Du lịch Đà Nẵng khát vọng vươn tầm quốc gia: Đột phá để tăng sức cạnh tranh

Chương trình biểu diễn thực cảnh tại Đảo ký ức Hội An được nâng cao chất lượng theo các chủ đề để thu hút du khách. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Được xác định là một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia, đồng nghĩa Đà Nẵng phải đặt mình trong một không gian cạnh tranh rộng hơn. Muốn trở thành cực tăng trưởng du lịch, Đà Nẵng không chỉ cần đón nhiều khách mà phải tạo ra giá trị cao hơn từ mỗi lượt khách; đồng thời phát huy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa đối với du lịch miền Trung.

Làm mới và nâng cao chất lượng sản phẩm

Ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn nhấn mạnh, Đà Nẵng đã thực sự trở thành một cực tăng trưởng mới, một cửa ngõ quốc tế trên đường trở thành trung tâm du lịch hàng đầu quốc gia. Do đó mở rộng không gian, kết nối giữa các điểm đến, các di sản trong hành trình Di sản miền Trung là nhu cầu cấp thiết. "Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ, Đà Nẵng đứng trước vận hội lớn để không chỉ duy trì đà tăng trưởng tích cực mà còn vươn mình trở thành một trung tâm du lịch đẳng cấp của khu vực châu Á. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, ngành du lịch thành phố đã xác định một lộ trình bài bản, kết hợp giữa việc làm mới các giá trị cốt lõi và kiến tạo những động lực phát triển đột phá trong chiến lược phát triển toàn diện và bền vững".

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Quỳnh, để tăng sức cạnh tranh cho cực tăng trưởng du lịch, thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục duy trì và mở rộng các đường bay trực tiếp tới những thị trường trọng điểm, nhất là nhóm khách có khả năng chi tiêu cao; đồng thời tăng phối hợp giữa chính quyền, hãng hàng không, doanh nghiệp và hiệp hội trong xúc tiến thị trường. Tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng của Đà Nẵng được khai thác bền vững sẽ trở nên hấp dẫn hơn và trở thành sản phẩm không thể thiếu của cực tăng trưởng, làm chất xúc tác cho du lịch cả vùng phát triển lên tầm cao hơn.

Cùng quan điểm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group Đồng Thị Ngọc Ánh cho rằng, sản phẩm du lịch trong giai đoạn mới cần cạnh tranh bằng đẳng cấp và giá trị trải nghiệm thay vì giá thấp. Giá rẻ có thể nhanh chóng tạo thêm lượt khách, nhưng cũng có nguy cơ kéo giảm giá trị của điểm đến nếu trở thành phương thức cạnh tranh chủ đạo.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại các điểm du lịch ở Đà Nẵng thu hút đông đảo người dân, du khách. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Thành phố không chỉ có biển và đô thị mà còn sở hữu Hội An, Mỹ Sơn, hệ thống làng nghề, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực, nông nghiệp, vùng núi và văn hóa cộng đồng. Nếu những giá trị này được kể thành câu chuyện và tổ chức thành sản phẩm đạt chuẩn, chúng sẽ tạo nên một nền tảng cạnh tranh khó sao chép. Điều này cũng làm thay đổi cách nhìn về đầu tư. Một dự án nghỉ dưỡng có thể tạo thêm phòng khách sạn, nhưng một cực tăng trưởng cần những dự án có khả năng bổ sung những mắt xích còn thiếu như: hạ tầng tiếp cận, vui chơi giải trí, kinh tế đêm, văn hóa, sự kiện hay những sản phẩm đủ sức kéo dài thời gian lưu trú.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về "phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới" xác định doanh nghiệp là “lực lượng tiên phong”. Từ góc nhìn doanh nghiệp, tiên phong không chỉ là quy mô đầu tư mà còn là khả năng đi trước, chấp nhận rủi ro và tham gia tạo lập thị trường.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group Đồng Thị Ngọc Ánh nêu rõ, một doanh nghiệp du lịch mạnh, không nên chỉ được đo bằng quy mô tài sản mà còn ở khả năng kiến tạo điểm đến, tổ chức chuỗi giá trị, đưa khách quốc tế đến và giữ họ ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn. Nghị quyết 26 cũng đặt doanh nghiệp trong vai trò lực lượng tiên phong; đồng thời xác định người dân là chủ thể tham gia và thụ hưởng trong quá trình phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, Sở đã kiến nghị thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ mở rộng nhà ga T1, T2 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; thu hút đầu tư tổ hợp bến du thuyền Tiên Sa, Thọ Quang và sớm khởi công các dự án trọng điểm như Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, Tổ hợp pháo hoa quốc tế để tạo động lực mới cho điểm đến. Một điểm nhấn quan trọng là việc lập quy hoạch chung cho điểm đến lớn Hội An và các khu vực lân cận nhằm mở rộng không gian và giảm áp lực cho vùng lõi di sản, kết nối di sản. Ngành du lịch kỳ vọng vào sự hỗ trợ từ Chính phủ trong việc đầu tư các cơ sở văn hóa, thể thao tầm cỡ Olympic và các trung tâm nghệ thuật biểu diễn quốc gia tại Đà Nẵng. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng quan hệ hợp tác với 8 - 10 địa phương, tổ chức nước ngoài; mở mới tối thiểu 5 đường bay quốc tế trực tiếp, kinh tế số chiếm 35 - 40% GRDP và trở thành một trong ba trung tâm hàng đầu cả nước về thiết kế vi mạch, ứng dụng AI.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh, dự thảo điều chỉnh quy hoạch Đà Nẵng đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, điểm đến sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về tổ chức sự kiện, du lịch MICE, du lịch khám, chữa bệnh và nghỉ dưỡng. Đà Nẵng xác lập mục tiêu cụm ngành du lịch và dịch vụ chất lượng cao chiếm khoảng 20% GRDP của toàn thành phố; góp phần chủ đạo bảo đảm tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ trong giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân hơn 10%/năm.

Du lịch quốc tế - trọng tâm hội nhập

Phát triển xanh và bền vững ngày càng trở thành một tiêu chí cạnh tranh của các điểm đến quốc tế ở Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, Đà Nẵng có kế hoạch bổ sung vào quy hoạch không gian việc hình thành 5 nhóm sản phẩm trụ cột trong dài hạn gồm: du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch di sản - văn hóa lịch sử, du lịch MICE, du lịch đô thị, du lịch sinh thái - cộng đồng - làng nghề tương ứng với 5 nhóm thị trường quốc tế. Nếu phát triển đúng hướng, đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ vượt qua các trung tâm du lịch biển hàng đầu Đông Nam Á hiện nay và đủ sức sánh ngang với các thương hiệu du lịch biển hàng đầu châu Á vào năm 2050. UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 443/KH-UBND về triển khai Đề án Hội nhập và hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh mới giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tạo chuyển biến thực chất trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, từng bước nâng cao vị thế của Đà Nẵng, phát huy vai trò cực tăng trưởng của miền Trung - Tây Nguyên và trung tâm kết nối quốc tế về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, du lịch, giáo dục và y tế.

Theo kế hoạch, Đà Nẵng hướng tới góp phần xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á vào năm 2030, có tầm vóc khu vực châu Á vào năm 2045, nhằm mở rộng quan hệ đối ngoại, thu hút đầu tư, kích thích du lịch phát triển. Việc triển khai Đề án từng bước phát huy vai trò trung tâm kết nối quốc tế về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, du lịch, giáo dục và y tế của Đà Nẵng. Về hội nhập kinh tế quốc tế, Đà Nẵng tập trung hoàn thiện, vận hành hiệu quả Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế; thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn Fortune 500 và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, fintech, logistics, trung tâm dữ liệu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ sinh học, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo.

Du khách trải nghiệm các trò chơi tại các khu điểm du lịch đêm ở Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho hay, du lịch quốc tế được xác định là một trọng tâm hội nhập của thành phố. Đà Nẵng định hướng đa dạng hóa thị trường, ưu tiên các thị trường có khả năng chi tiêu cao; đẩy mạnh quảng bá các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, MICE, golf, y tế, du lịch xanh, du lịch đêm và du lịch thông minh. Trong giai đoạn 2026 - 2030, thành phố phấn đấu mở mới tối thiểu 5 đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng; đồng thời duy trì ổn định các đường bay hiện có. Hệ sinh thái sản phẩm du lịch cũng được tái cấu trúc, tập trung vào các dòng sản phẩm đặc thù như nghỉ dưỡng cao cấp gắn với bất động sản, du lịch M.I.C.E, golf và đặc biệt là các sản phẩm mới đầy tiềm năng như du lịch cưới, du lịch y tế và kinh tế ban đêm. Thành phố cần một chiến lược nhân lực dài hạn với sự tham gia của doanh nghiệp, trường đại học, trường nghề và cơ quan quản lý; trong đó chú trọng ngoại ngữ, quản trị, kỹ năng số, AI và chuẩn dịch vụ quốc tế. Yêu cầu này đặc biệt rõ với các phân khúc MICE, golf, nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe hay du lịch cưới - nơi chất lượng tương tác giữa nhân viên và khách hàng có ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh nhận định, Đà Nẵng có cơ hội trở thành cực tăng trưởng quốc gia, cửa ngõ thu hút khách quốc tế và nội địa, tạo sức lan tỏa cho vùng; đồng thời đề nghị thành phố tăng cường liên kết sản phẩm với các địa phương lân cận và hướng tới các phân khúc khách chi tiêu cao.

Vai trò đầu tàu vì vậy không đồng nghĩa tập trung mọi nguồn lực và dòng khách về Đà Nẵng. Ngược lại, năng lực của một cực tăng trưởng còn được thể hiện ở khả năng mở rộng thị trường và làm cho những điểm đến xung quanh cùng hưởng lợi. Đà Nẵng không nhất thiết phải trở thành điểm đến rẻ hơn các đối thủ trong khu vực mà cần trở thành “điểm đến đáng đến hơn, đáng ở lâu hơn và đáng quay trở lại hơn”. Khi những yếu tố này cùng được nâng lên, vị thế của một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia sẽ không chỉ thể hiện bằng lượng khách đến Đà Nẵng, mà bằng năng lực tạo thị trường, sức cạnh tranh quốc tế và khả năng lan tỏa động lực phát triển cho cả miền Trung.