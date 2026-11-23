Hội nghị gặp mặt các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch năm 2026. Ảnh: Quàng Đạt

Chiều 23.11, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị gặp mặt các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch năm 2026. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các bản du lịch cộng đồng và doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, toàn tỉnh Điện Biên ước đón khoảng 1,7 triệu lượt khách, đạt 106,3% kế hoạch, tăng 16,9% so với năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.100 tỉ đồng, hoàn thành 107,6% kế hoạch, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Kết quả này có sự đóng góp của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong việc hình thành thêm sản phẩm, điểm đến mới, từng bước nâng cao sức hấp dẫn của du lịch địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quàng Đạt

Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản phẩm

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp và đội ngũ trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Ông nhấn mạnh, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 31.12.2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Điện Biên giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 đã xác định mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng xanh, thông minh và bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quàng Đạt

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đã trao đổi những vướng mắc trong phát triển sản phẩm, quảng bá, xúc tiến và liên kết du lịch; các sở, ngành, địa phương trực tiếp giải đáp, đề xuất hướng tháo gỡ.

Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch theo Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh được giới thiệu, hướng dẫn triển khai nhằm giúp tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận, chủ động xây dựng phương án đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành ngày 29.6.2026, có hiệu lực từ ngày 10.7.2026.

Cùng với chính sách hỗ trợ, định hướng phát triển du lịch và các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2027 cũng được thông tin để doanh nghiệp chủ động kế hoạch kinh doanh, kết nối thị trường, quảng bá điểm đến. Các chuyên gia chia sẻ xu hướng mới, đề xuất giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Nhiều sản phẩm, điểm đến mới cùng các hoạt động quảng bá, xúc tiến góp phần tạo sức hút cho du lịch Điện Biên. Nguồn: Sở VHTTDL Điện Biên

Mở rộng không gian và động lực tăng trưởng

Để những kiến nghị của doanh nghiệp sớm được giải quyết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành, địa phương và Hiệp hội Du lịch tổng hợp, phân loại ý kiến, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Các xã, phường cần tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ, nhất là Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND; tập trung nguồn lực hoàn thiện 7 bản du lịch cộng đồng tiêu biểu.

Việc nâng cao chất lượng các điểm du lịch cộng đồng không chỉ góp phần phát huy giá trị văn hóa bản địa mà còn tạo thêm sản phẩm trải nghiệm, tăng sức hấp dẫn cho điểm đến.

Bên cạnh hoàn thiện sản phẩm, hạ tầng giao thông và các dự án quy mô lớn được kỳ vọng mở rộng dư địa phát triển du lịch. Theo thông tin tại hội nghị, tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang dự kiến khởi công vào đầu tháng 12.2026.

Trên địa bàn tỉnh, một số dự án lớn cũng đang được triển khai như Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ; Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa, lịch sử Điện Biên Phủ.

Năm 2026, du lịch Điện Biên đạt nhiều kết quả tích cực, ước đón 1,7 triệu lượt khách, tổng thu 3.100 tỉ đồng. Ảnh minh họa: Sở VHTTDL Điện Biên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh, năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà thực hiện các mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10,4% trở lên theo Nghị quyết của Quốc hội.

Để góp phần thực hiện mục tiêu này, ông đề nghị các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và quảng bá, xúc tiến du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Điện Biên sẽ tiếp tục lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài, cùng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.