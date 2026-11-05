Du lịch Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng

Khách đạp xe tham quan bờ biển Đà Nẵng. Ảnh: VĨNH LỘC

Du khách tăng

Bước vào tháng 11, Công ty TNHH Du lịch Hội An DMC bắt đầu đón những đoàn khách quốc tế mới. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Hội An DMC thông tin, thời điểm này bình quân mỗi ngày doanh nghiệp phục vụ 7 - 10 tour tham quan với 150 - 200 lượt khách.

Đáng chú ý, DMC hiện đã nhận khá nhiều tour đặt đến tháng 3/2027, riêng tháng 12/2026, lượng khách đăng ký đã vượt 1.000 lượt. Theo ông Tuấn, tâm lý e ngại thời tiết mưa bão như tháng 10 năm ngoái khiến du khách quyết định lùi chuyến đi sang những tháng cuối năm hoặc đầu năm sau, dẫn đến việc đặt tour gia tăng mạnh mẽ.

Tương tự, tại Công ty Du lịch Sabirama Hội An, lượng khách đăng ký lưu trú và trải nghiệm các dịch vụ như học nấu ăn, chèo thúng khám phá rừng dừa Cẩm Thanh đã tăng đáng kể từ đầu tháng 11. Bình quân mỗi ngày, đơn vị đón khoảng 70 - 120 khách.

Ông Trương Văn Quý, Giám đốc Công ty Du lịch Sabirama Hội An chia sẻ, diễn biến này phù hợp với quy luật mùa vụ của thị trường, bởi từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau thường là mùa cao điểm khách Âu, Mỹ đến Đà Nẵng.

Không chỉ các đơn vị lữ hành có tín hiệu vui, khảo sát hệ thống cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố cho thấy, tỷ lệ đặt phòng trong 2 tháng cuối năm hầu hết tăng 50 - 60% so với thời điểm tháng 10. Tại La Siesta Hoi An Resort & Spa (quy mô 137 phòng), hiện tại tỷ lệ đặt phòng tháng 11 đạt khoảng 60% và tháng 12 là 55%.

Ông Vương Đình Mạnh, Giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng La Siesta cho biết, doanh nghiệp kỳ vọng kết thúc tháng 11 công suất phòng sẽ đạt khoảng 70% và tháng 12 là 75%. Tại Furama Resort Danang, thời điểm hiện tại công suất đặt phòng 2 tháng cuối năm đạt khoảng 60%, phần lớn là khách quốc tế. Những con số trên được xem là tín hiệu khá tốt, cho thấy thị trường du lịch đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Du khách nước ngoài tìm hiểu thông tin du lịch Đà Nẵng. Ảnh: VĨNH LỘC

Tạo đà hoàn thành mục tiêu

Năm 2026, ngành du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu đón trên 19 triệu lượt khách, tăng 10 - 12% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 8,6 - 8,7 triệu lượt; khách nội địa đạt 10,8 - 11,1 triệu lượt.

Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố phục vụ hơn 17 triệu lượt khách, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 8,3 triệu lượt, tăng 24,1%; khách nội địa đạt gần 8,8 triệu lượt, tăng 24,9%. Riêng tháng 10, tổng lượng khách lưu trú đạt hơn 1,47 triệu lượt (khách quốc tế đạt khoảng 732.300 lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ và tăng 10,7% so với tháng trước).

Tính đến đầu tháng 10/2026, Đà Nẵng có 28 đường bay đến Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, tăng 2 đường bay so với cùng kỳ năm 2025, cùng 2 đường bay đến Cảng Hàng không Chu Lai. Cụ thể, có 20 đường bay quốc tế thường kỳ và 10 đường bay nội địa; tần suất khai thác trung bình đạt 176 chuyến/ngày, tăng 33 chuyến so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đường bay nội địa đạt trung bình 108 chuyến/ngày, đường bay quốc tế đạt 68 chuyến/ngày.

Mạng lưới đường bay ngày càng mở rộng, tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận điểm đến mà còn giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng tour, kết nối thị trường và tổ chức các chương trình nghỉ dưỡng phù hợp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng so với các điểm đến trong khu vực.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, qua 10 tháng năm 2026, các thị trường khách đều đạt mục tiêu đề ra với tỷ lệ tăng trưởng tích cực. Trong đó, những thuận lợi về kết nối hàng không và chính sách thị thực đã tạo cơ sở quan trọng để ngành du lịch khai thác nguồn khách đa dạng, hiệu quả.

Những tín hiệu khởi sắc của thị trường khách các tháng cuối năm tạo nền tảng để ngành du lịch hoàn thành kế hoạch năm 2026, đồng thời giúp các doanh nghiệp tự tin, chủ động xây dựng chương trình, sản phẩm, dịch vụ phù hợp từng thị trường khách. Điều này sẽ góp phần vào đà tăng trưởng chung của du lịch thành phố, từng bước khẳng định vị thế điểm đến Đà Nẵng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay và những năm tiếp theo.

Đà Nẵng vào tốp 10 điểm đến xu hướng thế giới năm 2027

Thành phố Đà Nẵng vừa được nền tảng tìm kiếm dịch vụ du lịch quốc tế Skyscanner xếp thứ 7 trong danh sách 10 điểm đến xu hướng năm 2027 (Trending Destinations 2027), trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á góp mặt trong bảng xếp hạng này. Theo báo cáo Travel Trends 2027 của Skyscanner, Đà Nẵng ghi nhận mức tăng 68% về lượt tìm kiếm chuyến bay so với cùng kỳ năm trước. Kết quả được xác định dựa trên dữ liệu tìm kiếm chuyến bay khứ hồi từ ngày 1/1 đến 17/6/2026 so với cùng kỳ năm 2025 trên nền tảng Skyscanner tại thị trường Anh.

Trong danh sách, Đà Nẵng đứng sau các điểm đến như Bishkek (Kyrgyzstan), Hurghada (Ai Cập), Malmö (Thụy Điển), Trapani (Ý), Samos (Hy Lạp) và Trùng Khánh (Trung Quốc). Đây là những địa danh ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm nổi bật, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của du khách đối với các hành trình khám phá mới.

Skyscanner đánh giá cao sự đa dạng trong trải nghiệm du lịch tại Đà Nẵng, từ nghỉ dưỡng tại biển Mỹ Khê, tham quan Cầu Vàng đến khám phá văn hóa, ẩm thực và đời sống địa phương. Đáng chú ý, hình ảnh Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills được lựa chọn làm hình ảnh minh họa cho thành phố trong danh sách. Bên cạnh lợi thế du lịch biển, Đà Nẵng còn sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, kết nối các danh thắng Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn với không gian di sản Hội An, Mỹ Sơn, tạo điều kiện phát triển những hành trình kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và khám phá thiên nhiên.

Trước đó, Đà Nẵng cũng được Lonely Planet lựa chọn vào danh sách Best in Travel 2027. Việc liên tiếp xuất hiện trong các bảng giới thiệu điểm đến quốc tế góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch thành phố, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường khách quốc tế trong năm 2027.