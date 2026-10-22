Du lịch Đà Nẵng kết nối đối tác Singapore, hướng đến dòng khách chất lượng cao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng và kết nối đối tác tại Singapore.

Sự kiện được tổ chức nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Qua đó, các bên cùng đề xuất định hướng phối hợp xúc tiến, xây dựng sản phẩm và phát triển thị trường khách Singapore, đồng thời mở rộng kết nối tới khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Đà Nẵng đã giới thiệu những sản phẩm, trải nghiệm đặc trưng, định hướng phát triển du lịch và các chính sách hỗ trợ đối tác, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm và sự kiện). Với thông điệp "Chạm về nguyên bản - Return to Origins", thành phố quảng bá hình ảnh điểm đến kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng biển, di sản văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và những trải nghiệm gắn với đời sống địa phương. Cùng với đó là các món ăn mang hương vị Đà Nẵng được giới thiệu tại chương trình cũng góp phần đưa bản sắc điểm đến đến gần hơn với đối tác quốc tế thông qua trải nghiệm ẩm thực.

Các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại chương trình.

Trong hai ngày 21 và 22-10, ngành du lịch Đà Nẵng đã tham gia gian hàng du lịch Việt Nam tại Hội chợ ITB Asia 2026 cùng Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh. Tại đây, đoàn Đà Nẵng đã tiếp cận, trao đổi với hơn 300 đối tác, giới thiệu sản phẩm du lịch, cập nhật thông tin điểm đến và tìm kiếm cơ hội hợp tác đưa khách đến thành phố. ITB Asia là hội chợ du lịch chuyên nghiệp, quy tụ các cơ quan xúc tiến điểm đến, doanh nghiệp lưu trú, hàng không, lữ hành và các đơn vị mua dịch vụ trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, MICE và du lịch công vụ.

Việc tham gia hội chợ giúp Đà Nẵng nắm bắt nhu cầu thị trường, duy trì quan hệ với các đối tác hiện hữu và tìm kiếm thêm kênh phân phối sản phẩm. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đón 105.305 lượt khách từ Singapore, tăng khoảng 37,3% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt tổng lượng khách của cả năm 2025. Kết quả này cho thấy tiềm năng tăng trưởng của thị trường Singapore, đồng thời tạo thêm cơ sở để Đà Nẵng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách.