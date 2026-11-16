Du lịch cộng đồng Bàu Cá Cái cùng nhiều sản phẩm Quảng Ngãi được đề xuất đạt OCOP 3 sao

Du lịch cộng đồng Bàu Cá Cái được đề xuất công nhận đạt OCOP 3 sao đợt 1 năm 2026. Ảnh Vương Quốc

Theo báo cáo kết quả đánh giá, phân hạng của Hội đồng OCOP tỉnh, đợt 1 năm 2026 có 58 sản phẩm của 28 chủ thể thuộc 16 địa phương tham gia. Qua đánh giá, có 57 sản phẩm đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh xem xét công nhận, trong đó 10 sản phẩm đạt tiềm năng 4 sao và 47 sản phẩm được đề xuất đạt 3 sao.

Trong nhóm sản phẩm đề xuất đạt OCOP 3 sao, Dịch vụ Du lịch cộng đồng xã Vạn Tường do Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bàu Cá Cái (thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường) làm chủ thể là sản phẩm duy nhất thuộc nhóm dịch vụ du lịch.

Cảnh quan thiên nhiên Bàu Cá Cái tạo lợi thế phát triển du lịch sinh thái. Ảnh Vương Quốc

Bên cạnh sản phẩm du lịch cộng đồng Bàu Cá Cái, danh sách đề xuất còn có nhiều sản phẩm đặc trưng, gắn với lợi thế và thế mạnh của từng địa phương.

Cụ thể, xã Ngọc Réo có sản phẩm Yến tinh chế Asmart; xã Đăk Môn có Bộ váy áo thổ cẩm Ri Mẹt; xã Sa Thầy có Mật ong bản địa Hồng Nguyên. Xã Đăk Mar có 5 sản phẩm cà phê Phú Sĩ Coffee gồm bột Natural, hạt Natural, bột truyền thống, bột Honey và hạt Honey.

Thổ cẩm truyền thống góp thêm sắc màu cho bức tranh sản phẩm OCOP của Quảng Ngãi

Tại xã Bờ Y, sản phẩm Thịt heo gác bếp của Hộ kinh doanh Nhật Lệ được đề xuất công nhận 3 sao. Xã An Phú có các sản phẩm Nấm bào ngư xám Đặng Gia, Đường phèn Dung Văn, Đường phổi Dung Văn, Cá cơm trỏng rim Thương, Sa tế Thương, Chả mực Thương, Chả lụa Ngọc Bích, Chả bò Ngọc Bích và Chả lụa, Chả bò Lê Vinh.

Xã Tịnh Khê có 12 sản phẩm, gồm Chả cá sống, Chả mực sống, Cá bò rim Hồng Tiến, Mực rim Hồng Tiến, Nước mắm nhĩ Hồng Tiến, Tỏi đen Phan Gia, Mật dừa nước tươi, Nước màu dừa nước, Mật dừa cô đặc, Bột sen sẻ nguyên chất, Trà củ sen và Trà tim sen.

Sản phẩm tỏi đen được chú trọng chất lượng, mẫu mã và bao bì để mở rộng thị trường tiêu thụ

Các địa phương khác cũng có sản phẩm được đề xuất đạt 3 sao như: xã Sơn Hạ với Nhang quế Tú Hân, Trà búp ổi – lá ổi non Tú Hân; xã Lân Phong với Bò khô lát Mỹ Nhường, Bò khô sợi Mỹ Nhường; xã Bình Minh với Ốc Gác Bếp Hoàng Lê, Măng tre Bình Minh Mới; xã Nguyễn Nghiêm với Dầu phụng Phổ Nhơn; xã Long Phụng với Dầu mè Thành An, Dầu đậu phộng Thành An.

Dầu phụng Phổ Nhơn được đề xuất công nhận OCOP 3 sao trong đợt 1 năm 2026

Tại phường Trương Quang Trọng có sản phẩm Cá Bống Sông Trà Phi Yến. Phường Nghĩa Lộ có 5 sản phẩm được Hội đồng OCOP tỉnh đề xuất công nhận đạt OCOP 3 sao gồm: Bánh mì xốp Sao Việt, Bánh ống quế Sao Việt, Yến sào Phúc Toàn, Bò khô Kim Oanh và Yến thô cao cấp CULAORE.

Đối với sản phẩm Dịch vụ Du lịch cộng đồng xã Vạn Tường, Hội đồng OCOP tỉnh đánh giá có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, chủ thể cần hoàn thiện một số tiêu chí như đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký website với Bộ Công Thương và bổ sung điều kiện phòng cháy, chữa cháy tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Đây là những hạn chế khiến sản phẩm được đề xuất đạt 3 sao thay vì 4 sao.

Việc đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP góp phần khuyến khích các chủ thể phát huy lợi thế đặc trưng, nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Qua đó, từng bước đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương trở thành hàng hóa có giá trị, góp phần phát triển kinh tế nông thôn gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa và tài nguyên bản địa.