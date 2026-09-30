Du lịch Đà Nẵng: Thực hành xanh nhằm nâng tầm điểm đến

Hướng dẫn thực hành du lịch xanh

Chiều ngày 30/9, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch (VH-TT&DL) Đà Nẵng phối hợp với Dự án “Du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam” (ST4SD) tổ chức hội nghị tập huấn áp dụng Bộ tiêu chí Cơ sở lưu trú du lịch xanh Đà Nẵng – Da Nang Green Stay với thông điệp “Thực hành xanh – Nâng tầm điểm đến”.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An phát biểu tại hội nghị.

Theo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, Bộ tiêu chí Da Nang Green Stay được UBND TP Đà Nẵng ban hành tại Quyết định 3630/QĐ-UBND ngày 14/8/2026. Sau lễ công bố và chính thức giới thiệu Bộ tiêu chí đến cộng đồng doanh nghiệp, hội nghị tập huấn lần này bước sang giai đoạn hướng dẫn và thực hành cơ sở lưu trú du lịch xanh trong hoạt động thực tế.

Giám đốc Quốc gia Helvetas Việt Nam, Cố vấn Dự án ST4SD Phạm Văn Lương cho biết, thông qua hội nghị tập huấn, các cơ sở lưu trú du lịch được hướng dẫn cách xác định điểm xuất phát, lựa chọn tiêu chí phù hợp, thực hiện tự đánh giá và xây dựng minh chứng; đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng để từng bước hoàn thiện phương thức vận hành.

Việc thực hành theo Da Nang Green Stay cũng góp phần giúp doanh nghiệp từng bước nâng cao năng lực quản lý môi trường và vận hành bền vững, tạo nền tảng để tiếp cận các chương trình, tiêu chuẩn và chứng nhận du lịch bền vững quốc tế phù hợp trong quá trình phát triển.

Theo ông Phạm Văn Lương, phát triển du lịch xanh không chỉ là chuyện của cơ quan quản lý mà cần được chuyển hóa thành thực hành cụ thể tại từng cơ sở kinh doanh. Việc triển khai Da Nang Green Stay cần hướng đến ngày càng nhiều cơ sở lưu trú chủ động thực hành xanh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động đến môi trường và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An cho biết, Đà Nẵng hiện có hơn 2.468 cơ sở lưu trú du lịch với trên 67.735 phòng. Với quy mô lớn và đa dạng, từ khách sạn, khu nghỉ dưỡng đến homestay, biệt thự du lịch và các loại hình lưu trú khác, việc xây dựng một bộ tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế sẽ tạo cơ sở để các doanh nghiệp chủ động lựa chọn giải pháp và từng bước nâng cao hiệu quả vận hành theo hướng bền vững.

Bộ tiêu chí Da Nang Green Stay được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó có kinh nghiệm của Thụy Sĩ về phát triển du lịch bền vững, đồng thời tham chiếu các nguyên tắc của Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu (GSTC) và được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của Đà Nẵng.

Chuyên gia của Dự án ST4SD hướng dẫn thực hành Bộ tiêu chí Da Nang Green Stay.

Nâng tầm điểm đến từ hoạt động hàng ngày

“Chuyển đổi xanh trong du lịch không nhất thiết bắt đầu từ những thay đổi lớn. Đối với cơ sở lưu trú, đó có thể là những việc rất cụ thể trong hoạt động hằng ngày như sử dụng hiệu quả điện, nước và các nguồn tài nguyên; giảm chất thải, hạn chế nhựa dùng một lần; thực hiện mua sắm xanh; nâng cao nhận thức, kỹ năng của nhân viên; hay tăng cường sử dụng và quảng bá các sản phẩm, giá trị văn hóa và dịch vụ của địa phương”, bà Nguyễn Thị Hoài An nhấn mạnh.

Với cách tiếp cận đó, Da Nang Green Stay được thiết kế theo hướng linh hoạt, phù hợp với nhiều loại hình và quy mô cơ sở lưu trú, gồm 9 nhóm nội dung với 219 tiêu chí và 3 cấp độ thực hành. Các cơ sở có thể lựa chọn lộ trình phù hợp với điều kiện và mức độ sẵn sàng của mình, từng bước cải thiện phương thức vận hành theo hướng hiệu quả hơn và bền vững hơn.

Định kỳ 6 tháng, cơ sở lưu trú du lịch gửi thông tin về kết quả thực hành cho Sở VH-TT&DL Đà Nẵng. Sở tổng hợp, theo dõi, chia sẻ các mô hình thực hành phù hợp và tổ chức tổng kết định kỳ, làm cơ sở tiếp tục hướng dẫn, cải tiến và nâng cao mức độ thực hành.

Với cách tiếp cận tự nguyện, linh hoạt và lấy thực hành thực tế làm trọng tâm, mỗi cơ sở lưu trú du lịch có thể chủ động xác định điểm xuất phát, lựa chọn nội dung phù hợp với điều kiện của mình và từng bước nâng cao mức độ thực hành xanh. Sở VH-TT&DL Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với Dự án ST4SD và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hành, đồng thời xây dựng và cung cấp các tài liệu hỗ trợ như cẩm nang, infographic, video hướng dẫn và chia sẻ các mô hình thực hành phù hợp.

“Với thông điệp “Thực hành xanh – Nâng tầm điểm đến”, Đà Nẵng hướng đến việc đưa các nguyên tắc phát triển bền vững từ định hướng thành những hành động cụ thể trong hoạt động lưu trú, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, có trách nhiệm và phát triển bền vững”, bà Nguyễn Thị Hoài An nhấn mạnh.