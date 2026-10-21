Du lịch Đà Nẵng hướng đến thị trường khách chất lượng cao từ Singapore và Đông Nam Á

Chương trình giới thiệu du lịch thành phố và kết nối đối tác của Sở VHTT&DL Tp. Đà Nẵng tại Singapore thu hút hơn 20 đối tác hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, hàng không, lữ hành và tổ chức du lịch MICE tại Singapore, cùng đại diện 11 doanh nghiệp du lịch từ Đà Nẵng.

Sở VHTT&DL Tp. Đà Nẵng cho hay, các doanh nghiệp hai bên đã gặp gỡ, trao đổi nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Những chia sẻ tại chương trình đã mở ra nhiều ý tưởng, định hướng và kế hoạch phối hợp xúc tiến, xây dựng sản phẩm, phát triển thị trường khách từ Singapore và mở rộng kết nối tới khu vực Đông Nam Á, châu Á – Thái Bình Dương.

Giới thiệu du lịch Đà Nẵng và kết nối đối tác tại Singapore

Cùng với việc giới thiệu các sản phẩm, trải nghiệm nổi bật, Đà Nẵng cũng chia sẻ định hướng phát triển du lịch và chính sách hỗ trợ đối tác, đặc biệt trong lĩnh vực MICE. Với thông điệp “Chạm về nguyên bản – Return to Origins”, Ban tổ chức đã mang đến cho các đối tác góc nhìn về một điểm đến kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng biển, di sản văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và những trải nghiệm gắn với đời sống địa phương. Khách mời cũng được thưởng thức các món ăn mang hương vị Đà Nẵng qua sự chế biến của đầu bếp tài hoa, góp phần giới thiệu bản sắc điểm đến thông qua trải nghiệm ẩm thực.

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, số lượng khách từ thị trường Singapore đạt 105.305 lượt, tăng khoảng 37,3% so với cùng kỳ năm 2025 và đã vượt tổng lượng khách của cả năm 2025. Trong đó, lượng khách tăng mạnh vào tháng 3 và tháng 6, với tháng 6 đạt cao nhất 17.672 lượt.

Đối tác thưởng thức ẩm thực mang hương vị Đà Nẵng

Singapore có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động xúc tiến du lịch Đà Nẵng, vừa là thị trường khách tiềm năng, vừa là trung tâm kết nối du lịch và kinh doanh của khu vực. Với hệ sinh thái doanh nghiệp lữ hành, hàng không và tổ chức sự kiện quốc tế, Singapore tạo điều kiện để Đà Nẵng tiếp cận các đối tác có mạng lưới khách hàng và khả năng phân phối sản phẩm tại nhiều thị trường. Vì vậy, hoạt động xúc tiến tại Singapore hướng tới cả khách du lịch sở tại và cơ hội mở rộng sự hiện diện của Đà Nẵng trong các chương trình du lịch quốc tế.

Dịp này, Sở VHTT&DL Tp. Đà Nẵng cùng Sở Du lịch Tp.HCM tham gia gian hàng du lịch Việt Nam tại Hội chợ ITB Asia 2026 trong hai ngày 21–22/10/2026. Tại đây, đoàn Đà Nẵng đã tiếp cận, trao đổi với hơn 300 đối tác, giới thiệu sản phẩm du lịch, cập nhật thông tin điểm đến và trao đổi khả năng hợp tác đưa khách đến thành phố.

ITB Asia là hội chợ du lịch chuyên nghiệp, kết nối các cơ quan xúc tiến điểm đến, doanh nghiệp lưu trú, hàng không, lữ hành và các đơn vị mua dịch vụ trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, MICE và du lịch công vụ. Việc tham gia hội chợ tạo cơ hội để Đà Nẵng cập nhật nhu cầu thị trường, tăng cường quan hệ với đối tác hiện hữu và tìm kiếm các kênh phân phối mới.

Gian hàng của Sở Du lịch Tp.HCM tại Hội chợ ITB Asia 2026

Sở VHTT&DL nhấn mạnh, các hoạt động tại Singapore góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng, chuyển trọng tâm từ tăng trưởng về số lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả. Trong đó, thành phố ưu tiên kết nối các phân khúc khách MICE, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm ẩm thực và khám phá văn hóa, thiên nhiên; hướng đến gia tăng mức chi tiêu, thời gian lưu trú và khả năng quay trở lại của du khách.

Thông qua sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, các doanh nghiệp và đối tác, Đà Nẵng tiếp tục thúc đẩy hợp tác xúc tiến gắn với phát triển sản phẩm và khai thác thị trường, góp phần xây dựng nguồn khách quốc tế ổn định, có chất lượng và mang lại giá trị bền vững cho điểm đến.