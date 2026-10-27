Du lịch Điện Biên trước cơ hội nâng tầm trải nghiệm du khách

Chiều 27/10, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Điện Biên tổ chức hội thảo tham vấn kết quả khảo sát thông tin du khách, với sự tham gia của chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn. Kết quả khảo sát là cơ sở thực tiễn phục vụ xây dựng chính sách hỗ trợ, phát triển du lịch của tỉnh.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, từ đầu năm đến cuối tháng 9/2026, khảo sát được thực hiện tại 37 xã, phường trọng điểm du lịch thuộc ba phân vùng kinh tế của tỉnh, với 1.165 du khách, gồm 958 khách nội địa và 207 khách quốc tế, cùng 50 doanh nghiệp du lịch.

Du lịch cộng đồng tại Điện Biên hấp dẫn du khách

Thời gian lưu trú bình quân đạt 3,02 ngày/lượt khách. Trong đó, khách nội địa lưu trú bình quân 3,09 ngày, khách quốc tế 2,69 ngày. Có 997 du khách, tương đương 85,58% số người tham gia khảo sát, lưu trú qua đêm.

Tổng chi tiêu của nhóm khách khảo sát trong toàn chuyến đạt khoảng 3,91 tỷ đồng. Sau khi xác định các khoản chi phát sinh tại Điện Biên, tổng chi tiêu tại địa phương đạt khoảng 2,195 tỷ đồng, tương đương bình quân 1,884 triệu đồng/lượt khách.

Về kênh tiếp cận thông tin, bạn bè và người thân là nguồn tham khảo chủ yếu của khách nội địa, chiếm 57,2%; Internet chiếm 33,09%. Trong khi đó, 85,51% khách quốc tế biết đến điểm đến thông qua Internet, cho thấy vai trò quan trọng của truyền thông số trong quảng bá du lịch.

Đáng chú ý, mức độ hài lòng bình quân của khách nội địa đạt 3,59/5 điểm, cao hơn mức 3,29/5 điểm của khách quốc tế. Cảnh quan và giá trị lịch sử, văn hóa là những yếu tố tạo ấn tượng nổi bật, được 71,61% khách nội địa và 92,75% khách quốc tế lựa chọn. Thái độ thân thiện của người dân địa phương cũng được đánh giá tích cực.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy sản phẩm, dịch vụ du lịch chưa thực sự phong phú. Có 25,57% khách nội địa và 21,74% khách quốc tế phản ánh hạn chế này.

Khoảng cách địa lý, việc di chuyển khó khăn, mệt mỏi và tình trạng mất vệ sinh môi trường cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách.

Du khách tham quan, trải nghiệm gian hàng đặc sản địa phương

Đối với khách quốc tế, dù 83,09% sẵn sàng giới thiệu Điện Biên cho người khác, chỉ 24,15% bày tỏ ý định quay trở lại.

Khoảng cách giữa hai chỉ số cho thấy tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng trải nghiệm để chuyển sức hấp dẫn của điểm đến thành khả năng giữ chân du khách.

Từ góc độ doanh nghiệp, các hạn chế đáng chú ý gồm hạ tầng kết nối giữa các tuyến, điểm du lịch chưa thuận lợi; thiếu sản phẩm vui chơi, giải trí ban đêm và dịch vụ mua sắm; tính mùa vụ cao; nguồn nhân lực còn hạn chế về chuyên môn, ngoại ngữ và tiếp thị số.

Khả năng tiếp cận vốn và liên kết giữa các cơ sở kinh doanh cũng cần được cải thiện.

Tại hội thảo, ông Bùi Anh Tiến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương mại - Xây dựng số 6 Điện Biên, đề xuất các địa phương chú trọng sưu tầm, lưu giữ vật dụng, đồ dùng và phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc, nhất là dân tộc Mông, để hình thành những sản phẩm trải nghiệm mang bản sắc riêng.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thống kê Điện Biên cũng đề nghị đơn vị tư vấn kế thừa các kết quả thống kê du lịch đã được công nhận, bảo đảm tính thống nhất và độ tin cậy của dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách.

Kết luận hội thảo, ông Lý Thanh Tiềm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Điện Biên, đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết quả khảo sát không chỉ phản ánh thực trạng hoạt động du lịch mà còn cung cấp căn cứ để Điện Biên xác định những điểm cần ưu tiên cải thiện, từ hạ tầng, dịch vụ đến quảng bá số và bảo tồn văn hóa bản địa, hướng tới nâng cao chất lượng trải nghiệm và gia tăng giá trị kinh tế từ du lịch.