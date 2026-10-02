Du lịch Đà Nẵng hiện thực hóa thông điệp Thực hành xanh - Nâng tầm điểm đến

Du lịch Đà Nẵng đang từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, có trách nhiệm và phát triển bền vững. Trong ảnh: Không gian xanh tại Furama Resort Danang.

Bộ tiêu chí gồm 219 tiêu chí thuộc 9 nhóm, được thiết kế theo 3 cấp độ, tạo lộ trình linh hoạt để các cơ sở lưu trú lựa chọn mức độ thực hành phù hợp với quy mô, điều kiện và khả năng của mình. Các nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực trong hoạt động lưu trú như sử dụng hiệu quả năng lượng và nước, quản lý chất thải, mua sắm xanh, bảo trì, dọn phòng và giặt là, làm vườn, khu vực bếp và nhà hàng, quảng bá văn hóa và doanh nghiệp địa phương, cũng như tổ chức sự kiện theo hướng bền vững.

Bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, trong xu hướng phát triển du lịch bền vững, chuyển đổi xanh và sử dụng hiệu quả tài nguyên, các cơ sở lưu trú du lịch có vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa các mục tiêu phát triển xanh của điểm đến. Thành phố hiện có hơn 2.468 cơ sở lưu trú du lịch với trên 67.735 phòng. Với quy mô lớn và đa dạng, từ khách sạn, khu nghỉ dưỡng đến homestay, biệt thự du lịch và các loại hình lưu trú khác, việc xây dựng một bộ tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế sẽ tạo cơ sở để các doanh nghiệp chủ động lựa chọn giải pháp và từng bước nâng cao hiệu quả vận hành theo hướng bền vững. "Bộ tiêu chí Da Nang Green Stay được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó có kinh nghiệm của Thụy Sĩ về phát triển du lịch bền vững, đồng thời tham chiếu các nguyên tắc của Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu và được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của Đà Nẵng", bà An cho hay.