Du lịch Đà Nẵng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới

Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao

Tại toạ đàm “Giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch” do Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Đà Nẵng tổ chức ngày 11/11, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Thị Hoài An cho biết, đến tháng 10/2026, trên địa bàn có khoảng 80.000 lao động trực tiếp làm việc trong lĩnh vực du lịch, trong đó hơn 70% lao động đã qua đào tạo.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An phát biểu tại tọa đàm.

Hiện toàn thành phố có gần 2.500 cơ sở lưu trú du lịch, 723 doanh nghiệp lữ hành, 7.443 hướng dẫn viên (trong đó có 5.343 HDV quốc tế, 1.996 HDV nội địa, 104 HDV tại điểm), 56 khu, điểm du lịch, hơn 2.600 đơn vị vận chuyển, hơn 100 tàu phục vụ du lịch, hơn 10.000 cơ sở dịch vụ ăn uống và khoảng 200 nhà hàng. Các doanh nghiệp nà đang sử dụng lực lượng lao động trực tiếp và gián tiếp quy mô lớn.

Nhìn chung, lực lượng lao động tại các doanh nghiệp du lịch cơ bản ổn định, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao. Các doanh nghiệp ngày càng quan tâm công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề; nhiều đơn vị đã chủ động đào tạo tại chỗ, đào tạo chéo, đồng thời tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển.

Tuy nhiên, chất lượng lao động giữa các doanh nghiệp chưa đồng đều; nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt nhân lực có trình độ ngoại ngữ và kinh nghiệm quản lý còn thiếu. Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động thành thạo tiếng Nga, tiếng Ả Rập để phục vụ khách từ các thị trường này. Các doanh nghiệp quy mô nhỏ còn hạn chế nguồn lực tài chính nên chưa đầu tư nhiều cho đào tạo dài hạn; mối liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo chưa thực sự chặt chẽ.

Đổi mới đào tạo, nâng chất lượng nhân lực du lịch

Các đại biểu cho rằng, để thực hiện mục tiêu “Chất lượng cao - Giàu bản sắc - Phát triển xanh, thông minh - Lan tỏa rộng - Cạnh tranh quốc tế”, trong giai đoạn tới du lịch Đà Nẵng sẽ chuyển mạnh từ tăng trưởng về số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng; chú trọng nâng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Cùng với việc duy trì các sản phẩm du lịch truyền thống, TP Đà Nẵng đang định hướng phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch văn hóa – di sản, du lịch cộng đồng, du lịch MICE, du lịch golf, du lịch đường thủy, kinh tế ban đêm và du lịch sinh thái.

Các cuộc thi nghiệp vụ giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho du lịch Đà Nẵng.

Điều này đặt ra yêu cầu nguồn nhân lực du lịch không chỉ đáp ứng nhu cầu vận hành các dịch vụ hiện có mà còn phải có năng lực tham gia xây dựng, tổ chức và vận hành các sản phẩm mới. Nhân lực cần được đào tạo theo vị trí việc làm, có kỹ năng nghề thực hành, ngoại ngữ phù hợp với thị trường khách, năng lực ứng dụng công nghệ số, tác phong chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp đa văn hóa và ý thức bảo đảm an toàn, phát triển du lịch bền vững.

Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý cấp trung và nhân lực chuyên sâu cho các lĩnh vực mới; nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số cho lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Đồng thời có giải pháp thu hút, giữ chân lao động có tay nghề, kinh nghiệm trong ngành du lịch.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An, phát triển nguồn nhân lực du lịch không phải là nhiệm vụ riêng của ngành du lịch, của cơ sở đào tạo hay của doanh nghiệp, mà cần có sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên và thực chất giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, Hiệp hội Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp.

Để tránh tình trạng hoạt động đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp còn tách rời nhau, bà Nguyễn Thị Hoài An đề nghị việc triển khai cần ưu tiên những nhóm nhân lực đang có nhu cầu thực tế, có khả năng tạo chuyển biến về chất lượng dịch vụ và phục vụ trực tiếp các sản phẩm du lịch trọng điểm của TP Đà Nẵng.

Đồng thời, cần quan tâm cả hai nhóm: đào tạo mới cho lực lượng lao động bổ sung vào ngành và đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho đội ngũ đang làm việc tại doanh nghiệp. Đào tạo nhân lực không chỉ để đáp ứng những dịch vụ du lịch đang có, mà phải chuẩn bị đội ngũ nhân lực đủ năng lực để vận hành những sản phẩm du lịch mà Đà Nẵng đang hướng tới trong tương lai.