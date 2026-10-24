Du lịch Đà Nẵng công bố Top 100 điểm chạm năm 2026

Hành trình trải nghiệm có chủ đề và chiều sâu

Ngày 23/10, tại làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình) và Bãi Sậy – Sông Đầm (phường Bàn Thạch), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Đà Nẵng tổ chức công bố và trải nghiệm “Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026, với sự tham dự của hơn 30 khách mời đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông và những người sáng tạo nội dung.

Trải nghiệm Làng cổ Lộc Yên trong "Top 100 điểm chạm Đà Nẵng năm 2026".

“Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026 hướng đến tìm kiếm, lựa chọn và lan tỏa những trải nghiệm có khả năng tạo ấn tượng, cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ đối với du khách. Điểm khác biệt của chương trình là mở rộng khái niệm điểm đến, không chỉ dừng ở địa danh hay công trình nổi tiếng, mà còn bao gồm không gian văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên, hoạt động đời sống và những khoảnh khắc mang dấu ấn bản địa.

Làng cổ Lộc Yên và Bãi Sậy – Sông Đầm là hai trong Top 100 điểm chạm Đà Nẵng năm 2026. Sự kết nối giữa hai điểm đến cho thấy giá trị của Top 100 không chỉ nằm ở việc nhận diện từng trải nghiệm riêng lẻ, mà còn ở khả năng gợi mở những tuyến hành trình có chủ đề, có chiều sâu và tạo thêm lý do để du khách lưu lại lâu hơn.

Tại Làng cổ Lộc Yên, khách mời khám phá kiến trúc nhà cổ, những cung đường đá, nếp sống làng quê, nghề truyền thống và ẩm thực địa phương; tìm hiểu kỹ thuật nghề thủ công, thực hành làm sản phẩm từ mo cau, thưởng thức các món ăn bản địa hay lắng nghe câu chuyện của người dân giúp các giá trị văn hóa không chỉ được nhìn ngắm mà còn được cảm nhận thông qua tương tác thực tế.

Trong khi đó, Bãi Sậy – Sông Đầm, nơi cảnh quan sông nước và hệ sinh thái tự nhiên mở ra một cách khám phá khác. Hoạt động tham quan, trải nghiệm và quan sát thiên nhiên tạo cơ hội để du khách cảm nhận nhịp sống của miền sông nước, đồng thời nhận diện tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với gìn giữ cảnh quan.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng Huỳnh Thị Hương Lan chia sẻ thông tin về "Top 100 điểm chạm Đà Nẵng năm 2026".

Từ tiếng nói cộng đồng đến 100 điểm chạm đặc sắc

Bà Huỳnh Thị Hương Lan – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch (Sở VH-TT&DL Đà Nẵng) cho biết, triển khai từ tháng 4/2026, chương trình “Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng” đã ghi nhận hơn 1.500 lượt đề xuất từ người dân, du khách, doanh nghiệp và cộng đồng yêu mến Đà Nẵng. Qua tổng hợp, rà soát có 477 đề xuất hợp lệ được đưa vào bình chọn. Giai đoạn bình chọn thu hút hơn 42.000 lượt bình chọn, tạo cơ sở hoàn thiện danh sách Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng 2026.

Điểm đặc biệt của chương trình là những trải nghiệm được lựa chọn không chỉ gắn với các địa danh nổi tiếng, mà còn phản ánh góc nhìn và cảm xúc của chính cộng đồng. Một món ăn thân thuộc, một làng nghề truyền thống, một buổi sớm ở cảng cá, một khoảnh khắc bình minh trên biển hay một chuyến thuyền chậm giữa miền sông nước đều có thể trở thành điểm chạm đáng nhớ.

Danh sách Top 100 được hình thành từ sáu nhóm chủ đề: Bản sắc (Lắng nghe câu chuyện di sản và văn hóa bản địa), Vị giác (Khám phá Đà Nẵng qua hương vị xứ Quảng), Nguyên sơ (Hòa mình vào thiên nhiên đa sắc), Tĩnh lặng (Tìm lại nhịp điệu bình yên), Khoảnh khắc (Lưu giữ những ký ức khó quên) và Đời sống (Gặp gỡ con người qua những điều bình dị).

Sáu nhóm trải nghiệm tạo nên bức tranh đa chiều về Đà Nẵng, nơi các giá trị văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và con người cùng hiện diện, bổ trợ và kết nối với nhau. Không mang tính xếp hạng hay so sánh giữa các điểm đến, Top 100 điểm chạm là lời mời gọi khám phá thành phố theo nhiều cách khác nhau.