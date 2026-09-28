Du lịch Đà Nẵng hướng mạnh tới mỏ vàng thị trường Nga – CIS

Liên tục có chuyến bay mới từ thị trường Nga – CIS đến Đà Nẵng trong năm 2026.

Điểm sáng trong thị trường khách quốc tế

Sự kiện được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả khai thác thị trường Nga – CIS trong thời gian qua, trao đổi về xu hướng thị trường, kết nối hàng không, hoạt động xúc tiến, đồng thời lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng định hướng phát triển thị trường trong thời gian đến. Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng, trong 8 tháng đầu năm 2026, thị trường Nga và CIS ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật với hơn 400 nghìn lượt khách. Con số này tăng 94,2% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm khoảng 5,8% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố. Trong đó, khách Nga đạt gần 300 nghìn lượt, tăng 151,4% so với cùng kỳ, đưa Nga vươn lên vị trí thứ 7 trong top 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Đà Nẵng. Các thị trường CIS ngoài Nga đạt hơn 112 nghìn lượt, tăng 20,8%. Sự tăng trưởng của nguồn khách này góp phần đa dạng hóa cơ cấu thị trường quốc tế của Đà Nẵng, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển các sản phẩm phù hợp với đặc điểm của dòng khách này như nghỉ dưỡng biển dài ngày, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa Đà Nẵng – Hội An.

Đây là kết quả của việc triển khai đồng bộ nhiều hoạt động xúc tiến và truyền thông hướng tới thị trường Nga – CIS. Từ đầu năm, ngành du lịch Đà Nẵng tham gia Hội chợ du lịch quốc tế lớn nhất tại thị trường Nga MITT Moscow 2026. Gian hàng du lịch Đà Nẵng được Ban Tổ chức vinh danh trong Top 3/44 gian hàng nổi bật và ấn tượng, góp phần tăng cường hiện diện điểm đến và tạo cơ hội kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp lữ hành, hàng không và đối tác tại thị trường. Cùng với hoạt động B2B, Đà Nẵng triển khai chiến dịch quảng bá điểm đến trên hệ sinh thái Yandex, tiếp cận khoảng 17,2 triệu người dùng tại Nga và CIS, đạt khoảng 63,4 triệu lượt hiển thị, 862.700 lượt nhấp và 523.000 lượt xem website Danang Fantasticity. Trong thời gian triển khai, thị trường Nga trở thành nguồn truy cập lớn nhất của website Danang Fantasticity, chiếm khoảng 54–60% lượng truy cập vào thời điểm giữa năm 2026. Theo dữ liệu được tổng hợp từ Yandex, lượng tìm kiếm về Đà Nẵng tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm trước kể từ thời điểm triển khai chiến dịch. Kết quả này cho thấy dư địa lớn để Đà Nẵng tiếp tục khai thác các nền tảng số tại thị trường Nga – CIS, đồng thời từng bước gắn hoạt động truyền thông điểm đến với sản phẩm, doanh nghiệp và khả năng chuyển đổi thành những chuyến đi.

Biến thị trường tiềm năng thành thị trường ổn định

Thành phố tăng cường phối hợp các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác thị trường trong việc khôi phục và mở rộng kết nối, tổ chức các chương trình chào đón chuyến bay, famtrip, presstrip và kết nối doanh nghiệp. Mùa hè 2026, các đường bay từ khu vực CIS đến Đà Nẵng đạt tần suất khoảng 16 chuyến/tuần, với các kết nối từ Astana, Almaty và Tashkent. Đối với thị trường Nga, các chuyến bay charter kết nối Đà Nẵng với Moscow, Kazan, Vladivostok, Khabarovsk, Blagoveshchensk, Novokuznetsk, Barnaul, Novosibirsk, Krasnoyarsk. Ngành du lịch phối hợp các đối tác tổ chức chương trình chào đón đường bay Astana – Đà Nẵng, đón đoàn famtrip 220 khách từ Kazakhstan và thị trường CIS, đồng thời phối hợp tổ chức chương trình kết nối, trao đổi hợp tác với các đối tác từ thị trường này. Trong tháng 4 và tháng 5-2026, Đà Nẵng tiếp tục đón chuyến bay từ Vladivostok, Moscow, đồng thời triển khai các đoàn famtrip từ Nga – CIS, đón presstrip Nga đến trải nghiệm và lan tỏa hình ảnh điểm đến.

8 tháng đầu năm 2026, khách Nga – CIS đến Đà Nẵng tăng 94,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng đã vinh danh 12 đối tác tiêu biểu có những đóng góp tích cực trong hoạt động khai thác, kết nối và đưa khách từ Nga và các quốc gia CIS trong thời gian qua. Đây là lời tri ân của ngành du lịch thành phố đối với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác đã tiên phong xây dựng thị trường, duy trì kết nối, phát triển sản phẩm và đồng hành cùng Đà Nẵng trong quá trình phục hồi và mở rộng dòng khách Nga – CIS.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng cho biết, trong thời gian tới, thành phố dự kiến tiếp tục tăng cường xúc tiến tại thị trường Nga – CIS, duy trì hiện diện tại MITT Moscow 2027, nghiên cứu tiếp tục truyền thông trên hệ sinh thái Yandex. Ngoài ra, phối hợp đón các đoàn famtrip, presstrip, hỗ trợ kết nối hàng không cũng như tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp Đà Nẵng trong xây dựng sản phẩm và các chương trình quảng bá chung. Đà Nẵng hướng tới tăng cường sự phối hợp giữa thành phố và cộng đồng doanh nghiệp để kiến tạo tương lai, từng bước phát triển Nga – CIS trở thành thị trường khách quốc tế ổn định, có chất lượng và đóng góp ngày càng tích cực cho du lịch thành phố.