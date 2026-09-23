Du lịch Đà Nẵng khát vọng vươn tầm quốc gia: Mở rộng không gian, liên kết chuỗi trải nghiệm

Nếu số lượt khách phản ánh sức hút ban đầu của một điểm đến thì thời gian lưu trú, mức chi tiêu và tỷ lệ khách quay trở lại mới cho thấy chiều sâu của kinh tế du lịch. Với Đà Nẵng, yêu cầu này càng rõ hơn khi thành phố được xác định là một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia.

Kết nối các giá trị thành chuỗi trải nghiệm

Khách du lịch đến tham quan tại khu du lịch Đảo ký ức Hội An. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Không gian sau hợp nhất đã mang lại nguồn tài nguyên đặc biệt phong phú, từ đồng bằng ven biển, đô thị hiện đại đến Hội An, Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm, làng nghề, nông nghiệp, cộng đồng và miền núi. Nhưng tài nguyên nhiều chưa đồng nghĩa khách sẽ ở lâu hơn. Bài toán trong giai đoạn mới là kết nối những giá trị đó thành chuỗi trải nghiệm, đồng thời phát triển kinh tế đêm, sự kiện, văn hóa, mua sắm và ẩm thực để mỗi ngày du khách đều có thêm một lý do khám phá. Khi đó, cùng một lượt khách có thể tạo ra giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp, cộng đồng và toàn bộ điểm đến.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Quỳnh cho biết, một làng nghề nếu khách chỉ đến chụp ảnh rồi rời đi sẽ tạo giá trị hạn chế. Nhưng nếu tại đó có câu chuyện về nghề, hoạt động gặp gỡ nghệ nhân, trải nghiệm tự làm sản phẩm, ẩm thực và sản phẩm đủ hấp dẫn để mang về, cùng một nguồn tài nguyên có thể tạo ra nhiều lớp giá trị. Tương tự, di sản không chỉ tạo giá trị từ vé tham quan mà có thể kết nối với nghệ thuật, ẩm thực, thời trang, thủ công, biểu diễn và các sản phẩm sáng tạo. Đà Nẵng có thể hình thành những hành trình nối biển - đô thị - di sản - làng nghề - miền núi - cộng đồng - nông nghiệp - ẩm thực để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Nghỉ dưỡng dài ngày cùng gia đình ở Hội An, chị Katie, du khách đến từ Hoa Kỳ chia sẻ, trong chuyến du lịch Việt Nam lần này, gia đình chị đã có nhiều trải nghiệm thật sự thú vị tại Huế, Đà Nẵng, Hội An, Mỹ Sơn và Cù Lao Chàm. Gia đình chị đã tham quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, trẻ nhỏ có cơ hội đắm mình trong không gian Á đông cổ xưa với những câu chuyện cuốn hút ở thung lũng thần linh. Tuy nhiên khi gia đình còn muốn tiếp tục khám phá di sản thì đã phải lên xe trở về Hội An trong chiều cùng ngày. Nếu ở Mỹ Sơn cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ ẩm thực, lưu trú, trải nghiệm ban đêm có chất lượng, thì chắc chắn gia đình tôi sẽ ở lại qua đêm”, chị Katie chia sẻ.

Các bãi biển đẹp tại Đà Nẵng luôn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới yêu cầu chuyển mạnh mô hình tăng trưởng du lịch từ số lượng sang chất lượng; đặt trọng tâm vào các thị trường khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, đồng thời nâng chất lượng và giá trị trải nghiệm. Đối với Đà Nẵng, thực hiện yêu cầu đó trước hết phải bắt đầu từ cách tổ chức sản phẩm, kết nối các nguồn lực thành hệ sinh thái sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Du lịch Đà Nẵng đã hội tụ được các yếu tố cần thiết để không ngừng tăng tốc, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xác định Đà Nẵng cùng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là ba cực tăng trưởng du lịch của cả nước.

Đến từ Hà Nội, chị Nguyễn Thị Phương Lan cho biết gia đình chị lựa chọn Đà Nẵng cho chuyến du lịch 3 ngày. Thành phố có lợi thế về biển, cảnh quan đẹp, giao thông thuận tiện, dịch vụ lưu trú và ăn uống khá đa dạng. Tuy nhiên, với hành trình ngắn ngày, gia đình thường ưu tiên những điểm nổi bật nên chưa dành nhiều thời gian cho các trải nghiệm khác. Nếu Đà Nẵng có thêm nhiều hoạt động về đêm, chương trình biểu diễn, không gian mua sắm, ẩm thực hoặc những trải nghiệm văn hóa đặc trưng, tôi nghĩ du khách sẽ có thêm lý do để ở lại lâu hơn. Nếu quay lại Đà Nẵng, chị cũng muốn dành nhiều thời gian hơn để khám phá những sản phẩm mới ngoài các điểm tham quan quen thuộc.

Liên kết giữa các yếu tố cấu thành gắn với chất lượng dịch vụ đang là xu hướng tất yếu của ngành du lịch. Tổng quản lý khách sạn Silk Sense Hoi An River Resort Hà Thị Diệu Viên chia sẻ, doanh nghiệp du lịch không thể vận hành một cách đơn lẻ, mà cần có sự liên kết lại với nhau, tạo ra chuỗi điểm đến, chuỗi dịch vụ, phù hợp với điều kiện thực tế và sản phẩm đặc trưng tại mỗi nơi. Tại Hội An, ngành du lịch đang hướng đến thị trường khách du lịch cao cấp, du khách có thời gian nghỉ dưỡng dài ngày, du lịch xanh, bền vững, thân thiện với thiên nhiên. Vì vậy liên kết không chỉ dừng lại ở khối dịch vụ lưu trú, mà cần phải có sự liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị lưu trú và các hãng lữ hành, các doanh nghiệp tổ chức tour chuyên nghiệp, để tạo ra những sản phẩm hấp dẫn, độc đáo, thu hút mạnh dòng khách chất lượng cao.

Một điểm đến - Nhiều sản phẩm gắn kết

Khu du lịch Đảo ký ức Hội An thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến tham quan mỗi ngày. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Năm 2026, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đón trên 19 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm trước, trong đó có 8,7 triệu lượt khách quốc tế. Các chuyên gia khuyến nghị, trên cơ sở liên kết giữa nhiều yếu tố cấu thành, ngành du lịch cần chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch biển, golf, Pickleball, MICE, du lịch trải nghiệm, du lịch xanh, du lịch văn hóa bản địa, đẩy mạnh các giải pháp kích cầu để thu hút hút và giữ chân du khách, để du khách mạnh tay chi tiêu, nhất là đối với dòng khách chất lượng cao.

Du khách Lê Công Hiệp đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Đà Nẵng đã để lại những ấn tượng tốt trong lòng du khách, nhất là dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và điểm đến. Để du lịch phát triển mạnh, những vấn đề an toàn và môi trường du lịch cũng được đặt lên hàng đầu, các điểm đến cần được kết nối với nhau để tạo thành chuỗi sản phẩm trải nghiệm, một xu hướng của du lịch hiện đại.

Tại các điểm đến như bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm vấn đề đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên các tuyến đường thủy nội địa phải được đặt lên hàng đầu vì những địa điểm này luôn thu hút lượng lớn du khách. Thành phố Đà Nẵng và ngành du lịch phải quyết liệt trong việc duy trì cảnh quan "xanh - sạch - đẹp", kiên quyết không để xảy ra tình trạng chèo kéo hay chặt chém giá dịch vụ, giữ vững thương hiệu Đà Nẵng an toàn, văn minh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh xác định, không gian sau hợp nhất tạo điều kiện để Đà Nẵng hình thành những chuỗi sản phẩm đa dạng hơn gắn với biển, văn hóa, thể thao và nghỉ dưỡng cao cấp. Khi đó, cùng một lượt khách nhưng giá trị kinh tế tạo ra lớn hơn; dòng tiền du lịch được phân bổ tới nhiều doanh nghiệp, nghệ nhân và cộng đồng hơn. Đây là bước chuyển từ tăng số lượng khách sang tăng giá trị của mỗi lượt khách, để vai trò cực tăng trưởng của Đà Nẵng được thể hiện không chỉ bằng quy mô mà còn bằng chiều sâu của kinh tế du lịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi thông tin, để mở rộng không gian, nâng giá trị du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là cực tăng trưởng mạnh và có vai trò dẫn dắt cho du lịch miền Trung phát triển, thành phố xác định không gian du lịch sẽ được tổ chức hợp lý trên cơ sở khai thác, phát huy thế mạnh không gian địa giới hành chính mở rộng và bảo đảm tính liên kết vùng, liên kết quốc gia và quốc tế. Thành phố định hướng hình thành không gian du lịch theo mô hình “Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm”, gắn kết biển - đô thị - văn hóa - sinh thái - di sản.

Khách du lịch bằng đường hàng không tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Vùng du lịch biển - đảo - đô thị với phạm vi không gian dải ven biển từ Hải Vân, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn - Hải Châu - Thanh Khê - Liên Chiểu, ven biển Hội An, đến Chu Lai và đảo Cù Lao Chàm. Vùng này có tính chất du lịch nghỉ dưỡng biển, đô thị hiện đại, MICE và sự kiện, giải trí.

Vùng du lịch di sản - văn hóa - lịch sử với không gian kết nối Đô thị cổ Hội An - Khu đền tháp Mỹ Sơn - Danh thắng Ngũ Hành Sơn cùng các di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, các cụm di tích văn hóa - lịch sử quốc gia, cụm văn hóa bản địa các vùng đồng bào dân tộc miền núi. Vùng này sẽ phát triển các hoạt động du lịch tham quan, trải nghiệm, nghiên cứu tìm hiểu văn hóa, lịch sử về di sản thế giới, văn hóa Chămpa - Việt, du lịch lễ hội - trải nghiệm truyền thống.

Vùng du lịch sinh thái - miền núi phía Tây. Vùng này trải dài từ Hải Vân - Hòa Bắc - Bà Nà - Suối Mơ - Tây Giang - Nam Giang - Đông Giang - Tiên Phước - Hiệp Đức - Quế Sơn - Đại Lộc - Bắc Trà My - Nam Trà My, hình thành “con đường xanh Trường Sơn” kết nối Bà Nà - Tây Giang - Nam Giang - Đông Giang. Khu vực này ưu tiên phát triển các hoạt động du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng.

Du lịch Đà Nẵng định hướng hình thành không gian du lịch theo mô hình “Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm”, gắn kết biển - đô thị - văn hóa - sinh thái - di sản. Với vùng du lịch sinh thái nông nghiệp - làng quê, phạm vi không gian đề xuất là các khu vực nông nghiệp nông thôn ở phía Đông và phía Nam của thành phố gắn với phát triển các hoạt động du lịch tham quan, trải nghiệm sông nước, trải nghiệm đời sống nhân dân địa phương, hoạt động sản xuất nông nghiệp, đời sống nông thôn mới.

Cuối cùng là vùng du lịch tại cửa ngõ giao thông, du lịch gắn hoạt động công nghiệp, logistics với các khu vực cửa ngõ như xung quanh Cảng hàng không Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai, các bến cảng, khu kinh tế, khu công nghiệp, trung tâm thương mại tự do. Tại đây sẽ phát triển các hoạt động lưu trú biệt lập, du lịch MICE, du lịch công nghiệp, giải trí, ẩm thực, du lịch lễ hội sự kiện, du lịch ban đêm, du lịch mua sắm là một giải pháp của quá trình mở rộng không gian, liên kết chuỗi trải nghiệm tại từng điểm đến.