách tăng, một số doanh nghiệp nhận thấy sự thay đổi trong cách lựa chọn hành trình.

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Golden Smile Travel, cho rằng du khách đang quan tâm nhiều hơn đến những tuyến điểm mới và trải nghiệm phù hợp với nhu cầu cá nhân. Giá tour hay số lượng địa danh tham quan không còn là yếu tố quyết định đối với một bộ phận khách hàng.

Đại diện Tràng An Travel cũng nhận định du khách ngày càng chú trọng thời điểm khởi hành, sự thuận tiện của đường bay và trải nghiệm văn hóa bản địa, thay vì chỉ lựa chọn hành trình có nhiều điểm tham quan.

Dù vậy, những tour kết hợp nhiều địa danh trong thời gian ngắn vẫn phù hợp với nhóm khách lần đầu xuất ngoại hoặc muốn tối ưu chi phí. Điều này cho thấy nhu cầu du lịch đang có sự phân hóa, buộc doanh nghiệp phải đa dạng hóa sản phẩm thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá.

Sức mua tăng tại nhiều điểm đến Đông Bắc Á đang mở ra cơ hội cho ngành lữ hành. Tuy nhiên, lượng đặt dịch vụ tăng chưa đồng nghĩa doanh thu và hiệu quả kinh doanh tăng tương ứng. Khả năng chuyển nhu cầu thành doanh thu thực tế, kiểm soát chi phí và đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng mới là bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp du lịch.